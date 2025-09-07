¡Atención, jóvenes! Abren talleres para combatir desinformación y polarización

Imagen de referencia. Foto: AFP - STRINGER

Un programa pionero contra la desinformación en Colombia acaba de abrir sus puertas a docenas de jóvenes que a través de sus liderazgos busquen combatir la polarización y las verdades a medias.

Se trata de Jóvenes Líderes DIP, un programa que a través de la academia y la ciencia ha mostrado a miles de participantes cómo la desinformación, el llamado fenómeno de la “posverdad” y la polarización afectan la vida y salud de las democracias en el mundo. La iniciativa está encabezada por el Grupo SURA y Ethos BT, una consultora que ha utilizado la educación para modificar conductas y pensamientos de una persona que podrían llegar a perjudicar al resto de la sociedad.

La convocatoria está dirigida a jóvenes residentes en Colombia entre los 15 y 28 años que tengan espacios de liderazgo en cualquier ámbito de incidencia, desde asuntos comunitarios, de defensa de derechos o educativos hasta escenarios más amplios, como plataformas políticas.

“El programa busca formar a una nueva generación de jóvenes capaces de combatir la desinformación, comprender los sesgos cognitivos y promover un liderazgo basado en pensamiento crítico y comunicación responsable”, explica el pliego de postulación.

El proyecto DIP, cuyas siglas en español traducen Proyecto de Desintoxicación de la Información, es el único en Colombia que ha demostrado académicamente que la desinformación sí puede ser combatida y, a través de estudios y pedagogía, se puede evitar caer en ella.

Y es que varias han sido las alertas rojas que se han anunciado frente a la desinformación en Colombia y el mundo. La UNESCO, por ejemplo, ha detectado durante los últimos años que este fenómeno es una de las principales amenazas para una democracia y sus instituciones, tanto en épocas electorales como en la opinión pública a la hora de debatir sanamente sobre asuntos de interés nacional, como la política, la economía o los derechos humanos.

En 2021, por ejemplo, Estados Unidos vivió lo qu de expertos de ese país consideraron como “una de las fracturas democráticas más grandes de la historia” al ver cómo miles de manifestantes se dirigían al Capitolio en Washington tras escuchar un rumor que indicaba que las elecciones presidenciales habían sido fraudulentas. Lo mismo sucedió en Reino Unido, cuando millones de sufragantes acudieron a las urnas para separarse del Reino Unido y, una vez efectuada la votación, confesaron que no tenían el conocimiento suficiente para tomar una decisión y que el escrutinio fue guiado por desinformaciones y verdades a medias.

En Colombia, la avalancha de desinformación tampoco es ajena, pues en la pandemia de covid circularon centenares de noticias falsas que, aunque luego fueron aclaradas y rectificadas por las autoridades, ya se habían instalado en el discurso público y terminaron por influenciar la conducta de las personas.

Funcionarios del Ethos BT le contaron a El Espectador que, aunque preocupante, el fenómeno sí tiene remedio. En 2024, precisamente, realizaron un estudio aplicado a 2.000 participantes en la que se demostró que la desinformación puede llegar incluso llega incluso a mutar en deshumanización y violencia. La investigación concluyó que el 30,3 % de los participantes pueden mostrar una disminución significativa a la exposición de desinformación cuando hay pedagogía y cambio comportamental.

“Esta formación les permitirá a los jóvenes aportar a la construcción de un país menos polarizado, más empático y consciente del daño que causa la desinformación, la cual se alimenta de emociones como la indignación y la rabia, y genera escenarios de incertidumbre, confusión, angustia, violencia e inseguridad”, explicó Beatriz Vallejo, directora de la consultora que ha logrado impactar al menos a 135.000 personas en Colombia.

¿Cómo postularse?

La convocatoria estará abierta hasta el próximo lunes 8 de septiembre y únicamente tiene dos requisitos: que los jóvenes cumplan el rango de edad ( 15 a 28 años) y haber estado involucrados en iniciativas de liderazgo.

De ser aceptados, los participantes podrán tener beneficios más allá de los conocimientos adquiridos, como por ejemplo una certificación por parte de Ethos BT sobre desinformación, sesgos y comunicación; acceso a investigaciones de alfabetización y pensamiento crítico y la oportunidad de participar en el comité asesor del DIP.

“Esta es una oportunidad única para que jóvenes líderes transformen la conversación pública y contribuyan a la construcción de una Colombia más democrática, informada y unida”, reza la convocatoria.

Si desea conocer más o inscribirse a los talleres, puede hacerlo a través de este enlace o contactarse con Carol Quesada (3118965062), funcionaria de Ethos BT.

