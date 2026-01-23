Bad Bunny en Medellín: así se pueden usar los nuevos stickers en Spotify

Desde la bandera de Puerto Rico hasta el icónico carrito de piragua: los detalles de DeBÍ TiRAR MáS FOToS ahora viven en las portadas de Spotify. Foto: Spotify

Medellín se alista para uno de los fines de semana más intensos del año con los tres conciertos de Bad Bunny en el estadio Atanasio Girardot. Mientras la ciudad se prepara para recibir a miles de asistentes, muchos ya comenzaron a armar la banda sonora que los acompaña en la previa.

Y ahora, además de elegir las canciones, también es posible personalizar las playlists con una colección de stickers digitales, inspirados en DeBÍ TiRAR MáS FOToS, el álbum que definió el sonido del 2025 y fue elegido como Mejor Álbum Global del Año por Spotify.

Los stickers permiten intervenir visualmente las portadas de las listas de reproducción. Incluyen símbolos y elementos del universo visual del disco: la bandera de Puerto Rico, un carrito de piragua, a Concho en sudadera y otros íconos que amplifican la estética del proyecto.

¿Cómo usar los stickers en Spotify?

Elige una lista de reproducción: abre la aplicación móvil de Spotify y selecciona una playlist que ya hayas creado o crea una nueva. Crea la portada: toca los tres puntos (…) debajo del nombre de la lista de reproducción y elige la opción “Crear portada”. Agrega tus stickers: dirígete a la pestaña “Stickers”, explora el paquete DeBÍ TiRAR MáS FOToS y arrastra tus diseños favoritos a la portada. Termina de personalizar: añade texto, colores o imágenes propias para completar el diseño.

Además de los stickers, Spotify tiene otras activaciones dentro de la app: animaciones en los botones digitales, menciones destacadas a DeBÍ TiRAR MáS FOToS, una portada especial en la playlist Éxitos Puerto Rico, espacios dedicados al disco y a This Is Bad Bunny, y más recursos para sumarse a la experiencia.

Colombia, en modo Bad Bunny

La conexión entre Bad Bunny y Colombia no es nueva. El país es el quinto en el mundo que más escucha su música, y Bogotá ocupa el cuarto lugar global entre las ciudades con mayor número de oyentes, detrás de Ciudad de México, Santiago de Chile y Lima.

En promedio, se registran cerca de 29.000 reproducciones por minuto, seis canciones por día por usuario y más de 11,2 millones de playlists creadas en Colombia que incluyen al menos una canción del artista, según Spotify.

Además, Medellín espera la llegada de más de 100.000 visitantes y, según proyecciones del sector turístico, un impacto económico cercano a los 300.000 millones de pesos.

En medio de estadios repletos, cifras récord en streaming y playlists intervenidas por los propios fans, la experiencia alrededor de Bad Bunny trasciende la música. Suena, se comparte y se diseña.

