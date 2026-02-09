Las reproducciones de Bad Bunny crecieron un 77% en Spotify tras su show en el Super Bowl

Bad Bunny llevó la identidad puertorriqueña y latinoamericana al escenario del Super Bowl LX. Foto: EFE - -

“Mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio y si hoy estoy aquí es porque nunca dejé de creer en mí. Tú también deberías creer en ti, vales mucho más de lo que piensas”.

Así se presentó Bad Bunny en el Super Bowl LX. No fue solo una frase de inspiración, sino también una declaración de identidad. En el escenario más visto de Estados Unidos, habló en español, cantó en español y convirtió trece minutos de televisión global en una afirmación latinoamericana sin traducciones.

La puesta en escena fue una mezcla de celebración y símbolos cotidianos: los puesticos de coco frío, las manicuristas con uñas latinas, los puestos callejeros, las sillas blancas, las camionetas tipo pick up, la bandera puertorriqueña, una boda latina y el niño que se queda dormido en las sillas.

Incluso las únicas palabras en inglés, “God bless America”, funcionaron como un cierre simbólico: una Latinoamérica unida, celebrada al ritmo de Debí tirar más fotos, con las banderas de todos los países de América ondeando sobre el escenario.

Un camino que celebra el momento

Ese instante no nació de la nada. Es el resultado de un recorrido que comenzó en 2016 con el trap latino, se consolidó rompiendo estereotipos dentro de la música urbana y terminó colocando a un artista puertorriqueño, con discurso político y estética propia, en el corazón de la cultura popular global.

Migración, diversidad y Puerto Rico han sido constantes en su obra. El Super Bowl no fue el punto de partida, sino la confirmación.

Las cifras de Spotify

El impacto del medio tiempo se reflejó de inmediato en las plataformas. En Colombia, el consumo de su música tuvo un salto notable:

77 % de crecimiento en las reproducciones de Bad Bunny en Colombia tras el medio tiempo.

Colombia quedó como el cuarto país del mundo que más escucha a Bad Bunny.

Canciones del setlist con mayores picos de reproducciones:

“LO QUE LE PASÓ A HAWAii” +488 %

“El Apagón” +451 %

“Yo Perreo Sola” +262 %

“LA MuDANZA” +254 %

“NUEVAYoL” +212 %

“CAFé CON RON” +195 %

“DtMF” +170 %

“EoO” +169 %

“Tití Me Preguntó” +164 %

“Safaera” +159 %

“Party” +158 %

“MONACO” +153 %

“BAILE INoLVIDABLE” +124 %

“VOY A LLeVARTE PA PR” +123 %

También la rompió en Apple Music

El efecto del Super Bowl también se sintió con fuerza en Apple Music.

Según Apple Music:

Las escuchas simultáneas de Bad Bunny se multiplicaron por siete después del medio tiempo.

Canciones más escuchadas post-halftime en Apple Music:

DTMF BAILE INOLVIDABLE TITÍ ME PREGUNTO

Países que más escucharon a Bad Bunny tras el medio tiempo:

Estados Unidos

México

Canadá

Colombia

Perú

En conclusión, lo ocurrido en el Super Bowl LX no fue solo un espectáculo televisivo. Fue un punto de amplificación, pues Bad Bunny no necesitaba presentarse ante el mundo. El mundo ya lo estaba escuchando. El Super Bowl solo hizo que esa escucha sonara más fuerte.

