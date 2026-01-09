Lanzan el primer comedero para gatos con reconocimiento facial en el mundo

El desarrollo combina inteligencia artificial, procesamiento local de datos y un diseño pensado en el bienestar animal. Foto: Cheerble

En el marco del CES 2026, la feria de tecnología más importante del mundo que se celebra en Las Vegas, Estados Unidos, la empresa china Cheerble, especializada en dispositivos inteligentes para mascotas, presentó el Pet Feeder Match G1, un comedero automatizado diseñado para abordar una de las dificultades más frecuentes en hogares con más de un gato: el acceso no controlado a la comida.

Durante años, los comederos automáticos para mascotas han funcionado como temporizadores, sin capacidad para identificar qué animal estaba comiendo. En entornos con varios gatos, esto ha derivado en situaciones de sobrealimentación, estrés y dietas inadecuadas, especialmente cuando conviven animales con necesidades nutricionales distintas, como gatitos en crecimiento y gatos mayores con dietas prescritas.

Según Cheerble, el Match G1 marca un cambio frente a ese modelo tradicional al incorporar un sistema de reconocimiento facial basado en Edge-AI, una inteligencia artificial que procesa la información directamente en el dispositivo y permite identificar a cada gato sin necesidad de collares, placas RFID o microchips escaneados. El sistema utiliza sensores visuales para reconocer rasgos faciales y contornos únicos, con una precisión que la compañía cifra en 99 %, incluso entre felinos con patrones de pelaje similares.

“Inspirándonos en la seguridad biométrica impecable de los smartphones modernos, hemos miniaturizado y adaptado con éxito la tecnología ´Face ID´ para el mundo felino“, indicó la compañía en un comunicado.

El dispositivo incluye además una barrera física de cierre automático que se activa cuando detecta que un animal no autorizado intenta acceder al alimento, una función pensada para evitar el denominado “robo de comida” y el acoso durante la hora de alimentación, un comportamiento habitual en gatos dominantes.

Uno de los aspectos que la empresa destaca es el manejo de la privacidad. A diferencia de otros dispositivos inteligentes que dependen de procesamiento en la nube, el Match G1 realiza todo el reconocimiento de forma local. Esto significa que no transmite imágenes ni datos fuera del hogar. El comedero tampoco incorpora micrófonos, una decisión que, según la empresa, responde a una filosofía de diseño centrada en la protección del entorno doméstico.

Otra de las innovaciones anunciadas es su compatibilidad con dietas mixtas. Mientras la mayoría de comederos inteligentes se limitan al alimento seco, el Match G1 permite gestionar tanto croquetas como comida húmeda, gracias a un compartimento aislante con bolsa de hielo reemplazable que ayuda a conservar los alimentos frescos.

El diseño también contempla el bienestar físico del animal. El área de alimentación es amplia y poco profunda, una característica pensada para evitar la llamada “fatiga de bigotes”, una molestia sensorial que puede generarse cuando los bigotes rozan constantemente los bordes del recipiente durante la comida.

Con este lanzamiento, Cheerble se suma a la tendencia de aplicar inteligencia artificial al cuidado cotidiano de las mascotas. El Match G1 se presenta como una muestra de hacia dónde avanza la tecnología doméstica aplicada al bienestar animal en 2026.

