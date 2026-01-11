CES 2026: los lanzamientos más impactantes de una tecnología integrada a la vida cotidiana

El robot doméstico LG CLOiD se presenta para un hogar sin mano de obra durante la conferencia de prensa de LG previa a la Feria de Electrónica de Consumo (CES) en Las Vegas, Nevada, el 5 de enero de 2026. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP) Foto: AFP - PATRICK T. FALLON

El CES 2026 dejó claro que la tecnología atraviesa un punto de inflexión. La inteligencia artificial ya no es una promesa futura, sino una herramienta presente en el hogar, la industria, el entretenimiento y hasta en el fútbol.

Robots capaces de preparar el desayuno, computadores cada vez más potentes y hogares completamente conectados marcaron una feria donde el Mundial 2026 también se convirtió en protagonista.

Estas fueron las innovaciones que definieron el evento tecnológico más influyente del año:

Robots: del hogar a la industria y el entretenimiento

En casa, LG Electronics presentó CLOiD, un robot con inteligencia artificial diseñado para coordinar tareas del hogar junto a electrodomésticos conectados. Puede preparar el desayuno, manipular alimentos, iniciar ciclos de lavado y doblar ropa, con el objetivo de adaptarse al estilo de vida del usuario y controlar los dispositivos con mayor precisión.

En el ámbito industrial, Hyundai y Boston Dynamics mostraron los avances de su robot humanoide Atlas, desarrollado para competir con Optimus, de Tesla. El autómata puede caminar con fluidez, levantar hasta 50 kilogramos, girar su cabeza con visión de 360 grados y reemplazar de forma autónoma su batería, además de operar en condiciones climáticas exigentes. ¡De lo mejor del CES 2026!

La compañía destacó que su tecnología ya tiene aplicaciones reales: Spot opera en más de 40 países en tareas de inspección y seguridad, mientras que Stretch ha descargado más de 20 millones de cajas desde 2023 en entornos logísticos.

Hyundai también fue reconocida en el CES 2026 con el premio Best of Innovation en Robótica por MobED (Mobile Eccentric Droid), una plataforma desarrollada por su Robotics LAB, el primer galardón de este tipo para la automotriz dentro de los CES Innovation Awards.

La robótica también tuvo espacio como espectáculo. En la Arena BattleBots de Las Vegas, robots humanoides participaron en combates de Ultimate Fighting Robot (UFB), controlados a distancia por pilotos humanos mediante cámaras y sensores de movimiento.

Televisores: desde 9mm de grosor hasta de 130 pulgadas

El público quedó cautivado con el televisor de LG Wallpaper, una propuesta impresionantemente ligera, el cual es un relanzamiento de 2017. El aparato es tan delgado como un lápiz con tan solo 9 milímetros de grosor.

La pantalla que usa la tecnología OLED de LG tiene además un sistema de conexiones inalámbricas con la caja Zero Connect de LG para conectar todos tus dispositivos al televisor, evitando la molestia de múltiples cables. Wallpaper estará disponible en modelos de 77 y 83 pulgadas.

Aunque Samsung tampoco se quedó atrás en apuestas pioneras al presentar el primer televisor Micro RGB de 130 pulgadas del mundo, lo que lo convierte en la pantalla más grande con esta tecnología de color.

Con un marco especial y un rendimiento de audio mejorado, la pantalla está diseñada intencionalmente para aparentar menos que un televisor convencional.

Las dos compañías surcoreanas se han enfocado en que sus propuestas combinen la tecnología con una visión artística que eleva el significado del televisor como un simple electrodoméstico.

Portátiles y computadores: más IA, nuevos formatos y potencia móvil

El CES volvió a confirmar que la computación personal atraviesa una nueva etapa, marcada por la integración profunda de inteligencia artificial, diseños más ambiciosos y equipos pensados tanto para creadores como para profesionales y gamers. En ese escenario, ASUS fue una de las marcas con mayor despliegue.

La compañía presentó la ProArt GoPro Edition (PX13), una laptop convertible de edición limitada desarrollada junto a GoPro. El equipo integra de forma nativa el ecosistema de la marca de cámaras, con acceso directo a GoPro Cloud, soporte para video en 360°, una tecla dedicada para lanzar GoPro Player y una suscripción de 12 meses a GoPro Premium+. Está impulsada por el procesador AMD Ryzen AI Max+ 395, con una NPU de 50 TOPS, hasta 128 GB de memoria unificada y una pantalla OLED 3K de 13,3 pulgadas, todo en un cuerpo ligero, convertible y con certificación de durabilidad militar.

