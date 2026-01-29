AirTag 2: el nuevo dispositivo de Apple que puede salvarle el viaje si se pierde su maleta

El AirTag 2 se conecta a la app Encontrar para ayudar a ubicar objetos extraviados en tiempo real. Foto: Apple

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Apple presentó el nuevo AirTag, una actualización de su popular localizador de objetos que ahora ofrece un mayor alcance de conexión, mejoras en el "Rastreo Preciso" y una bocina más potente. El dispositivo continúa integrándose con la app "Encontrar", que permite a los usuarios ubicar sus pertenencias mediante la red colaborativa de dispositivos Apple.

Desde su lanzamiento en 2021, el AirTag ha sido utilizado para recuperar objetos como maletas, llaves, bicicletas, bolsos e instrumentos musicales. Apple destacó que el accesorio fue diseñado exclusivamente para localizar objetos e incorpora medidas líderes en la industria para evitar el rastreo sin consentimiento.

El nuevo AirTag ya está disponible en Colombia y su precio es de COP 169.000 por una pieza y COP 509.000 por el paquete de cuatro.

Un rastreo más potente

El nuevo AirTag integra el chip de banda ultraancha de segunda generación de Apple, el mismo que utilizan modelos recientes de iPhone y Apple Watch.

Gracias a esta tecnología, el "Rastreo Preciso" guía al usuario hacia la ubicación del objeto mediante respuestas visuales, hápticas y de audio, ahora desde una distancia hasta un 50% mayor que la generación anterior.

Además, el Bluetooth mejorado amplía el rango de detección cuando el objeto está cerca. Por primera vez, los usuarios también pueden utilizar el Rastreo Preciso desde un Apple Watch compatible para encontrar su AirTag.

En cuanto al sonido, el rediseño interno permite que la bocina emita un audio hasta un 50% más fuerte, lo que facilita escucharlo desde una distancia mayor y localizar objetos extraviados dentro del hogar, como llaves o carteras.

Así funciona con la app Encontrar

La app Encontrar permite localizar el AirTag, dispositivos Apple y accesorios compatibles de terceros, además de compartir ubicaciones de manera privada. Cuando un AirTag está fuera del alcance del iPhone enlazado, la red Encontrar —una red colaborativa que utiliza Bluetooth de millones de dispositivos Apple— ayuda a reportar su ubicación aproximada al propietario.

El nuevo AirTag también se integra con la función "Compartir Ubicación" del Artículo en iOS, que permite compartir de forma temporal y segura la ubicación de un objeto perdido con terceros de confianza, como aerolíneas. Apple informó que más de 50 aerolíneas ya admiten esta función.

Según datos de SITA, proveedor de soluciones tecnológicas para la industria aeronáutica, el uso de esta herramienta ha reducido en un 26% el tiempo de recuperación de equipaje y en un 90% los casos de maletas consideradas irrecuperables.

El acceso a la ubicación está limitado al personal autorizado, se desactiva automáticamente cuando el objeto es recuperado y caduca después de siete días, con opción de cancelación manual en cualquier momento.

Privacidad y seguridad

Apple señaló que el nuevo AirTag mantiene un enfoque estricto en la privacidad. Los datos de ubicación no se almacenan físicamente en el dispositivo y la comunicación con la red “Encontrar” está cifrada de extremo a extremo.

Solo el propietario puede acceder a la información, y ni siquiera Apple puede conocer la identidad o ubicación de los dispositivos que ayudaron a localizar el objeto.

El AirTag incorpora alertas multiplataforma y identificadores de Bluetooth que cambian con frecuencia para evitar el rastreo no autorizado, reforzando su diseño exclusivo para objetos y no para personas o mascotas.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.