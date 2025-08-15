Sony ULT Power Sound aterriza en Colombia: ¿qué ofrece esta nueva serie?

Todos los modelos ya están disponibles en el mercado colombiano. Foto: Cortesía Sony

Sony sube el sonido en Colombia con la llegada de su nueva serie ULT Power Sound, una línea de parlantes y micrófonos diseñada para quienes quieren sentir cada nota como si estuvieran frente al escenario. Bajo el lema “Bajos potentes. Experiencia increíble”, la marca introduce cuatro modelos: ULT Tower 9, ULT Tower 9AC, ULT Field 5 y ULT Field 3, pensados para fanáticos de la música que buscan una experiencia auditiva marcada por graves contundentes.

En diálogo con El Espectador, Yeison González, especialista de producto regional de Sony, explicó que la expectativa de ventas es alta. “Colombia es un país que consume mucho audio y el cliente es bastante exigente. Este producto, ULT, estará disponible de forma masiva en tiendas propias, hipermercados y otros puntos de venta. La temporada de fin de año es clave, ya que las ventas de audio crecen mes a mes”, señaló.

Para Sony, Colombia es un mercado estratégico. González destaca que la diversidad cultural del país, con sus fiestas y tradiciones musicales en cada región, convierte a la serie ULT en una propuesta que se adapta al gusto local.

Un punto diferencial, según el vocero, es que Sony no solo vende dispositivos, sino que es la única compañía de entretenimiento con un ecosistema completo: desde Sony Music, artistas y estudios de grabación, hasta sus propios formatos de audio. Esto, asegura, permite ofrecer una experiencia 360°, en la que lo que conciben los artistas o ingenieros de sonido se reproduce con la misma intención en estos equipos.

¿En qué consisten los nuevos ULT Tower 9 y ULT Tower 9AC?

Los modelos ULT Tower 9 y ULT Tower 9AC se destacan en la serie ULT Power Sound por generar graves de gran profundidad y una presión sonora superior dentro de la categoría de sistemas para fiestas. De acuerdo con el fabricante, el ULT Tower 9, de funcionamiento inalámbrico, ofrece hasta 25 horas de batería, mientras que el ULT Tower 9AC, con conexión directa a corriente, entrega aún más potencia al prescindir de batería interna.

Ambos incorporan el botón ULT, que activa dos modos específicos: ULT1, para frecuencias graves más profundas, y ULT2, para bajos potentes y con mayor impacto. Su diseño incluye cuatro tweeters (con salida frontal y trasera) y dos parlantes de rango medio para optimizar la claridad vocal, además de la unidad X-Balanced de Sony, que según la marca contribuye a un sonido más nítido y robusto.

En términos de usabilidad, el ULT Tower 9 cuenta con manija y ruedas integradas para facilitar su transporte. La experiencia visual también es parte de su propuesta: ambos modelos ofrecen luces 360° sincronizadas con la música, y es posible vincular hasta 100 altavoces compatibles para coordinar sonido e iluminación en un mismo evento.

La versatilidad se amplía con entradas para micrófono de karaoke y guitarra, así como con la función TV Sound Booster, que mejora el audio al conectar el equipo a un televisor, integrando sonido y proyección visual para una experiencia más inmersiva.

ULT Field 5 y ULT Field 3: música portátil con tonos graves definidos

Los modelos ULT Field 5 y ULT Field 3 complementan la serie ULT Power Sound con parlantes portátiles diseñados para llevar la música a cualquier lugar. Ambos cuentan con correa de hombro para facilitar su transporte y proyectar el sonido hacia donde se necesite.

El ULT Field 5 ofrece una experiencia sonora de hasta 25 horas de batería, mientras que el ULT Field 3, más compacto, brinda 24 horas de autonomía.

En términos de tecnología, el ULT Field 5 incorpora la unidad X-Balanced, un tweeter de alta frecuencia y radiadores pasivos optimizados para mejorar los graves, lo que, según Sony, garantiza claridad y potencia en el audio. Por su parte, el ULT Field 3 emplea un controlador bidireccional con woofer y tweeter dedicados, complementado por radiadores pasivos laterales que realzan los tonos bajos y mantienen la claridad vocal.

Ambos modelos cuentan con resistencia al polvo y al agua, con calificaciones IP66 e IP67, lo que permite usarlos en piscinas, parques o superficies expuestas. Los parlantes están disponibles en blanco y negro, y el ULT Field 3 también en gris.

Precio en Colombia

Según González, todos los modelos ya están disponibles en el mercado colombiano. Sin embargo, comenta que los precios de los nuevos productos pueden variar dependiendo de las promociones.

El ULT Field 3, parlante portátil con batería, tiene un precio aproximado de 699.000 pesos colombianos. Por su parte, el ULT Field 5, un parlante de mayor tamaño, se encuentra alrededor de 1.100.000 pesos.

En cuanto a los modelos de tipo torre, ULT Tower 9 y ULT Tower 9AC, el precio promedio parte de 2.700.000 pesos en adelante, según la versión y tipo de alimentación, ya sea inalámbrica o por corriente.