ASUS también amplió su apuesta por la movilidad con la Zenbook A16, presentada como la laptop con Snapdragon más rápida hasta ahora. Con un peso de apenas 1,2 kg, incorpora el procesador Snapdragon X2 Elite Extreme de 18 núcleos, una NPU de 80 TOPS, pantalla OLED 3K de 16 pulgadas y una autonomía que supera las 21 horas. El equipo apunta a cerrar la brecha entre ultraportabilidad y rendimiento sostenido para trabajo creativo y productividad intensiva.

La evolución del formato llegó con la Zenbook DUO (2026), que refina el concepto de doble pantalla. Equipada con dos paneles OLED 3K de 14 pulgadas, procesadores Intel Core Ultra X9 Serie 3 y un sistema de batería dual de 99 Wh, ofrece mayor potencia, mejor refrigeración y un diseño más compacto.

Entre los fabricantes tradicionales de PC, Lenovo mostró uno de los conceptos más llamativos de la feria: el ThinkPad Rollable XD Concept, un portátil con pantalla enrollable que se expande hasta 16 pulgadas en un formato compacto de 13,3.

A esto se sumó la presentación de las nuevas ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition y ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11 Aura Edition, que introducen el diseño interno Space Frame para mejorar refrigeración, reparabilidad y rendimiento sostenido.

Lenovo también adelantó Qira, su nuevo agente de IA personal, pensado para mantener continuidad entre PCs, tablets y teléfonos a partir de 2026.

En el terreno del gaming, Acer renovó su portafolio Predator y Nitro con equipos impulsados por procesadores Intel Core Ultra Serie 3 y GPUs NVIDIA GeForce RTX Serie 50. La Predator Helios Neo 16S AI combina un chasis delgado con una pantalla OLED de 16 pulgadas, refrigeración avanzada y configuraciones pensadas tanto para juegos como para creación de contenido.

La serie Nitro V 16 AI y Nitro V 16S AI apunta a un público más amplio, con distintas opciones de rendimiento, diseño más delgado y una propuesta de valor orientada a gamers casuales y usuarios en movimiento.

La visión de ecosistema estuvo presente en la propuesta de Razer, que presentó su despliegue más ambicioso en CES. La marca anunció Project AVA, un asistente de escritorio con IA en versión animada, y Project Motoko, un headset vestible con IA basado en Snapdragon.

A esto se suman herramientas para desarrolladores como Razer Forge AI Developer Workstation, Razer AIKit y una alianza con Tenstorrent para lanzar un acelerador compacto de IA. En hardware para gamers, Razer mostró el control Wolverine V3 Bluetooth, desarrollado con LG para cloud gaming, además de conceptos como Project Madison y la nueva Iskur V2 NewGen.

En la base de muchas de estas propuestas está NVIDIA, que anunció la entrada en producción de Vera Rubin, su nueva plataforma de computación acelerada para IA. Según explicó su CEO, Jensen Huang, el sistema combina GPU y CPU en una arquitectura diseñada para centros de datos y aplicaciones a gran escala, con un rendimiento hasta cinco veces superior al de generaciones anteriores.

Huang, además, fue reconocido con la Medalla de Honor IEEE 2026, el máximo galardón del sector tecnológico, en un año en el que NVIDIA alcanzó un nuevo hito al superar los cinco billones de dólares en capitalización bursátil.

El empresario taiwánes-estadounidense es reconocido por su visión y liderazgo, así como también por ser pionero en el campo de la computación acelerada, que ha llevado a NVIDIA a la vanguardia de la innovación tecnológica. Este reconocimiento se suma a otros galardones que ha recibido recientemente, como el Premio Reina Isabel de Ingeniería, la distinción de Personaje del Año otorgada por el Financial Times y la revista TIME, y la Beca Profesor Stephen Hawking.

Gafas inteligentes: más funciones, más usos y menos peso

Las gafas inteligentes reforzaron su presencia en el CES 2026 y superaron el volumen de propuestas visto el año anterior, con dispositivos orientados tanto a productividad como a accesibilidad y entretenimiento. Meta mostró una nueva versión de sus Ray-Ban Display, enfocada en el uso cotidiano: permiten leer mensajes en tiempo real sin sacar el teléfono y funcionan como un teleprompter personal, ampliando el papel de este formato más allá de la captura de video o fotografía.

