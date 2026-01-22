Bad Bunny en Medellín: cómo denunciar y qué exigir si le cancelan la reserva, según la SIC

El cantante puertorriqueño Bad Bunny durante un concierto como parte de su gira mundial ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’. Foto: EFE - Orlando Barría

Medellín se prepara para recibir a Bad Bunny y su Debí Tirar Más Fotos World Tour. El cantante puertorriqueño se presentará este 23, 24 y 25 de enero en el estadio Atanasio Girardot, con tres conciertos que han generado una alta expectativa y una masiva llegada de visitantes a la ciudad.

En ese contexto de alta demanda, en redes sociales varios usuarios han hecho virales sus casos tras denunciar la cancelación de reservas que ya tenían confirmadas, así como el fuerte encarecimiento de los alojamientos para esas fechas.

¿Qué dijo la SIC?

Frente a esta situación, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) advirtió sobre las consecuencias legales para los prestadores de servicios de alojamiento turístico que no respeten las condiciones pactadas con los turistas.

En un comunicado, la entidad informó que ha identificado que algunos prestadores “han optado por cancelar unilateralmente las reservas pactadas, con el fin de ponerlas nuevamente en el mercado a precios más elevados”.

La SIC recordó que, en su calidad de Autoridad Nacional de Inspección, Vigilancia y Control de los Prestadores de Servicios Turísticos, existe la obligación de respetar los términos ofrecidos y acordados con los turistas y consumidores.

En ese sentido, advirtió que “existe la obligación de respetar los términos ofrecidos y pactados con los turistas y/o consumidores”. El incumplimiento de estas condiciones puede dar lugar a distintas infracciones que podrían ser sancionadas hasta con dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La entidad señaló además que este tipo de prácticas, “además de resultar contrarias a los deberes y derechos que rigen las relaciones de consumo, pueden constituir infracciones graves”.

Asimismo, recordó que cuando un prestador incumple una reserva o cualquier otro servicio turístico contratado, tendrá la obligación, “a elección del turista, de prestar otro servicio de la misma calidad o de reembolsar o compensar el precio pactado por el servicio incumplido”, conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley General de Turismo (Ley 300 de 1996).

¿Qué hacer si le cancelaron su reserva?

En consecuencia, la Superintendencia invitó a la ciudadanía a denunciar este tipo de situaciones e indicó que las quejas pueden presentarse a través del formulario de PQRSF, en la dirección web: https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/pqrsf/

Además, advirtió que “iniciará de oficio las averiguaciones correspondientes frente a los hechos denunciados por la ciudadanía a través de redes sociales”.

Reservas por millones

Como complemento a este escenario, una revisión de plataformas de alojamiento muestra el impacto de la alta demanda en los precios. En Booking, una noche del sábado 24 al domingo 25 de enero para dos personas en una habitación registra, en su mayoría, valores superiores al millón de pesos colombianos, con ofertas que alcanzan hasta los COP $10.737.500.

En Airbnb, para la misma fecha, sucede lo mismo: las reservas aparecen desde los COP $743.270 y llegan hasta los COP $7.443.685.

Finalmente, la SIC reiteró que su actuación busca “garantizar que cada experiencia en el marco de una relación de consumo se desarrolle en condiciones de transparencia y respeto con los turistas”, así como preservar la confianza en el sector turístico colombiano, especialmente en contextos de alta demanda y exposición internacional.

