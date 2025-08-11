Así funciona el aprendizaje guiado con Gemini, el nuevo tutor virtual de Google

Esta funcionalidad está especialmente pensada para quienes buscan comprender un tema desde su raíz y no solo memorizar la respuesta final. Foto: Cortesía: Samsung

Google ha dado un paso adelante en el uso de inteligencia artificial para la educación personalizada con la incorporación de una nueva función en su asistente Gemini: el aprendizaje guiado. Se trata de una herramienta que convierte al sistema en un acompañante virtual diseñado para profundizar en los temas de estudio mediante explicaciones paso a paso, recursos visuales e interacción constante.

La actualización responde a una apuesta por integrar capacidades del modelo LearnLM, una familia de modelos enfocados en el aprendizaje, y tiene como objetivo ofrecer a estudiantes y usuarios en general un entorno seguro, comprensivo y adaptable para estudiar a su propio ritmo.

Qué permite el aprendizaje guiado

En lugar de limitarse a ofrecer una respuesta directa, Gemini plantea un desarrollo detallado del problema o la duda presentada. La herramienta guía al usuario con una estructura de aprendizaje que incluye razonamiento lógico, explicaciones desglosadas y recursos adicionales como imágenes, videos explicativos, cuestionarios interactivos y diagramas.

Esta funcionalidad está especialmente pensada para quienes buscan comprender un tema desde su raíz y no solo memorizar la respuesta final.

Cómo acceder al aprendizaje guiado en Gemini

Desde computadora:

Ingresar a gemini.google.com Seleccionar la opción Aprendizaje guiado ubicada en la parte inferior. Escribir una pregunta o instrucción relacionada con el tema de estudio. (Opcional) Adjuntar archivos o imágenes que complementen la consulta. Enviar la solicitud.

Desde dispositivos móviles (Android, iPhone o iPad):

Acceder a la app de Gemini o al sitio web. Presionar Más y luego Aprendizaje guiado. Ingresar la instrucción o consulta deseada. (Opcional) Añadir archivos visuales o documentos. Presionar Enviar.

Cómo aprovechar los recursos visuales

Gemini permite enriquecer las explicaciones con recursos multimedia:

Imágenes y diagramas: Pueden incluirse en la respuesta o solicitarse directamente en la consulta.

Videos educativos: La herramienta puede integrar contenidos de YouTube, siempre que esté habilitada la opción de Actividad en las apps con Gemini. Es posible incluir enlaces a videos para generar explicaciones o materiales de estudio derivados.

Acceso a contenidos académicos confiables

Una de las novedades más destacadas es la posibilidad de solicitar materiales elaborados a partir de libros de texto acreditados. Específicamente, puede utilizarse el comando @OpenStax en las instrucciones para que Gemini recurra a estas fuentes, especialmente útiles en áreas como biología, física, matemáticas o historia.

También es posible pedir cuestionarios interactivos con retroalimentación, diseñados para practicar de forma activa.

Actualmente, esta función se encuentra disponible solo en inglés y está restringida a usuarios mayores de 18 años que no hayan iniciado sesión con cuentas laborales o educativas. Su implementación es gradual, por lo que puede no estar habilitada aún en todos los dispositivos.