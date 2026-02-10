Logo El Espectador
Bad Bunny impulsó el español tras el Super Bowl: Duolingo sumó un 35 % más de estudiantes

“Ahora todos quieren ser latinos”: el show en español convirtió la identidad latina en tendencia y llevó a miles a estudiar el idioma.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
10 de febrero de 2026 - 01:05 p. m.
Bad Bunny cantó íntegramente en español durante el medio tiempo del Super Bowl, un gesto que tuvo impacto cultural inmediato.
Foto: EFE - CHRIS TORRES
El impacto del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX no se midió solo en rating, reproducciones o conversación digital. Días después de la presentación de Bad Bunny, una plataforma ajena a la industria musical confirmó uno de los efectos más reveladores del show: el aprendizaje del idioma español se disparó a nivel global.

La aplicación de aprendizaje de idiomas Duolingo informó que, tras la actuación del artista puertorriqueño, el número de usuarios que iniciaron lecciones de español aumentó un 35 % en comparación con la semana anterior.

“Duolingo registró un aumento del 35 % en el número de estudiantes de español anoche”, escribió la compañía en su cuenta oficial de X.

La plataforma acompañó el mensaje con un gráfico que muestra cómo, durante las horas previas al partido, el uso de la aplicación se mantuvo en niveles habituales, pero registró un pico masivo inmediatamente después del espectáculo de medio tiempo.

El dato confirma que la presentación de Bad Bunny trascendió lo musical. Durante trece minutos en el escenario más visto de Estados Unidos, el artista cantó íntegramente en español y construyó un relato visual y sonoro atravesado por referencias a Puerto Rico, a la identidad latina y a la cultura popular del Caribe y América Latina.

La actuación contó además con la participación de Lady Gaga y Ricky Martin, ampliando su alcance mediático.

Un efecto inmediato en las plataformas musicales

El impacto cultural también se reflejó de forma contundente en el consumo de música. En un comunicado, Apple Music, patrocinador del espectáculo de medio tiempo, señaló que la actuación generó “una interacción sin precedentes” por parte de fanáticos en todo el mundo.

Según datos de escucha en tiempo real de la plataforma, el número de oyentes simultáneos de Bad Bunny se multiplicó por siete inmediatamente después del show, consolidando su presentación como uno de los momentos musicales más comentados del año.

Las canciones más escuchadas tras el medio tiempo en Apple Music fueron:

  • DtMF
  • Baile inolvidable
  • Tití me preguntó

Los países que más reprodujeron su música tras el espectáculo fueron: Estados Unidos, México, Canadá, Colombia y Perú.

Spotify: crecimiento récord tras el medio tiempo

El efecto del show también se reflejó en Spotify, donde las cifras crecieron de manera abrupta. Tras el medio tiempo del Super Bowl:

  • Las reproducciones de Bad Bunny en Estados Unidos aumentaron 470 %.
  • En Colombia, el crecimiento fue del 77 %.
  • A nivel global, las reproducciones subieron 210 %.

En Colombia, el salto fue particularmente significativo: el país se ubicó como el cuarto del mundo que más escucha a Bad Bunny, tras el impacto del espectáculo.

Entre las canciones del setlist que registraron los mayores picos de reproducciones se encuentran:

  • “LO QUE LE PASÓ A HAWAii” (+488 %)
  • “El Apagón” (+451 %)
  • “Yo Perreo Sola” (+262 %)
  • “LA MuDANZA” (+254 %)
  • “NUEVAYoL” (+212 %)
  • “CAFé CON RON” (+195 %)
  • “DtMF” (+170 %)
  • “Tití Me Preguntó” (+164 %)
  • “Safaera” (+159 %)
  • “MONACO” (+153 %)

Más allá de la música

El fenómeno se completa con el contexto reciente del artista. En la semana pasada, Bad Bunny hizo historia al ganar el premio al mejor álbum en los Grammy, convirtiéndose en el primer proyecto completamente en español en obtener el galardón principal.

El aumento en las reproducciones, la conversación cultural y, ahora, el interés por aprender español confirman que el paso de Bad Bunny por el Super Bowl no fue solo un show musical, sino un evento cultural con efectos medibles más allá del entretenimiento.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Formado en la Pontificia Universidad Javeriana. Interesado en temas musicales, deportivos, culturales, turísticos, gastronómicos y tecnológicos. Le gusta realizar crónicas, trabajar temas en tendencias SEO y la cobertura de eventos en vivo de alcance internacional. Ganador del Premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

