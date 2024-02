Age of Empires Mobile y Age of Mythology: Retold, las grandes apuestas de Xbox

Ambos juegos se espera que lleguen para la segunda mitad del 2024. Foto: Age of Empires

Age of Empires es una de las franquicias más queridas en la industria de los videojuegos. Desde 1997 se ha ganado un lugar en el corazón y ordenador de todos los usuarios de Microsoft y Xbox. Han pasado más de 20 años y esta marca registrada sigue vigente en las plataformas de la actualidad.

Apenas termina el segundo mes del 2024 y Xbox ha dado mucho de que hablar en medio de los rumores de que iban a dejar el negocio de las consolas, y la salida a otras plataformas de cuatro juegos exclusivos de la compañía. Pasado ese convulso momento, la empresa ahora quiere ganar adeptos en algunos segmentos del negocio.

Age of Empires Mobile es la nueva entrega que espera ganar porciones del pastel de los juegos para celular, mientras que Age of Mythology: Retold revitaliza una vieja tradición ahora llevada a PC y Xbox Series X y S.

Más sobre Videojuegos Cinco videojuegos para llevar el computador al siguiente nivel La sección de juegos para PC es una de las partes del modelo de negocio más importantes para la industria. Conozca aquí cinco títulos. Leer Más Cinco videojuegos para llevar el computador al siguiente nivel ¿Qué son y cómo funcionan las micro transacciones en los videojuegos? Este nuevo modelo de negocio suscita una discusión acerca de la esencia de los videojuegos, la economía y la salud mental de los jugadores. Leer Más ¿Qué son y cómo funcionan las micro transacciones en los videojuegos?

Age of Empires Mobile

Como es común en los juegos para dispositivos móviles, esta nueva versión de la exitosa saga de juegos de estrategia en tiempo real (RTS) será gratuito para iOS y Android. Sin embargo, no hay que perder de vista que como otros juegos para celular, este contará con un sistema de micropagos.

Fue anunciado en octubre de 2022, es posible reservarlo en la tienda de aplicaciones desde el 22 de febrero y jugarlo a partir del 19 de agosto.

Mantendrá elementos de la emblemática saga, pero estará condicionaba por el modelo de negocios propio de otros juegos del género de Whiteout Survival, Rise of Cultures o Dominations. Esto ha hecho pensar a muchas personas que no están frente a un juego de Age of Empires adaptado a celular, sino más bien ante un título móvil de estrategia con aires de la icónica franquicia.

Por ejemplo, un modo de juego que pesará mucho serán las batallas multijugador, cada uno con una civilización diferente con cuatro disponibles, (franceses, bizantinos, romanos y chinos.). Además de proponer una jugabilidad de estrategia planeada, lo que no permite cambiar el plan previamente diseñado. Contará con avatares rescatables que retratan personajes históricos como Alejando Magno, Carlomagno, Cleopatra, Juana de Arco, Julio César, entre muchos otros.

Esta entrega de Level Infinite y Tencent, los mismos creadores de PUBG Mobile, NBA Infinite, Tower of Fantasy, Arena Breakout y Undawn, es una versión internacional de Return to Empire, lanzada en China en 2022. Sin embargo, hay quienes aseguran que esté nuevo videojuego le saca ventaja a su competencia en el mercado gracias a su pulido aspecto gráfico.

Le puede interesar: ¿Qué son las temporadas de League of Legends? Divisiones, clasificatorias y mundial

Age of Mythology: Retold

Este videojuego es una remasterización del juego original lanzado el 31 de octubre de 2002. Llegará posiblemente para el segundo semestre de este año, en simultaneo para PC y Xbox Series X y S. El primero de la franquicia Age of Empires en hacerlo.

Permitirá un modo de juego multijugador de hasta 12 personas y partidas contra la máquina. Como era de esperarse, saldrá para los suscriptores de Xbox Game Pass desde el primer día de lanzamiento.

La entrega retratará cuatro panteones: griego, nórdico, egipcio y atlante, además de incluir 50 misiones para pasar horas y horas diseñando estrategias para conquistar el mundo. A pesar de que no tiene una fecha exacta de lanzamiento, incluirá textos y voces en español, un elemento que seguramente tendrá gran recepción entre los usuarios hispanohablantes.

Lea también: “Queremos que los esports sean tomados como una disciplina”: Alexander Ospina