¿Cómo bloquear llamadas y mensajes indeseados este 31 de diciembre en Android y iPhone?

Llega el 31 de diciembre con celebraciones, encuentros familiares y mensajes de buenos deseos. Sin embargo, la noche de Año Nuevo también suele venir acompañada de llamadas incómodas, notificaciones insistentes y mensajes que interrumpen la celebración.

A esto se suma que, en estas fechas, los delincuentes intensifican los intentos de estafa a través de llamadas, mensajes y contactos no deseados.

Conocer las herramientas disponibles para bloquear estas comunicaciones puede ayudar a evitar un mal rato y mantener el control del celular durante la noche.

Bloquear llamadas y mensajes en iPhone

Apple permite bloquear, filtrar y restringir comunicaciones desde sus propias aplicaciones. Si un usuario recibe llamadas, mensajes, correos electrónicos o llamadas de FaceTime de alguien con quien no desea tener contacto, puede bloquear a esa persona para que no vuelva a comunicarse.

Cuando se bloquea un contacto en un dispositivo Apple, el bloqueo se aplica automáticamente en todos los dispositivos donde el usuario tenga iniciada sesión con la misma cuenta. En versiones recientes del sistema, Apple incluye una lista centralizada de contactos bloqueados dentro de la configuración de Privacidad y seguridad, además de indicadores visibles en las aplicaciones compatibles.

En el iPhone o iPad, el bloqueo se gestiona desde Configuración > Privacidad y seguridad > Contactos bloqueados, donde es posible agregar nuevos contactos.

Si no se quiere recibir ninguna llamada de un número no guardado, la ruta es Configuración > Apps > Teléfono > Silenciar Desconocidos. Las llamadas se enviarán directamente al buzón de voz y se mostrarán en la lista de llamadas recientes.

Bloquear llamadas en Android

En Android, el bloqueo de llamadas se realiza desde la app Teléfono. Según la Ayuda de Google, si un usuario no desea recibir llamadas de un número específico, puede bloquearlo para que el teléfono rechace automáticamente futuras llamadas.

El proceso consiste en abrir la app Teléfono > Historial de llamadas > Mantener oprimido el número que se desea bloquear > Bloquear o marcar como spam.

Android también permite bloquear números desconocidos o privados. Para hacerlo, el usuario debe ir a Teléfono > Tres puntos > Configuración > Números bloqueados > seleccionar Bloquear números desconocidos o Agregar números.

Si en algún momento se desea desbloquear un número, esto se puede hacer desde la misma sección. Google señala que las llamadas recibidas mientras un número estuvo bloqueado no aparecen en el historial.

Bloquear contactos en WhatsApp

WhatsApp permite bloquear a una persona para dejar de recibir sus mensajes, llamadas y actualizaciones de estado. El bloqueo se puede realizar desde la configuración de la app o directamente desde el chat con el contacto.

En el iPhone, el usuario puede ir a Ajustes > Privacidad > Contactos > Bloqueados > Añadir nuevo > Buscar el contacto > Confirmar el bloqueo. También es posible hacerlo desde la información del chat o desde la lista de conversaciones.

La aplicación aclara que no es posible bloquear un grupo completo. En esos casos, el usuario puede salir del grupo y bloquear al administrador. Además, WhatsApp ofrece la opción de reportar cuentas si se considera que envían contenido problemático o spam.

Bloqueo en redes sociales

En redes sociales como Facebook, Instagram y X, el bloqueo funciona de manera similar. El proceso se realiza desde el perfil del usuario que se desea bloquear, tocando el ícono de los tres puntos y seleccionando la opción Bloquear.

Al bloquear una cuenta, la persona no puede ver el perfil, ni las publicaciones, ni enviar mensajes o interactuar. En algunos casos, la plataforma también ofrece la opción de reportar la cuenta por spam o comportamiento abusivo.

Estas herramientas, integradas de forma nativa, permiten a los usuarios proteger su privacidad y reducir interrupciones, especialmente en una noche como la del 31 de diciembre, cuando mantener la tranquilidad puede ser tan importante como celebrar.