En ese mismo terreno compiten las Rokid AI Glasses, que ofrecen una propuesta similar, pero con un diseño más liviano y un precio más accesible, lo que las posiciona como una alternativa directa dentro del ecosistema de gafas inteligentes con asistencia por IA.

El enfoque de accesibilidad llegó con eSight, que presentó eSight Go, un dispositivo pensado para personas con pérdida significativa de la visión central. Estas gafas utilizan inteligencia artificial para mejorar la claridad visual y apoyar la movilidad e independencia de usuarios con afecciones como degeneración macular o retinopatía diabética.

El entretenimiento también tuvo su espacio. RayNeo, marca de TCL, presentó las RayNeo Air 4 Pro, anunciadas como las primeras gafas de realidad aumentada compatibles con HDR10. El dispositivo apunta a una experiencia de “cine privado” en un formato ligero y portátil, pensado para juegos y consumo de contenido inmersivo.

Hogar conectado: del juego inteligente a la cocina guiada por IA

El hogar fue otro de los grandes escenarios del CES, con lanzamientos que combinaron entretenimiento, automatización y conectividad avanzada. LEGO llevó su universo de bloques a una nueva etapa con Lego Smart Play, un sistema interactivo que añade color, sonido, luces y reacciones a las construcciones físicas.

En electrónica de consumo, Samsung volvió a marcar agenda con el Galaxy Z TriFold, un teléfono de tres paneles plegables que, al desplegarse, se convierte en una tableta de 10 pulgadas capaz de ejecutar tres aplicaciones al mismo tiempo. El dispositivo incorpora cinco cámaras, incluida una principal de 200 megapíxeles, funciones de inteligencia artificial orientadas a productividad y un sistema de alerta para evitar cierres incorrectos.

La búsqueda de simplicidad también tuvo espacio. Kodak presentó una cámara ultracompacta, del tamaño de un llavero, pensada para capturar fotos y video sin configuraciones complejas.

Inspirada en sus cámaras desechables, será reutilizable, costará 30 dólares y llegará al mercado en el segundo trimestre del año.

En automatización doméstica, la inteligencia artificial pasó de ejecutar órdenes a apoyar decisiones cotidianas. Panasonic mostró avances en electrodomésticos más durables, reparables y reciclables, mientras que Roborock presentó Saros Rover, el primer robot aspirador con ruedas y patas, capaz de subir y bajar escaleras y pendientes mientras limpia.

Samsung reforzó esta visión con su ecosistema SmartThings, que ya supera los 430 millones de usuarios. El Family Hub se consolida como el centro de la cocina al reconocer alimentos, alertar sobre productos faltantes y sugerir recetas.

Con AI Vision integrada a Google Gemini, los electrodomésticos pueden convertir videos en instrucciones paso a paso y personalizar la información mediante Voice ID. En la práctica, equipos como el Bespoke AI Laundry Combo, el Bespoke AI AirDresser y el Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra automatizan lavado, cuidado de prendas, limpieza avanzada y vigilancia del hogar.

La conectividad fue otro pilar. MediaTek presentó la familia Filogic 8000, que liderará la llegada del Wi-Fi 8. La nueva generación apunta a mayor confiabilidad, menor latencia y mejor gestión de entornos saturados, claves para hogares con múltiples dispositivos conectados y aplicaciones basadas en IA. La compañía prevé que los primeros chipsets lleguen a clientes a finales de este año.

Finalmente, LG amplió su visión de hogar inteligente con la línea UltraGear evo, monitores gaming 5K con escalado por IA, nuevos parlantes xboom desarrollados junto a will.i.am, y la renovación de LG SIGNATURE, donde refrigeradores y hornos integran IA conversacional y cámaras internas para ajustar la cocción y sugerir recetas según los hábitos del usuario.

Colombia: tecnología local que escala al escenario global

La presencia colombiana en el CES 2026 dejó claro que la innovación desarrollada en el país ya no juega solo en clave local. VTA+ participó en la feria como parte de su estrategia de expansión internacional y consolidación en el ecosistema de hogar inteligente en Latinoamérica.La compañía presentó su portafolio como un caso de tecnología creada en Colombia con proyección global.

