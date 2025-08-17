Asus y AMD presentan su nuevo ExpertBook BM1, diseñado para el sector corporativo

El nuevo Asus ExpertBook BM1 destaca por su resistencia y su potencia dada por su chip de AMD. Foto: Cortesía: Asus

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cada vez parece más evidente la constante integración, casi que un matrimonio, entre Xbox, Asus y AMD. La división de Gaming de Microsoft anunció su primera consola portátil en compañía de Asus, la cual ya tiene experiencia en ese segmento del mercado. Acto seguido, habló por primera vez de su próxima generación de videoconsolas, esta vez contando con el rol protagónico de AMD como co-fabricante.

Ahora ASUS y AMD presentaron oficialmente en Colombia el nuevo ExpertBook BM1, un equipo alejado de la industria de los videojuegos, pero diseñado para responder a las crecientes demandas de pequeñas y medianas empresas, así como de entidades del sector público que buscan soluciones al cada vez más cercano cierre de Windows 10.

El próximo 14 de octubre de 2025, Microsoft dará por terminado el soporte técnico para este sistema operativo, lanzando al mundo al uso total e inmediato de Windows 11, un software disponible hace casi cuatro años, pero que no cuenta ni con la mitad de los usuarios totales de Microsoft. Eso sí, muchos equipos tendrán que ser remplazados por completo.

Eso por eso que la empresa detrás de Windows estima la venta de más de tres millones de computadores en Colombia. Todos con propuestas seguras y sostenibles para sus operaciones al largo plazo, pues según las predicciones del mercado, habrá corporaciones que necesiten actualizar hasta 3.000 dispositivos al mismo tiempo.

Así es el nuevo ExpertBook BM1 de Asus y AMD

El Espectador tuvo la oportunidad de ver de primera mano el nuevo Asus ExpertBook BM1, equipado con el procesador AMD Ryzen Serie 7000. Su alto rendimiento y eficiencia energética, se combina con funciones avanzadas de seguridad pensadas para el trabajo híbrido y la gestión remota.

Además, a juzgar por el primer contacto con el computador, su coraza se sintió bastante rígida y duradera contra el uso diario y prolongado. Sin contar con que promete una autonomía de batería de hasta 14 horas continuas, una proeza en el segmento empresarial.

De acuerdo con Asus y AMD, el ExpertBook BM1 posee un desempeño fluido para tareas críticas como la gestión financiera, operaciones logísticas y marketing digital. Situaciones recurrentes en las oficinas para equipos corporativos como este.

ExpertBook BM1 con Windows 11

Para instituciones que manejan grandes volúmenes de datos y requieren altos estándares de seguridad, el ExpertBook BM1 incorpora capacidades de cifrado de memoria y protección desde el hardware, asegurando la continuidad operativa y la protección de información sensible.

“Hoy las organizaciones necesitan más que velocidad de procesamiento. Requieren herramientas que les permitan adaptarse rápido a los cambios del mercado, tomar decisiones informadas y proteger su activo más valioso, la información. Con el ExpertBook BM1 queremos entregar a las empresas colombianas un aliado para enfrentar estos desafíos, sin sacrificar sostenibilidad ni facilidad de gestión”, añadiò Felipe Llano, relacionista público de Asus para Colombia y Ecuador.

Según Asus y AMD, su intención con este nuevo dispositivo es fortalecer la infraestructura digital del país. Un producto en el portafolio de soluciones que apuestan por un futuro eficiente, seguro, sostenible e integrado con IA.