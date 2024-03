Asus lanza en Colombia la ROG Zephyrus G16, una puerta abierta al mundo gamer

Así se ve la nueva máquina de Asus ROG Zephyrus G16. Foto: Asus

¿Qué pide una persona que usa su computador para entretenerse con videojuegos? Pantalla, procesador, ventiladores y batería. Es decir, máquina. ¿Y qué pide alguien que lo usa para los trabajos en la oficina? Poco peso y tamaño, una buena cámara frontal y batería, es decir, movilidad. Pues eso fue lo que fusionó la marca Asus con su nuevo equipo que acaban de lanzar en Colombia, el ROG Zephyrus G16 de su línea Republic of gamers.

Durante el anuncio, en Bogotá, dijeron que se “destaca por su diseño renovado, con un chasis de aluminio mecanizado por CNC que ofrece una combinación de ligereza y rigidez estructural, incluyendo un procesador Intel Core Ultra 9 185H y una GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 para laptops, ambos chips con capacidades de IA”. Trae un conjunto de “luces personalizables Slash Lighting” en la tapa y “un diseño minimalista disponible en dos tonalidades Platinum White y Eclipse Gray”. Tiene, estéticamente, su toque gamer con la luz externa, pero realmente se ve como un portátil tradicional si esta está apagada y luce justo para una reunión en la oficina.

Aquí van, en detalle, sus especificaciones:

Procesador: procesador Intel Core Ultra 9 185H y una GPU NVIDIA GeForce RTX 4070

16 núcleos físicos (divididos en 6 p-cores, 8 e-cores y 2 e-cores de ultra bajo consumo), cuenta con la NPU Intel AI Boost, mientras que la GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 cuenta con núcleos dedicados para IA.

Tecnologías exclusivas de NVIDIA como DLSS 3.0 y Ray Tracing, aumentando tanto la cantidad de cuadros por segundo como la calidad de las luces y reflejos en juegos compatibles.

Primer panel OLED en una laptop gamer ROG.

Pantalla de resolución 2.5K y 240Hz.

Enfriamiento inteligente ROG con metal líquido en la CPU

Tres ventiladores Arc Flow de segunda generación. Son de doble hélice, una externa con 84 aspas y diseño aerodinámico, que reduce el ruido, y una hélice interna que permite absorber una cantidad extra de aire, funcionando como una turbina de avión.

Bisagra interna que cumple dos funciones: diseño más limpio y canal de salida del aire caliente para que vaya lejos de la pantalla OLED.

Grosor: 1.49cm

Peso de 1.85kg

Windows 11 Home

Memoria: GB LPDDR5X-7467 MHz

Alamcenamiento: 4 TB (2 TB + 2 TB) M.2 2280 PCIe 4.0 SSD

Audio estéreo con amplificadores inteligentes, Dolby Atmos y cancelación de sonido con IA.

WiFi 6E

Bluetooth v5.3

Puertos: 1 x Thunderbolt™ 4 (supports DisplayPort™ / Power Delivery

1 Tipo C USB 3.2 Gen 2

2 Tipo A USB 3.2 Gen 2

1 HDMI 2.1

1 SD Card Reader (UHS-II)

1 Audio jack.

Batería de 90 Wh.

Para entender hacia qué público va este equipo y sobre qué bases hicieron los ajustes, entrevistamos a Ximena Hernández, de Asus Colombia y Ecuador:

Ustedes dicen que hay cada vez más gente jugando, pero que no necesariamente se autodenominan como gamers. Y entonces, por eso, lanzan ustedes un nuevo computador al mercado.

La verdad es que cada vez la audiencia no solo en Colombia, tenemos que hablar a nivel Latinoamérica, hay un potencial de audiencia gamer muy grande y cada vez aumenta más. Entonces Asus, al tener las máquinas, que el mercado busca porque le creen y saben que realmente están creados para esta audiencia, pues cada vez piensa más en cómo va mutando ese gamer, porque cada vez el niño de hoy está creciendo con hard gammer.