En cinco años, VTA+ ha logrado presencia en más de 10 países, supera las 300 referencias de soluciones para el hogar inteligente, registra más de 1,5 millones de descargas de su aplicación y distribuye sus productos en plataformas como Amazon. En el CES 2026, mostró nuevas soluciones que integran inteligencia artificial, automatización y energía sostenible, entre ellas cámaras de seguridad con IA y almacenamiento en la nube, cerraduras con reconocimiento facial, purificadores de aire para hogares con mascotas y estaciones de carga con energía solar.

La compañía destacó su enfoque en ecosistemas integrados gestionados desde una sola aplicación, pensados a partir del conocimiento del consumidor latinoamericano.

En el campo del software y la inteligencia artificial, Blend también llevó el nombre de Colombia al escenario internacional. La empresa fue reconocida en los Premios de Socios de Amazon Web Services 2025, tanto en la categoría geográfica como global, al recibir los galardones Public Sector Solution Provider Partner of the Year y Sustainability Partner of the Year – LATAM.

Estos reconocimientos destacan soluciones basadas en inteligencia artificial, aprendizaje automático, analítica de datos e Internet de las Cosas. Entre los casos más relevantes se encuentran IAPOL, implementado con la Policía Nacional y asociado a una reducción de hasta el 34% en la tasa de homicidios, la optimización de auditorías para la ADRES, que pasó de cinco meses a 20 minutos, y la mejora en tiempos de respuesta para la Superintendencia de Sociedades, reducidos de tres meses a dos semanas.

Mundial 2026: la Copa del Mundo entra de lleno en la era de la IA

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se convirtió en uno de los grandes ejes tecnológicos del CES. Lenovo y la FIFA anunciaron una serie de soluciones impulsadas por inteligencia artificial que redefinirán la operación del torneo, el trabajo de árbitros, jugadores y entrenadores, y la experiencia de los aficionados.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el CEO de Lenovo, Yuanqing Yang, presentaron las tecnologías que convertirán a la Copa Mundial 2026 —que se disputará en Norteamérica— en la más avanzada de la historia.

Lenovo, como socio tecnológico oficial del torneo, será responsable de la infraestructura digital que sostendrá desde las operaciones inteligentes hasta las experiencias inmersivas para los hinchas.

Uno de los desarrollos más relevantes es Football AI Pro, junto con la incorporación de avatares digitales en el arbitraje y las transmisiones. La tecnología permitirá crear modelos 3D de cada jugador mediante IA generativa, replicando con precisión sus dimensiones físicas. Estos avatares se integrarán en las animaciones de fuera de juego semiautomatizado, ofreciendo mayor contexto visual para árbitros y aficionados. La solución ya fue probada con éxito en la Copa Intercontinental de la FIFA en Qatar.

El estadio dentro de casa: Samsung y la experiencia mundialista

La otra gran lectura del Mundial en clave tecnológica llegó desde Samsung, que llevó al CES 2026 su visión de la IA como compañera personal. Para la marca, la experiencia deportiva de 2026 no se limita al televisor, sino que se extiende a todo el hogar conectado.

Según explicó HS Jo, CEO y presidente de Samsung para América Latina, la inteligencia artificial debe ser más humana, intuitiva y accesible. Hoy, más de 400 millones de dispositivos Samsung ya integran experiencias con IA en 22 idiomas, y solo en 2025 la región registró un crecimiento del 43 % en ventas de electrodomésticos conectados.

En este contexto, los televisores dejan de ser una simple pantalla y se convierten en el centro de mando del entretenimiento deportivo. Con herramientas como Vision AI, integración con SmartThings y un portafolio de TVs y soundbars avanzados, Samsung busca ofrecer imágenes más realistas, sonido inmersivo y experiencias personalizadas antes, durante y después de los partidos.

La propuesta se completa con electrodomésticos que acompañan la jornada mundialista: refrigeradores que sugieren recetas para recibir invitados, lavadoras y secadoras que optimizan ciclos automáticamente, climatización inteligente que ajusta el ambiente y sistemas de iluminación que crean escenarios acordes al partido. La tecnología, en este caso, entra a la cancha para reducir las tareas cotidianas y dejar que el foco esté en el juego y la convivencia.

Más allá de los lanzamientos puntuales, el CES 2026 dejó una lectura clara: la tecnología avanza hacia una integración total con la vida cotidiana. La inteligencia artificial se consolida como el eje que conecta dispositivos, servicios y experiencias, desde la salud y el hogar hasta el deporte y el entretenimiento.

Un anticipo de cómo será 2026: más conectado, más automatizado y, sobre todo, más presente en cada aspecto del día a día.

