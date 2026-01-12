Apple Fitness+ arranca 2026 con nuevos programas, artistas y entrenamientos guiados

Fitness+ permite seguir métricas en tiempo real desde iPhone, iPad y Apple TV, con apoyo de Apple Watch. Foto: Apple

Apple Fitness+ arranca 2026 con una actualización enfocada en crear hábitos y mantener la motivación. Desde enero, el servicio suma nuevos programas semanales, sesiones musicales integradas y episodios inéditos de Time to Walk, con propuestas pensadas para quienes buscan comenzar el año en movimiento sin rutinas complejas.

Entre las novedades, la serie Artist Spotlight incorpora entrenamientos con playlists completas de Karol G y Bad Bunny, este último en el marco del Apple Music Super Bowl LX Halftime Show. A esto se suma una nueva temporada de Time to Walk, con episodios protagonizados por Penn Badgley, Mel B y Michelle Monaghan.

Los usuarios pueden acceder a los 12 tipos de entrenamiento disponibles en Fitness+ —como Fuerza, Yoga, HIIT, Pilates, Baile, Ciclismo, Kickboxing y Meditación— con sesiones de entre cinco y 45 minutos, disponibles en iPhone, iPad y Apple TV.

La experiencia se potencia con Apple Watch o AirPods Pro 3, que permiten ver métricas personales en pantalla, como la frecuencia cardiaca, las calorías quemadas y el progreso de los Anillos de Actividad.

Programas especializados

Fitness+ presenta una nueva serie de programas de varias semanas diseñados para ayudar a los usuarios a generar impulso y mantenerse constantes en el nuevo año:

1. Retoma tu condición física: Para usuarios que buscan volver a entrenar, Retoma tu condición física incluye tres disciplinas populares: Fuerza, HIIT y Yoga. El plan de cuatro semanas ofrece tres entrenamientos por semana —uno de cada tipo— de solo 10 minutos. Cada semana se construye sobre la anterior para ayudar a los usuarios a avanzar en su regreso al fitness.

2. Crea el hábito del yoga en cuatro semanas: Esta propuesta está diseñada para integrar el yoga de manera regular en la rutina. Las sesiones ayudan a aumentar la flexibilidad, reducir el estrés y desarrollar fuerza y estabilidad. Cada semana incluye dos flujos de 10 minutos —uno lento y otro más enérgico— que complementan otras actividades y facilitan la creación del hábito.

3. Fuerza y HIIT consecutivos: El programa ofrece tres sesiones de 20 minutos que combinan estos dos tipos de actividad tan populares en Fitness+: 10 minutos de Fuerza y 10 minutos de HIIT, tres veces por semana durante tres semanas. Están pensadas para realizarse de forma continua, una inmediatamente después de la otra, sin pausas intermedias.

4. Fundamentos de fuerza en tres semanas: El trabajo con fuerza es uno de los tipos de ejercicio con mayor crecimiento en el mundo, y esta propuesta ayuda a quienes se inician a aprender lo esencial, mientras que quienes retoman una rutina pueden reforzar una técnica adecuada en movimientos comunes. Disponible a partir del 12 de enero, incluye tres sesiones por semana, cada una enfocada en una zona distinta del cuerpo, para practicar ejercicios básicos, ganar confianza y mejorar la técnica.

5. Artist Spotlight: La serie regresa con nuevas sesiones que integran música de artistas reconocidos a nivel mundial. Entre las novedades se incluye música de la cantautora ganadora del Grammy Karolg G y de Bad Bunny, en celebración del Apple Music Super Bowl LX Halftime Show.

6. Nuevos episodios de Time to Walk: La galardonada serie Time to Walk —en la que los invitados comparten historias, fotos y canciones que marcaron sus vidas— presenta nuevos episodios comenzando con el actor y productor Penn Badgley; la integrante de Spice Girls, cantante, compositora y personalidad de TV Mel B; y más adelante en el año, la actriz Michelle Monaghan.

7. Invitados en los entrenamientos: En el nuevo año, Fitness+ contará con la participación de tres creadores sociales muy populares que inspiran a sus seguidores a mantenerse activos. La creadora de estilo de vida y fitness Allie Bennett, conocida por sus rutinas y playlists de Treadmill Strut, participará en una sesión de caminadora en 2026. Los bailarines y hermanos gemelos Luke y Paul Harwerth, conocidos como TwinSauce, aparecerán en una sesión de baile, mientras que la creadora de bienestar y autora de libros de cocina Remy Park participará en una sesión de yoga.

Más formas de seguir en movimiento con Apple Fitness+

Fitness+ está disponible en cualquier momento y lugar, en iPhone, iPad y Apple TV. Cuando los usuarios cuentan con Apple Watch o AirPods Pro 3, la experiencia es aún más motivadora gracias a que sus métricas personales se muestran en pantalla durante el entrenamiento, incluyendo la frecuencia cardiaca en tiempo real y las calorías quemadas.

Los usuarios pueden seguir un plan personalizado prediseñado o crear el suyo seleccionando días de entrenamiento, actividades preferidas, duración, entrenadores y música. Fitness+ genera un calendario personalizado de entrenamientos con recordatorios para ayudar a mantener la constancia.

Fitness+ ofrece versiones con doblaje digital de entrenamientos y meditaciones en español y alemán, y próximamente en japonés, para hacer que Fitness+ sea aún más accesible para usuarios de todo el mundo.

Fitness+ continúa su colaboración con Strava en 2026. Los suscriptores de Strava pueden recibir hasta tres meses de Fitness+ sin costo. Los usuarios también pueden compartir un entrenamiento de Fitness+ en Strava, donde la app mostrará información detallada para dar seguimiento a su progreso y compartirlo con su comunidad.

Precio de Apple Fitness+

Apple Fitness+ está disponible como un servicio de suscripción por COP $19.900 al mes o COP $119.900 al año, y puede compartirse con hasta cinco miembros adicionales de la familia.

Puedes encontrar Fitness+ directamente en la pestaña Fitness+ dentro de la app Fitness en tu iPhone, donde puedes dar seguimiento a todos tus entrenamientos y actividades. También puedes usar Fitness+ en iPad y disfrutarlo en pantalla grande con Apple TV.

Los nuevos suscriptores de Apple Fitness+ pueden obtener tres meses gratis al comprar un Apple Watch, iPhone, iPad o Apple TV compatibles con la versión más reciente del sistema operativo, AirPods Pro 3 o Powerbeats Pro 2, a través de Apple o distribuidores autorizados.

