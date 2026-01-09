LEGO revoluciona el juego con bloques inteligentes y tecnología interactiva: así funcionan

El Lego Smart Brick se muestra durante la conferencia de prensa de LEGO previa a la Feria de Electrónica de Consumo (CES) en Las Vegas, Nevada, el 5 de enero de 2026. Foto: AFP - Agencia AFP

LEGO lanzó esta semana un sistema de piezas inteligentes que interactúan con el jugador, considerado como su mayor avance desde la introducción de sus figuras en miniatura, según explicó la compañía en la Feria de Electrónica de Consumo (CES), que se celebró esta semana en Las Vegas.

El gigante de los bloques de construcción para niños presentó el sistema ‘Lego Smart Play’, una tecnología interactiva que lleva el icónico ‘ladrillo’ de 2x4 a un nuevo nivel de creatividad para los jugadores, como mencionó EFE.

El sistema permite a los usuarios dar color, sonido y luces a los bloques, así como reacciones y comportamientos a las figuras construidas, incluso a distancia. El ‘ladrillo’ está alimentado por un chip hecho a medida, cuyo tamaño es más pequeño que el de un LEGO stud estándar.

La nueva línea está compuesta por ‘Lego Smart Tags’, ‘Lego Smart Bricks’ y ‘Lego Smart Minifigures’.

También se integrará en las alianzas que Lego ha desarrollado desde hace años con otras compañías y franquicias, como sus juegos basados en la Star Wars, que estarán disponibles en marzo.

La mayor evolución en 50 años

“Lego Smart Play es la mayor evolución del juego de bloques de la compañía desde la introducción de las figuritas de personajes hace casi 50 años”, aseguró Julia Goldin, directora de Producto y Marketing del Grupo LEGO.

La ejecutiva también destacó que Lego está evolucionando al ritmo del mundo tecnológico “para satisfacer las necesidades” de juego de cada nueva generación.

“LEGO Smart Play es el emocionante capítulo siguiente de nuestra compañía y nos entusiasma enormemente poder elevar el juego a esta escala”, añadió Goldin.

Detalles de los sets de Lego Star Wars

Set de construcción Red Five X-Wing de Luke

Un set de 584 piezas que incluye dos minifiguras (Luke Skywalker, con su icónico traje de piloto, y la princesa Leia), así como el fiel compañero de Luke, R2-D2, y minifiguras de la tripulación rebelde y un soldado de asalto.

Este set incluye una torreta imperial, un transportador y un centro de comando, todos los cuales desbloquean funciones interactivas, como sonidos de disparos láser, sonidos y luces de motor, además de sonidos de reabastecimiento y reparación, mediante el uso del ladrillo Lego Smart.

Precio: COP 337,827

Set de construcción TIE Fighter de Darth Vader

Uno de los villanos más emblemáticos de la galaxia y su nave de combate llegan como parte de LEGO Smart Play, lo que permite a los fanáticos reproducir y redefinir las batallas más épicas en nombre del Imperio Galáctico.

Este set de 473 piezas incluye un puesto de avanzada rebelde para construir con ladrillos y una estación de abastecimiento imperial, así como una minifigura de Darth Vader y una minifigura de un soldado de la flota rebelde. El rugido de los dos motores iónicos cobra vida, entre otras funciones interactivas, con el ladrillo Lego Smart.

Precio: COP 259,011

Duelo en la Sala del Trono y set de construcción A-Wing

Los fans podrán recrear y reimaginar uno de los momentos más memorables de la trilogía original de Star Wars: el duelo final de sables de luz entre Luke Skywalker y Darth Vader al final de Star Wars: El Retorno del Jedi. El set de 962 piezas incluye tres minifiguras inteligentes de los personajes Darth Vader, el Emperador Palpatine y Luke Skywalker (Jedi).

Además, el set incluye una minifigura de un caza A-Wing y un piloto para construir, dos minifiguras de la Guardia Real y una torreta de cañón para defender la Sala del Trono del Emperador.

Precio: COP 600,606.

