Llega a Colombia una app que combate el desperdicio de alimentos: ¿cómo funciona?

En Colombia se pierden cada año 9,7 millones de toneladas de alimentos, según la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco), una situación que no solo impacta al medioambiente, también representa un costo para los hogares en medio de la inflación. En el marco del Día Mundial de la Alimentación empezó a operar en el país Cheaf, una aplicación que busca intervenir parte de esa cadena de pérdida conectando a establecimientos con productos próximos a vencer y personas dispuestas a comprarlos antes de que se desperdicien.

En la práctica, los negocios suben a la app los productos que no van a alcanzar a vender y los usuarios pueden comprar paquetes con rebajas frente al precio habitual, con descuentos que van del 50 % al 65 %.

La llegada de Cheaf está acompañada por una encuesta que la misma empresa realizó en Colombia para medir el nivel de conocimiento sobre el desperdicio. Los resultados reflejan una desconexión evidente: el 62,8 % de las personas no dimensiona su impacto real y el 85,6 % considera que no hay suficientes campañas educativas sobre el tema. A esto se suma que el 37,2 % atribuye el problema a la falta de conciencia ciudadana y más de la mitad, el 51,4 %, cree que debería existir una ley que obligue a donar o rescatar alimentos en buen estado.

En diálogo con El Espectador, Kim Durand, cofundador y CEO de Cheaf, explica que el modelo ya ha funcionado en otros países de la región. En Argentina, por ejemplo, se rescatan en promedio 28.000 paquetes de comida al mes, una cifra que sirve como referencia para lo que esperan alcanzar en Colombia.

Para su primer año en el país, la empresa proyecta una expansión nacional, evitar que más de mil toneladas de alimentos terminen en la basura y superar el millón de descargas. “Queremos impulsar un cambio cultural hacia el consumo responsable y sumar a miles de colombianos a un movimiento global que ya está transformando hábitos en América Latina”, señala Durand.

El directivo también comenta que el país ofrece condiciones favorables para crecer rápido. Colombia cuenta con más de 36 millones de usuarios de smartphones, una cobertura móvil superior al 90 % y un ecosistema fintech que facilita las transacciones digitales. Con ese dato, la aplicación busca conectar barrios, hogares y comunidades desde un modelo que combina acceso, sostenibilidad y tecnología.

Según Durand, el inicio será en Bogotá, con comercios que le apuestan a un consumo más consciente. Luego, la expansión continuará en Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Santa Marta, con la meta de alcanzar 500 puntos activos en el primer año.

“La apuesta es demostrar que reducir el desperdicio puede ser viable sin grandes estructuras y con beneficios para todas las partes”, concluyó el CEO de Cheaf.

¿Cómo funciona la app y dónde se descarga?

El uso de la plataforma sigue una ruta básica que permite acceder a los productos disponibles. Estos son los pasos:

Descargar la aplicación desde Apple Store o Google Play.

Crear una cuenta ingresando número de celular, correo electrónico y ubicación para identificar los puntos disponibles en la zona.

Explorar las alternativas de restaurantes, panaderías y supermercados aliados que ofrecen productos próximos a vencerse o en excedente.

Seleccionar un “paquete sorpresa” con alimentos como frutas, verduras, panadería, lácteos u otros productos que varían según el establecimiento.

Pagar directamente en la app , con descuentos que parten desde el 50 % frente al valor original.

Recoger el pedido en el punto físico dentro del horario indicado por el comercio.