Estamos tratando de formar, precisamente desde los más chiquitos, ese tipo de audiencias. Asus y ROG como marca gamer no puede pensar solamente en el hard. Lanzamos Strix el año pasado, y es un computador que tiene toda la potencia, pero es un computador que por su peso no es portable. Es un portátil, pero deja de ser portable.

Entonces nos cuestionamos el año pasado y dijimos: la audiencia crece, es una audiencia mixta, no solo juega, sino que tiene otras necesidades: no solo juega sino que incluso estudia o incluso trabaja ¿Qué necesita una persona que es está dentro de ese rubro? Moverse. La portabilidad tenía que volverse la plataforma para nosotros. Y hoy en día le estamos hablando a ese tipo de audiencia a ese lifestyle que precisamente necesita movilizarse, pero que sigue buscando profesionalizarse de pronto en el mundo gamer.

Hablemos un poco de ese perfil porque me sigue llamando la atención. Una persona que decía algunas horas a jugar, pero no es un jugador duro. Es una persona que trabaja, que carga el computador para la oficina, para el café, para las entrevistas. Una buena cámara para las reuniones y que no se descargue tan rápido. ¿Qué es lo que están lanzando en Colombia?

Lanzamos precisamente computador multitasking que está buscando ese tipo de audiencia. Yo soy un trabajador que seguramente le dedico 8 horas laborales a lo que realmente es mi profesión, mi oficio, y que después de ese periodo de tiempo busca espacio para el entretenimiento, y eso puede ser el juego. Se está empezando, de pronto, a profesionalizar o está buscando ese rendimiento en una máquina a la que le va a dedicar unas 8 horas a la semana al gaming. Cuando tiene un momento de esparcimiento, pues en ese momento es cuando este producto se vuelve su aliado.

No llega a 2 kilogramos de peso y su medida es de 1.49 centímetros con una autonomía de batería potente. Aquí hay más de 12 horas y que se carga en 30 minutos hasta el 50%. Está pensando para desplazarse.

El precio no es bajo, vale $10′999.999. ¿Cómo van a traer a gente de otras marcas hacia el gamig de Asus?

El pilar será la portabilidad porque no es solo gaming, sino que va más allá. El precio, claro, seguramente es alto, pero estamos hablando de un producto con un procesador de última generación, es el primer producto que llega con procesadores Ultra, de Intel. El precio va a ser un poco más alto, pero sabemos y estamos seguros de que esta audiencia valora lo que tiene la máquina y están dispuestos a llegar a ese valor. Entonces creemos que será fácil que se traslade ese usuario de notebook al gaming porque abastece más necesidades, puede trabajar y entretenerse con esa pantalla OLED.

Hablemos del procesador, vital en el mundo de la tecnología. Ustedes tienen un acuerdo con una marca muy reconocida. Hablemos de eso que procesa la información, las imágenes y los videos…

Es Intel, lo más reciente en la generación de Intel. Estamos hablando de Cori 9 Ultra, que lo más importante no es simplemente la generación, ni los 16 núcleos que tiene, eso hace que el procesador sea suficiente para lo que ese usuario va a necesitar, pero estamos hablando de inteligencia artificial. Estamos hablando de que Intel ya es consciente de las necesidades que tiene su usuario y precisamente la inteligencia artificial está construida en este procesador para generar esa potencia y esa durabilidad, entonces lo que va a hacer es potenciar las necesidades de usuario y buscar cómo mejorar las condiciones y el rendimiento en pro de lo que busca ese usuario. Ese equipo te va a ofrecer lo necesario para trabajar en el momento de trabajar, te va a ofrecer lo necesario en el momento que te metas a jugar, el procesador va a llevar a la máquina a su máximo rendimiento para que abastezca esa necesidad eso es todo a partir de la inteligencia artificial.

