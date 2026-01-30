Cómo descubrir música nueva en Spotify: DJ, Discover Weekly y otras funciones clave

Desde DJ hasta listas creadas por ideas, Spotify permite encontrar la música perfecta para cada momento del día. Foto: Spotify

Descubrir música no tiene por qué ser complicado ni dejarse al azar. En Spotify, el descubrimiento se puede moldear de forma cada vez más precisa gracias a distintas funciones pensadas para acompañar lo que se quiere escuchar en cada momento.

Ya sea para encontrar un sonido que encaje con un estado de ánimo, pedir un ambiente específico o afinar las recomendaciones según gustos concretos, la plataforma ofrece herramientas que ponen el control en manos del oyente.

A continuación, una recopilación de funciones que pueden marcar la diferencia en la forma de descubrir música y construir una experiencia más personal.

Déjaselo al DJ

Desde su lanzamiento hace tres años, DJ se ha convertido en una de las funciones más populares de Spotify. Con la incorporación de las solicitudes en 2025, los usuarios cuentan con una forma más intuitiva de cambiar de ambiente y decidir qué escuchar a continuación.

Los usuarios Premium pueden iniciar una sesión personalizada al instante o hacer una solicitud por mensaje de texto o voz a través del botón exclusivo de DJ en la pantalla de inicio de Spotify, ubicado justo debajo de “Atajos”.

Ya sea que se quiera escuchar “éxitos animados para entrenar” o “pistas similares a mis canciones favoritas de 2025”, DJ ofrece una selección de música acompañada de comentarios ajustados a cada preferencia.

La función DJ on Home estará disponible pronto en inglés en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Suecia e Irlanda.

Optimice su Discover Weekly

Discover Weekly lleva más de una década conectando a los oyentes con su próxima música favorita. Como la lista de reproducción personalizada original de Spotify, se ha convertido en una fuente confiable para descubrir nuevos temas y artistas afines a los gustos de cada usuario.

Tras una actualización realizada el año pasado, Discover Weekly se volvió aún más personalizable. Los usuarios Premium pueden elegir hasta cinco géneros desde la parte superior de la lista para generar una nueva playlist de 30 canciones, ajustada a esos estilos específicos. Puede buscarlo también dentro de la app como “Descubrimiento semanal”.

Prompted Playlist

Cuando se sabe exactamente qué se quiere escuchar —un estado de ánimo, un recuerdo o un momento—, crear la lista de reproducción perfecta desde cero puede resultar abrumador. Ahí es donde entra en juego la Lista de Reproducción Inspirada.

Actualmente en fase beta, esta herramienta permite describir con palabras propias lo que se quiere escuchar y convertir esa idea en una lista de reproducción personalizada. Para lograrlo, Spotify se basa en el historial de escucha del usuario y en las tendencias musicales y culturales del momento.

Algunas indicaciones posibles incluyen descubrir artistas nuevos que probablemente encajen con los gustos personales o recuperar canciones guardadas en la biblioteca que apenas se han escuchado.

Para comenzar, basta con seleccionar “Crear” y luego “Lista de Reproducción Inspirada”. Desde allí, es posible acceder a “Ideas” para obtener sugerencias rápidas, refinar la inspiración en cualquier momento, configurar la lista para que se actualice a diario o semanalmente, o empezar desde cero cuando llegue una nueva idea.

La Lista de Reproducción Inspirada está disponible en versión beta para usuarios Premium en Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá. Por ahora, no ha llegado a Colombia.

Estaciones de radio

Otra forma práctica de descubrir música en Spotify es a través de las radios, una función pensada para ampliar los gustos a partir de un punto de partida concreto. Al crear una radio desde una canción, un artista, un álbum o incluso una playlist, la plataforma genera una reproducción continua con temas similares, combinando afinidad musical y descubrimiento.

Estas radios permiten encontrar nuevas canciones y artistas sin necesidad de buscar activamente, ya que se alimentan de las preferencias del usuario y de patrones de escucha de otros oyentes con gustos afines. Es una opción útil para explorar sonidos cercanos a lo que ya se disfruta.

También puede probar la pestaña “Buscar”, donde puede encontrar rankings, géneros, radios, estados de ánimo e incluso bandas sonoras de series y películas.

En conjunto, estas funciones permiten que el descubrimiento musical sea más preciso y flexible, y que la música adecuada aparezca justo cuando se la necesita, sin depender del azar.

