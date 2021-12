La tecnológica AMD tampoco participará presencialmente en el CES

Las empresas le atribuyen su ausencia al aumento del número de contagios por la variante de Covid-19 Ómicron. Foto: CES

Advanced Micro Devices Inc. (AMD), el segundo mayor fabricante de procesadores de computadoras personales, se unió a la creciente lista de compañías que cancelaron la asistencia en persona a la feria comercial CES en Las Vegas, citando preocupaciones de salud en medio de la difusión de la última variante de la Virus del COVID-19.

“Si bien el estreno del producto AMD 2022 siempre se planeó como una transmisión en vivo solo digital, nuestros compromisos en persona ahora pasarán a ser virtuales en el mejor interés de la salud y la seguridad de nuestros empleados, socios y comunidades”, dijo AMD en un comunicado. Martes.

Lea también: Amazon, Twitter y Meta (Facebook) cancelan su asistencia al CES 2022 por Ómicron

El fabricante de chips con sede en Santa Clara, California, sigue a su rival más grande Intel Corp. y muchos otros asistentes en el desguace de planes para el evento de Las Vegas, que comienza en la primera semana de enero. Empresas que van desde Google de Alphabet Inc. hasta General Motors Co. han abandonado la participación o han cambiado a presentaciones en línea para presentar su última tecnología.

Otras empresas que no estarán presencialmente en el CES

Google y General Motors Co. se unieron a Intel Corp. , el mayor fabricante de chips del mundo, y a la unidad de conducción autónoma de Alphabet Inc. , Waymo, para realizar presentaciones en persona en la conferencia de tecnología CES programada para el próximo mes.

GM dijo el jueves que pasará a “un enfoque totalmente digital” en el evento anual que se ha convertido en un lugar importante para la presentación de la innovación en la industria automotriz. El fabricante de automóviles compartirá “noticias importantes de la compañía, incluida la revelación del Chevrolet Silverado EV” en línea durante la conferencia, dijo la compañía en un comunicado.

Le puede interesar: Empresa colombiana líder en domótica, protagonista en la feria de tecnología CES

Google dijo más tarde que tomó la decisión de retirarse después de “monitorear de cerca el desarrollo de la variante omicron”. La decisión de evitar la asistencia a la feria comercial “es la mejor opción para la salud y la seguridad de nuestros equipos”, dijo un portavoz de Google en un comunicado. En una publicación de blog el jueves anterior, la compañía hermana de Google, Waymo , también mencionó el aumento de las tasas de infección por Covid-19 y dijo que sus ejecutivos participarían en eventos virtuales.

Anteriormente, Intel dijo que enviaría solo una pequeña cantidad de personal al evento de Las Vegas y cambiaría su participación a Internet, lo que se suma a una lista cada vez mayor de empresas de tecnología que han abandonado las presentaciones en persona.

“Después de consultar con los funcionarios de salud y en el espíritu de la política de seguridad de Intel, nuestros planes para CES se trasladarán a una experiencia en vivo, primero digital, con un mínimo de personal en el sitio”, dijo Intel en un comunicado.

Intel, cuyos procesadores son el corazón de la mayoría de las computadoras personales del mundo, históricamente ha sido un gran participante en la feria comercial anual que ha atraído a decenas de miles de asistentes de todo el mundo.

Una miembro de la junta ejecutiva de Porsche AG, Barbara Frenkel, también canceló sus planes de asistir a la conferencia programada para comenzar el 5 de enero.

Durante los últimos días, expositores como T-Mobile US Inc. y Meta Platforms Inc. han reducido sus planes para asistir a la reunión en persona. Otros asistentes de alto perfil, como Amazon.com Inc. y Twitter Inc., tampoco asistirán. La Asociación de Tecnología del Consumidor, que dirige el evento, dijo el miércoles que las cancelaciones suman menos del 7% de su piso de exhibición. La organización dijo que ha recibido 42 avisos de cancelación de expositores pero que ha agregado 60 nuevos desde la semana pasada.