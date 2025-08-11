No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Tecnología

Así funciona el aprendizaje guiado con Gemini, el nuevo tutor virtual de Google

Con esta función Google busca consolidar un espacio pedagógico que estimule la curiosidad, fomente el razonamiento y democratice el acceso a contenidos de calidad.

Redacción Tecnología
11 de agosto de 2025 - 03:00 p. m.
Esta funcionalidad está especialmente pensada para quienes buscan comprender un tema desde su raíz y no solo memorizar la respuesta final.
Esta funcionalidad está especialmente pensada para quienes buscan comprender un tema desde su raíz y no solo memorizar la respuesta final.
Foto: Cortesía: Samsung
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Google ha dado un paso adelante en el uso de inteligencia artificial para la educación personalizada con la incorporación de una nueva función en su asistente Gemini: el aprendizaje guiado. Se trata de una herramienta que convierte al sistema en un acompañante virtual diseñado para profundizar en los temas de estudio mediante explicaciones paso a paso, recursos visuales e interacción constante.

La actualización responde a una apuesta por integrar capacidades del modelo LearnLM, una familia de modelos enfocados en el aprendizaje, y tiene como objetivo ofrecer a estudiantes y usuarios en general un entorno seguro, comprensivo y adaptable para estudiar a su propio ritmo.

Qué permite el aprendizaje guiado

En lugar de limitarse a ofrecer una respuesta directa, Gemini plantea un desarrollo detallado del problema o la duda presentada. La herramienta guía al usuario con una estructura de aprendizaje que incluye razonamiento lógico, explicaciones desglosadas y recursos adicionales como imágenes, videos explicativos, cuestionarios interactivos y diagramas.

Esta funcionalidad está especialmente pensada para quienes buscan comprender un tema desde su raíz y no solo memorizar la respuesta final.

Cómo acceder al aprendizaje guiado en Gemini

Desde computadora:

  1. Ingresar a gemini.google.com.
  2. Seleccionar la opción Aprendizaje guiado ubicada en la parte inferior.
  3. Escribir una pregunta o instrucción relacionada con el tema de estudio.
  4. (Opcional) Adjuntar archivos o imágenes que complementen la consulta.
  5. Enviar la solicitud.

Desde dispositivos móviles (Android, iPhone o iPad):

  1. Acceder a la app de Gemini o al sitio web.
  2. Presionar Más y luego Aprendizaje guiado.
  3. Ingresar la instrucción o consulta deseada.
  4. (Opcional) Añadir archivos visuales o documentos.
  5. Presionar Enviar.

Cómo aprovechar los recursos visuales

Gemini permite enriquecer las explicaciones con recursos multimedia:

  • Imágenes y diagramas: Pueden incluirse en la respuesta o solicitarse directamente en la consulta.
  • Videos educativos: La herramienta puede integrar contenidos de YouTube, siempre que esté habilitada la opción de Actividad en las apps con Gemini. Es posible incluir enlaces a videos para generar explicaciones o materiales de estudio derivados.

Acceso a contenidos académicos confiables

Una de las novedades más destacadas es la posibilidad de solicitar materiales elaborados a partir de libros de texto acreditados. Específicamente, puede utilizarse el comando @OpenStax en las instrucciones para que Gemini recurra a estas fuentes, especialmente útiles en áreas como biología, física, matemáticas o historia.

También es posible pedir cuestionarios interactivos con retroalimentación, diseñados para practicar de forma activa.

Actualmente, esta función se encuentra disponible solo en inglés y está restringida a usuarios mayores de 18 años que no hayan iniciado sesión con cuentas laborales o educativas. Su implementación es gradual, por lo que puede no estar habilitada aún en todos los dispositivos.

Por Redacción Tecnología

Temas recomendados:

Estilo de Vida

Gemini

tutor virtual de Google

aprendizaje guiado de Google

inteligencia artificial

cómo estudiar con inteligencia artificial

Cómo acceder al aprendizaje guiado en Gemini

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar