Apps para ponerse en forma desde enero: ejercicio y control de comida en Android y iPhone

Las apps de ejercicio y nutrición permiten organizar rutinas y registrar comidas desde el celular. Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El inicio de un nuevo año suele venir acompañado de propósitos relacionados con el bienestar físico y la alimentación.

En ese contexto, las tiendas oficiales de aplicaciones —App Store y Google Play— ofrecen una amplia variedad de herramientas diseñadas para ayudar a las personas a entrenar, organizar rutinas y monitorear lo que comen, ya sea desde casa o en el gimnasio.

Apps recomendadas

Entre las opciones más reconocidas para el ejercicio físico está Nike Training Club, una aplicación que, según su descripción oficial, ofrece entrenamientos guiados en video, planes estructurados y rutinas adaptadas a distintos niveles, desde principiantes hasta usuarios avanzados. La app incluye ejercicios de fuerza, movilidad, yoga y entrenamiento funcional, y está disponible tanto en Android como en iOS.

Otra alternativa popular es FitOn, que propone clases guiadas por entrenadores certificados, con rutinas de corta y media duración. De acuerdo con su información oficial, la aplicación permite entrenar sin necesidad de equipamiento especializado y ofrece planes personalizados según el tiempo disponible y los objetivos del usuario.

Para quienes buscan entrenar desde casa sin implementos, Home Workout – No Equipment destaca por ofrecer rutinas centradas en el peso corporal. En sus fichas oficiales, la app señala que sus programas están diseñados para trabajar diferentes grupos musculares y pueden realizarse sin accesorios, lo que la convierte en una opción accesible para quienes comienzan.

Entrenamiento en gimnasio y al aire libre

Para quienes entrenan en gimnasios con máquinas y pesas, Jefit es una de las aplicaciones más utilizadas. Según su descripción oficial en App Store y Google Play, la app permite planificar rutinas de fuerza, registrar ejercicios en máquinas, controlar series y repeticiones, y llevar seguimiento del progreso. Está pensada para usuarios que realizan entrenamiento estructurado en gimnasio y buscan ordenar su trabajo por grupos musculares.

Otra aplicación ampliamente popular, especialmente entre quienes practican actividades al aire libre, es Strava. De acuerdo con la información oficial de la plataforma, Strava permite registrar actividades como correr, caminar y montar bicicleta, además de analizar recorridos, tiempos y distancias. La app también incorpora funciones sociales que permiten compartir entrenamientos y seguir la actividad de otros usuarios, lo que puede servir como elemento motivacional para sostener los propósitos de Año Nuevo.

En el ámbito del seguimiento de actividad física general, Google Fit funciona como una herramienta de registro que recopila datos de movimiento, caminatas y entrenamientos. Según Google, la aplicación se apoya en métricas de actividad recomendadas por organizaciones de salud y puede integrarse con otras apps y dispositivos compatibles.

Apps para monitorear la alimentación

El entrenamiento suele ir de la mano con la alimentación, y para ese aspecto existen aplicaciones enfocadas en el registro de comidas y el control nutricional. Una de las más utilizadas es MyFitnessPal, que, según sus desarrolladores, permite registrar alimentos, contar calorías y hacer seguimiento de macronutrientes. La app cuenta con una base de datos alimentaria y herramientas para establecer objetivos personales.

Otra opción disponible en ambas tiendas es Fitia, que se presenta como un planificador de comidas y contador de calorías. De acuerdo con su información oficial, la aplicación ofrece recomendaciones nutricionales personalizadas y permite llevar un registro diario de la alimentación.

Para quienes buscan un control más detallado de nutrientes, Cronometer se enfoca en el seguimiento de calorías, macronutrientes y micronutrientes. Según su descripción oficial, la app utiliza bases de datos verificadas y está pensada para usuarios que desean un análisis más preciso de su ingesta diaria.

Finalmente, aplicaciones como Yazio combinan el conteo de calorías con planes alimenticios estructurados, mientras que Foodvisor incorpora herramientas visuales para estimar comidas a partir de fotografías, según detallan sus desarrolladores en las tiendas oficiales.

Especialistas y las propias plataformas coinciden en que estas aplicaciones no sustituyen el acompañamiento médico o nutricional, pero pueden servir como apoyo para organizar rutinas, adquirir constancia y tomar mayor conciencia sobre la actividad física y la alimentación.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.