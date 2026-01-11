FIFA y TikTok sellan acuerdo histórico para la cobertura del Mundial 2026: ¿de qué se trata?

TikTok será la plataforma digital preferente de la FIFA durante la Copa Mundial 2026. Foto: FIFA

La FIFA y TikTok anunciaron un acuerdo sin precedentes que convertirá a la red social en la plataforma preferente para la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el mayor evento deportivo de la historia.

La alianza, que estará vigente hasta finales de 2026, busca ampliar el acceso, la visibilidad y la participación de los aficionados a través de contenido original, formatos innovadores y una integración profunda entre el Mundial y el ecosistema digital de TikTok.

La iniciativa se apoya en el éxito de la colaboración entre ambas partes durante la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023, que generó miles de millones de visualizaciones en la plataforma.

Cobertura ampliada y contenido exclusivo

Como parte del acuerdo, TikTok ofrecerá una cobertura ampliada y más cercana del torneo, con contenido exclusivo producido por la FIFA, momentos destacados de los partidos, retransmisiones en directo autorizadas y experiencias diseñadas especialmente para creadores y aficionados.

La plataforma se consolidará así como el principal punto de encuentro digital del Mundial para seguidores de todo el mundo.

Uno de los pilares de la colaboración será la creación de un centro de contenido temático dedicado exclusivamente al Mundial 2026, desarrollado junto a TikTok GamePlan.

Este espacio permitirá acceder a información de las 48 selecciones participantes, detalles de los partidos, venta de entradas y contenido interactivo como filtros, pegatinas y dinámicas de gamificación.

Beneficios para los titulares de derechos audiovisuales

El acuerdo también abre nuevas oportunidades para los titulares de derechos audiovisuales, que podrán publicar videos personalizados, transmitir momentos seleccionados de los partidos y monetizar su cobertura mediante formatos publicitarios prémium dentro de TikTok.

Además, la plataforma implementará políticas activas contra la piratería para proteger los derechos de propiedad intelectual de la FIFA.

Creadores, protagonistas del nuevo Mundial digital

Por primera vez, FIFA y TikTok pondrán en marcha un programa global para creadores de contenido, que dará acceso a un grupo selecto de creadores a experiencias exclusivas como entrenamientos, ruedas de prensa y material de archivo oficial.

De este modo, los aficionados podrán seguir el Mundial desde una mirada más cercana y diversa, más allá de los 90 minutos de juego.

“El objetivo de la FIFA es compartir la pasión por la Copa Mundial con el mayor número posible de aficionados. No hay mejor manera de hacerlo que junto a TikTok, especialmente de cara al mayor acontecimiento deportivo de la historia”, afirmó Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, quien destacó el carácter innovador de la alianza y su capacidad para conectar a nuevas audiencias.

Desde TikTok, James Stafford, director mundial de Contenido, subrayó el impacto de la plataforma en el crecimiento del fútbol: “Los aficionados tienen un 42 % más de probabilidades de ver un partido en directo después de consumir contenido deportivo en TikTok. Estamos conectando con la próxima generación de seguidores, especialmente jóvenes y mujeres, y transformando esa pasión en una participación sin precedentes”.

