Acuerdo de OpenAI y News Corp: ChatGPT podrá nutrirse de artículos de noticias

News Corp anunció un acuerdo para llevar los contenidos informativos de los medios de comunicación a OpenAI. A través de esta asociación, la empresa matriz de ChatGPT adquirió las licencias para mostrar artículos de noticias de los grupos que hacen parte de News Corp en respuesta a preguntas de los usuarios para mejorar la calidad de la interacción. Asimismo, el conglomerado de medios aseguró en el comunicado que esta colaboración ofrecerá a las personas la capacidad de tomar decisiones informadas con base a fuentes de noticias fiables.

Gracias al acuerdo, OpenAI tendrá acceso a los contenidos actuales y de archivo de los principales medios de noticias e información de News Corp como: The Wall Street Journal, Barron’s, MarketWatch, Investor’s Business Daily, FN y New York Post; The Times, The Sunday Times y The Sun; The Australian, news.com.au, The Daily Telegraph, The Courier Mail, The Advertiser y Herald Sun, entre otros.

Además de proporcionar contenidos, News Corp aseguró que compartirá su experiencia periodística para contribuir a garantizar que los más altos estándares periodísticos estén presentes en toda la oferta de OpenAI “creemos que este acuerdo histórico establecerá nuevas normas de veracidad, virtud y valor en la era digital”, declaró en la presentación Robert Thomson, Consejero Delegado de News Corp.

We’re announcing a multi-year partnership with News Corp to enhance ChatGPT with its premium journalism: https://t.co/sGnshXLaMs — OpenAI (@OpenAI) May 22, 2024

News Corp es un conglomerado de diversos medios de comunicación y servicios de información creado en 1980 por Rupert Murdoch. Entre sus filas, poseen un amplio catálogo de periódicos, revistas, editoriales, canales de televisión, plataformas digitales y más. Tiene operaciones en varios países, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, Australia, entre otros.

A pesar de que no hay cifras oficiales, según fuentes anónimas de The Wall Street Journal, el acuerdo con News Corp podría valer más de USD $250 millones por los próximos cinco años “en forma de dinero en efectivo y créditos por el uso de la tecnología de OpenAI.”

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, manifestó: “Nuestra asociación con News Corp es un momento de orgullo para el periodismo y la tecnología. Valoramos enormemente la trayectoria de News Corp como líder en la difusión de noticias de última hora en todo el mundo, y nos entusiasma poder mejorar el acceso de nuestros usuarios a sus reportajes de alta calidad”.

Este no es el primer acuerdo con medios de comunicación que firma la compañía de inteligencia artificial. En julio de 2023, OpenAI firmó convenios de licencias con empresas reconocidas como Associated Press, Financial Times, Axel Springer y Dotdash Meredith, editor de la revista People.

Preocupaciones de otros medios por la IA generativa

Tim Martell, portavoz de la Asociación Independiente de Empleados de Editores en Estados Unidos y representante del periódico The Journal, expresó mediante un comunicado que el sindicato estaba preocupado por no haber llegado a un acuerdo sobre las protecciones de la inteligencia artificial en sus actuales negociaciones contractuales antes de que se anunciara el acuerdo con OpenAI.

Muchos editores han expresado su preocupación por la amenaza que implica para los medios la inteligencia artificial generativa, la cual utiliza los contenidos que están protegidos por derechos de autor para entrenar modelos y mejorar los servicios de los chatbots.

En diciembre de 2023, el New York Times presentó una demanda en contra de OpenAI y Microsoft por violación de los derechos de autor. En la demanda, el periódico sostiene que se utilizaron “millones” de artículos publicados para entrenar a los chatbots, que ahora compiten con el medio de comunicación como fuente de información.

Pese a que el New York Times no especificó el valor de los daños y prejuicios legales, en la demanda aseguraron que deberán ser firmemente responsabilizados por la copia y el uso ilegal de sus obras.

“Respetamos los derechos de los creadores de contenidos y estamos comprometidos para trabajar con ellos para asegurarnos de que se beneficien de la tecnología de IA y nuevos modelos de ingresos. Esperamos encontrar una manera mutuamente beneficiosa para trabajar juntos, como estamos haciendo con muchas otras empresas editoriales”, afirmó la portavoz de OpenAI Lindsey Held en respuesta a la demanda del medio.

En febrero pasado, OpenAI presentó un alegato en el que afirmó que el New York Times utilizó “indicaciones engañosas” para conseguir que ChatGPT arrojara su contenido. Bajo esa y otras razones, la compañía pidió al Tribunal de Distrito de Nueva York que desestime la demanda por infracción a los derechos de autor que presentó el periódico. Paralelamente Microsoft, la otra empresa señalada, afirmó que sus prácticas son meramente en pro de crear herramientas que fortalezcan los desarrollos de modelos de lenguajes.

El 30 de abril, ocho periódicos presentaron una demanda similar contra OpenAI y Microsoft. El grupo Alden Capital, dueño de medios como New Yor Daily, Chicago Tribune, Orlando Sentinel y cinco más, demandó a las empresas de IA por violar los derechos de autor. Los demandantes incluyeron como prueba varios extractos de conversaciones con ChatGPT y Copilot que mostraban que ambos chatbots reproducían largos extractos de artículos específicos, lo que indica que sus conjuntos de datos de entrenamiento incluían los textos de esos artículos.

“Este conflicto no es una batalla entre la nueva tecnología y la vieja tecnología. No es una batalla entre una industria próspera y una industria en transición. Esta demanda trata de cómo Microsoft y OpenAI no tienen derecho a utilizar contenidos periodísticos protegidos por derechos de autor para construir sus nuevas empresas multimillonarias sin pagar por esos contenidos”, afirmaron los demandantes en el documento.

