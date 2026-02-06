Probamos The Frame de Samsung: un televisor que quiere verse como una obra de arte

The Frame exhibiendo Viaje de ácido desoxirribonucleico 1, 2021, de Tanja Nis-Hansen. Foto: Samsung

¿Te imaginas tener una pintura de Van Gogh colgada en la sala de tu casa y que, con solo oprimir un botón, se convierta en un televisor 4K? Esa es la idea detrás de The Frame, uno de los modelos más particulares del portafolio de Samsung.

En El Espectador pusimos a prueba este televisor para evaluar qué tan bien logra combinar diseño, arte y tecnología en el uso cotidiano, y si realmente ofrece algo distinto frente a un televisor tradicional. Por eso, aquí van cinco claves de esta pantalla:

1. Modo Arte

El elemento más distintivo de The Frame es su Modo Arte. Cuando el televisor no está encendido, la pantalla muestra obras de arte, ilustraciones o fotografías, con ajustes de brillo y color pensados para simular un cuadro real en la pared.

Desde el sistema se accede a la Samsung Art Store, que incluye obras de artistas clásicos como Vincent van Gogh, Claude Monet, Sandro Botticelli o Salvador Dalí, además de fotografía contemporánea y colecciones de instituciones como el Museo del Prado de Madrid o el MoMA de New York. Si bien son más de 3.000 piezas, parte del catálogo requiere suscripción, aunque también hay selecciones gratuitas que se actualizan periódicamente.

En lo personal, por ejemplo, me quedé varios días con La noche estrellada de Van Gogh en la pantalla. Y ese es quizá el mejor indicador de que el sistema funciona: el televisor deja de sentirse como un dispositivo apagado y pasa a ser parte del espacio.

2. Pantalla mate

Sí, al igual que yo, está cansado de tener que bajar las cortinas para ver una película o jugar un videojuego: este es un puntazo. A diferencia de los televisores brillantes tradicionales, la pantalla mate de The Frame reduce de forma notable los reflejos de ventanas y luces artificiales.

Esto se nota tanto al ver películas o series como en el Modo Arte. En salas con buena iluminación natural, la imagen se mantiene legible y consistente. En el caso del arte, los colores y las texturas se perciben con más naturalidad: las pinceladas, los trazos y los contrastes no quedan “lavados” por los reflejos. Reduce bastante el brillo si la luz entra por la ventana de manera directa.

3. Diseño tipo cuadro

The Frame está diseñado para colgarse casi al ras de la pared, con un perfil muy delgado que refuerza la sensación de cuadro. A esto se suman los marcos magnéticos intercambiables —se venden por separado—, disponibles en distintos acabados y fáciles de instalar.

Aquí el televisor se integra al entorno sin imponerse. No compite con los muebles ni con otros elementos decorativos, algo que resulta clave si va a estar en un espacio central del hogar. Es un electrodoméstico con mucho estilo.

4. One Connect

El sistema One Connect concentra todas las conexiones en una caja externa. Del televisor sale un único cable transparente, largo y discreto, que se puede ocultar con facilidad.

En la práctica, esto permite que la pared quede limpia, sin cables visibles ni dispositivos colgando detrás del panel. Es un detalle que puede parecer menor, pero que refuerza toda la propuesta de The Frame.

5. Tecnología, fútbol y videojuegos

Más allá del diseño, The Frame es un QLED 4K con prestaciones sólidas. La pantalla ofrece buen nivel de brillo, colores intensos y una tasa de refresco de 120 Hz (hasta 144 Hz), lo que se nota especialmente en deportes y videojuegos.

Aquí entra en juego su procesador con inteligencia artificial NQ4 AI Gen2, encargado de tareas como el escalado de imagen y la optimización automática según el tipo de contenido. En la práctica, la IA no se siente invasiva ni artificial: simplemente ayuda a que señales de menor resolución se vean más limpias y a que el movimiento sea más estable en escenas rápidas.

En partidos de fútbol, pensando ya en lo que será el Mundial de 2026 y en ver a la selección de Colombia, la imagen se ve fluida y definida, incluso en escenas rápidas. En videojuegos como EA Sports FC 26, Grand Theft Auto V o Avatar: Frontiers of Pandora, el rendimiento es estable y los colores se mantienen vivos pese al acabado mate de la pantalla.

El sistema operativo responde con agilidad y no se perciben bloqueos en el uso cotidiano. A esto se suma un detalle que termina siendo más importante de lo que parece: el control remoto SolarCell, que no utiliza pilas desechables y se recarga con luz natural o artificial.

Precio

En Colombia, el modelo de 55 pulgadas tiene un precio de referencia de $3.199.900. No es un televisor económico frente a otros 4K del mercado, pero en ese rango resulta competitivo si se tiene en cuenta lo que ofrece más allá de las especificaciones: diseño tipo cuadro, pantalla mate, Modo Arte y una integración real al espacio cuando no se está usando.

Si hay que ser muy obsesivo, el único punto mejorable es que la profundidad de los negros podría ser un poco mayor en escenas muy oscuras. No es un problema grave ni algo que arruine la experiencia general, pero sí un matiz a tener en cuenta.

En conclusión, The Frame no busca ser el centro de atención, pero sí verse bien, incluso cuando está apagado. Y en ese equilibrio entre tecnología, diseño y uso cotidiano, su propuesta termina teniendo sentido.

