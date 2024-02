Cinco videojuegos para llevar el computador al siguiente nivel

Hay quienes prefieren invertir grandes sumas de dinero en computadores diseñados para jugar y transmitir en vivo sus aventuras por los mundos virtuales. Foto: Pixabay

La industria de los videojuegos ha puesto especial atención a los avances tecnológicos de cada época. Cuando las salas de árcade le dieron espacio a las primeras consolas domésticas, la mayoría de los estudios desarrolladores de juegos se dedicaron a producir títulos exclusivos para estas máquinas.

Con la llegada de los celulares a la vida de las personas y sus múltiples servicios, cada vez más parecidos a las de un computador potente, el mercado gamer no tuvo más remedio que prestarle atención a esos usuarios que querían disfrutar de una cuantas partidas en pantallas de seis a siete pulgadas.

Por supuesto, los computadores no han sido ajenos a ese afán por abarcar la mayor cantidad de público. Si bien los primeros videojuegos para PC (personal computer) estaban pensados para ser rápidos y ligeros. Ahora hay toda una fuerza laboral dedicada a hacer juegos cada vez mejores y que apunten al futuro de los juegos en línea y en la nube, donde no sea necesaria una unidad física para almacenarlos.

Tomb Raider

Tomb Raider (2013) Rise of the Tomb Raider (2015) y Shadow of the Tomb Raider (2018) componen una trilogía de la famosa saga disponible para PC. Core Design inició con esta dinastía en 1996, pero dejó la franquicia en 2003 para darle paso a Crystal Dinamics hasta la actualidad.

Las aventuras de Lara Croft, personaje principal, son uno de los entretenimientos más populares entre los PC gamers y aunque el título está disponible para consolas domésticas, ha ganado muchos más adeptos entre aquellos y aquellas que prefieren pasar sus horas de diversión frente a un monitor y no frente a un televisor.

Warcraft III

Blizzard, un estudio de juegos, inició esta saga en 2002 y desde su inicio ha sido una parada recurrente para las personas en las pantallas de sus computadores. Aunque sus entregas a lo largo de los años han sido criticadas por sus bajos niveles gráficos, en 2020 dieron el salto de calidad.

Warcraft III respondió a los requerimientos de los fans y apuntó a mejorar la experiencia visual, reuniendo todos los mundos y personajes de sus antecesores.

Star Wars: The Old Republic

Ha sido recurrente que una gran película se convierta en un gran videojuego, pero el caso de Star Wars es todavía mejor. Una gran saga de filmes se convirtió en una mina de oro para muchos estudios y por supuesto para Disney que compró Lucas Film en 2012 y se hizo con todos sus derechos de imagen.

En 2011, Electronic Arts y Bioware, produjeron este videojuego de rol multijugador masivo en línea (MMORPG por sus siglas en inglés). Aunque ya ha pasado más de una década desde su lanzamiento es un título que sigue vigente entre los más apasionados por el famoso y lucrativo mundo cinematográfico creado por George Lucas.

Trackmania

Esta entrega, a diferencia de las anteriores, no pertenece a una gran saga o franquicia, pero ha sabido ganarse los corazones de los jugadores en sus PC’s. Fue desarrollado por Ubisoft y ya completa 15 títulos desde 2003. Es un juego de carreras que simula los famosos monoplazas de la Formula 1 (F1).

Sin embargo, el gran diferencial de este videojuego es que en vez de ser un simulador de los circuitos reales del prestigioso campeonato de automovilismo, le ofrece la oportunidad a los usuarios de fabricar sus propias pistas, correr en ellas y compartirlas con miembros de la comunidad.

En 2024 se lanzará la decimosexta edición del juego que mantiene el modo de juego offline y online, aumenta los circuitos a 24 y estrenará una escenografía de invierno.

Age of Empires: Definitive Collection

Fue muy común en los últimos años de la década de los 90′s ver a oficinistas o cualquier otro al frente de un monitor, administrando aldeas, recolectando comida y atacando tribus enemigas. Era de Imperios (como se le conoce en Colombia) es uno de los juegos para computador más famosos de la historia.

Su primera edición fue lanzada en 1997 y se basó en 12 civilizaciones del pasado que vivieron en un lapso de 3.000 años, entre la edad de piedra y la edad de hierro. Ha tenido cuatro expansiones desde su estreno original y los tres videojuegos que componen Age of Empires: Definitive Collection fueron lanzados al mercado entre 2018 y 2020.

Este nuevo juego reúne todas las civilizaciones de todos los títulos anteriores en resolución 4K y con la nostalgia del pasado de quienes pasaron horas y horas, literalmente y virtualmente, conquistando el mundo. Xbox Game Studios es el encargado de esta entrega, que ha sido catalogada como el mejor juego de estratégica histórica del mundo.

