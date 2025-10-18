Cinco lugares estratégicos para instalar cámaras de seguridad en casa

Elegir los puntos adecuados para la vigilancia exterior es una forma de anticiparse, proteger lo que importa y crear espacios más seguros. Foto: Cortesía EZVIZ

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La seguridad del hogar y de los pequeños negocios dejó de ser un tema secundario. Hoy, muchas familias están buscando cómo vivir con más tranquilidad y contar con respaldo frente a cualquier situación. Lo que antes parecía complejo o costoso, ahora es mucho más accesible gracias a la tecnología, que ha hecho que vigilar y proteger los espacios sea práctico y al alcance de más personas.

Paola Rojas, gerente de mercadeo de EZVIZ para Colombia, señala que la seguridad empieza antes de que ocurra cualquier incidente. Según la directiva, tomar decisiones inteligentes sobre cómo cuidar lo que más valoramos es clave, y una cámara bien ubicada puede convertirse en un aliado silencioso que brinda confianza y tranquilidad.

Con ese propósito, los especialistas de EZVIZ reunieron cinco recomendaciones para sacarle verdadero provecho a las cámaras de seguridad exteriores.

1. Entrada principal

La puerta principal es el punto con más tránsito y, por lo mismo, el primero que debería estar vigilado. Por allí pasan visitas, entregas y también personas desconocidas, así que contar con una cámara en ese lugar ayuda a identificar quién se acerca, registrar movimientos y recibir alertas en tiempo real.

En este tipo de acceso funcionan bien las cámaras que mantienen buena imagen incluso con poca luz y que activan la grabación solo cuando detectan movimiento. Las que operan con batería facilitan la instalación porque evitan depender de cableado y permiten ubicarlas justo donde se necesitan.

2. Patios, garajes o accesos laterales

Los espacios que no están a la vista -como patios, garajes o accesos laterales- pueden convertirse en rutas fáciles de ingreso si no se vigilan. Justamente por ser zonas menos transitadas, es común que pasen desapercibidas y se conviertan en puntos ciegos.

Ubicar cámaras en estas áreas ayuda a cubrir todo el perímetro y a tener una visión más completa de lo que ocurre alrededor de la vivienda. En exteriores como estos funcionan muy bien los equipos que se alimentan con batería o panel solar, ya que permiten instalarlos sin necesidad de conectar cables y requieren poco mantenimiento. También es útil que cuenten con detección de movimiento y modos de ahorro de energía para grabar solo cuando hay actividad y mantener un registro eficiente.

Le puede interesar: Llega a Colombia una app que combate el desperdicio de alimentos: ¿cómo funciona?

3. Zonas abiertas y fachadas

Jardines, pasillos externos y accesos vehiculares suelen estar a la vista, pero no siempre se monitorean. Son áreas de paso frecuente y también de posible observación desde el exterior, por lo que ubicar una cámara allí permite tener control sobre lo que ocurre alrededor de la vivienda y anticiparse a movimientos extraños.

En estos puntos funcionan bien las cámaras con buena resolución y amplio rango de visión, especialmente si permiten distinguir personas y vehículos para evitar notificaciones innecesarias. Contar con visión nocturna en color también marca una diferencia cuando la luz natural desaparece, ya que facilita identificar detalles sin perder claridad.

4. Espacios con poca iluminación

Hay zonas que cambian por completo durante la noche: pasillos, jardines laterales o entradas secundarias pueden generar más preocupación cuando quedan a oscuras. Para estos casos, lo ideal es usar cámaras que conserven nitidez en condiciones de baja luz, tengan un ángulo amplio y resistan la exposición al exterior.

La visión nocturna a color o en alta definición permite mantener el mismo nivel de seguridad que durante el día, evitando puntos ciegos y mejorando la detección de movimientos sin necesidad de alumbrados adicionales.

5. Áreas perimetrales o alejadas de la vivienda

Los límites del terreno, accesos secundarios, zonas verdes amplias o caminos externos requieren soluciones más autónomas. No siempre hay cableado disponible o puntos de energía cercanos, así que en estas áreas resultan muy útiles las cámaras recargables o con alimentación solar, que pueden instalarse lejos de la casa sin obras ni conexiones adicionales.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.