Forza Horizon 6 NO estará disponible para la PlayStation 5

Forza Horizon 6 estará inspirado en Japón y saldrá a la venta solo para Xbox Series X|S, nube y PC. Foto: Xbox Wire

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este jueves 22 de enero de 2026, Xbox Game Studios presentó cuatro videojuegos que harán parte de su proyecto de este año. Un momento importante para la marca de Gaming, pues cumple 25 años fabricando consolas y diseñando juegos.

Además, el evento en vivo, transmitido por las redes sociales oficiales de Xbox, también era de suma importancia por la edición de 2025. Fue en aquella ocasión que el mundo conoció Clair Obscur: Expedition 33 antes de convertirse en lo que es hoy.

Incluso, el evento cobró mayor relevancia al saberse, algunas semanas antes, que sería el momento para conocer la fecha de lanzamiento del esperado Forza Horizon 6. Así que, sin más preámbulos, aquí están todas las novedades de la X verde para este 2026.

Forza Horizon 6 (19 de mayo de 2026)

Desarrollado por Playground Games, era tanta la expectativa con este título que, antes de la mención oficial por parte de Xbox, los fanáticos de la franquicia ya conocían su fecha de estreno, el cual, contra todo pronóstico, no será en PS5.

Aunque la compañía estadounidense ya nos tenía acostumbrados a lanzar sus “exclusivos” en la PlayStation 5, esta vez fue totalmente diferente la estrategia. Forza Horizon 6, inspirado en Japón, es el único de los cuatro que no sale para la consola de Sony.

Un duro revés para los de PlayStation, pues Forza Horizon 5, la entrega anterior, logró más de cinco millones de copias vendidas en menos de un año para PS5. Eso sí, el nuevo videojuego de la X verde estará desde el día uno en Xbox Game Pass.

Fable (otoño de 2026)

También obra de Playground Games, Fable estará disponible en una fecha aún sin precisar para Xbox Series X|S, Xbox en PC, Xbox Cloud Gaming, PlayStation 5 y Steam. Este es el segundo proyecto más importante presentado en el Xbox Developer Direct 2026.

Aunque se hablaba de este título desde 2017 y fue anunciado en 2020, no fue hasta este año que fue presentado oficialmente. Y a juzgar por el tráiler presentado en el streaming, tantos años de trabajo se verán justificados en el resultado final.

Beast of Reincarnation (verano de 2026)

El equipo de desarrollo de Game Freak presentó un mundo apocalíptico protagonizado por Emma y Koo. La entrega estará disponible desde el día de su lanzamiento, que tampoco se especificó, en Game Pass, además de incluirse en el catálogo de Steam, PS5 y, por supuesto, Xbox Cloud Gaming y Xbox Play Anywhere.

Kiln (primavera de 2025)

Finalmente, la sorpresa del evento corrió por cuenta del estudio Double Fine, el cual mostró el gameplay de Kiln, una propuesta modesta, pero tendencial, que buscará aprovechar los patrones de consumo actuales y entrar en la escena online.

En conclusión, Xbox Developer Direct 2026 careció de sorpresas, pero cumplió con su papel de entrada antes del plato fuerte que significará la celebración de los 25 años de Xbox. Un momento que solo podrá cumplir con las expectativas con un gran tratamiento de las sagas que han hecho grande a la X verde: Halo y Gears of War.