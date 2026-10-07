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A 15 años de la muerte de Steve Jobs: el club donde nació Apple, según su biografía

Por: Walter Isaacson *

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A propósito del aniversario de la muerte del genio informático, un fragmento de “Steve Jobs” (sello editorial Debate), la biografía que se convirtió en uno de los libros más vendidos en Estados Unidos.

Steve Jobs
Fotografía del 9 de enero de 2007 que muestra a Steve Jobs durante la presentación del nuevo iPhone, en el Macworld Expo en San Francisco, California (EEUU). Jobs, el fundador de Apple hace 50 años y una figura icónica que transformó los hábitos de consumo de varias generaciones con productos como el iPod, el iPhone o el iPad, falleció el 5 de octubre de 2011 a causa de un cáncer de páncreas. EFE/JOHN G. MABANGLO
Foto: EFE - JOHN G. MABANGLO

EL HOMEBREW COMPUTER CLUB

El grupo pasó a ser conocido como el Homebrew Computer Club («Club del Ordenador Casero»), y representaba la fusión que el Catálogo defendía entre la contracultura y la tecnología. Aquello fue para la época de los ordenadores personales algo parecido a lo que el café Turk’s Head representó para la época del doctor…

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