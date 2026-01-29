Xiaomi presentó en Colombia sus nuevas gafas inteligentes

Las Mijia Smart Audio Glasses integran audio de oído abierto y micrófonos en sus patillas, con un diseño liviano y tres estilos de marco. Foto: Xiaomi

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las gafas inteligentes continúan ampliando su presencia en el mercado de dispositivos conectados, con propuestas que integran audio, conectividad y control táctil en formatos de uso cotidiano.

En esa línea se ubican las Mijia Smart Audio Glasses, un nuevo dispositivo de Xiaomi que apuesta por integrar audio, llamadas y grabación en un formato tradicional de gafas, con énfasis en la comodidad diaria y la conectividad constante.

Disponibles en tres estilos —Aviador, Browline y Titanio—, estas gafas combinan un sistema de audio de oído abierto con micrófonos múltiples, controles táctiles y una batería optimizada para uso prolongado. El producto ya se comercializa en el país con un precio de referencia de $749.900.

Audio abierto, grabación integrada y control táctil

Uno de los ejes centrales de las Mijia Smart Audio Glasses es su sistema de audio de oído abierto, que elimina la necesidad de auriculares dentro del canal auditivo.

Según las especificaciones, esta arquitectura busca mantener la percepción del entorno mientras se reproducen contenidos o se atienden llamadas, apoyada por una estructura acústica optimizada y algoritmos de mejora de sonido.

El dispositivo incorpora cuatro micrófonos con cancelación inteligente de ruido y resistencia al viento de hasta 4,5 m/s, orientados a mejorar la calidad de las llamadas. Además, integra funciones de grabación de audio que pueden activarse desde las patillas táctiles, con una luz indicadora visible durante el proceso, como medida de transparencia y privacidad.

Las gafas permiten grabar llamadas, reuniones en línea y audio en distintos escenarios, incluyendo la posibilidad de alternar entre dos dispositivos conectados. Todo se gestiona desde la aplicación Xiaomi Glasses, compatible con Android 10 o iOS 14 en adelante, que centraliza configuraciones, grabaciones, notificaciones y controles de gestos.

Diseño liviano, tres estilos y hasta 13 horas de batería

En el apartado físico, Xiaomi destaca un rediseño enfocado en la reducción de peso y grosor. El modelo Titanio alcanza los 27,6 gramos sin lentes, mientras que Aviador y Browline se sitúan en torno a los 32 gramos.

Las patas de las gafas, con un grosor mínimo de 5 mm, integran una bisagra ultrarresistente tipo “cuerda de piano”, probada para más de 15.000 flexiones, y un sistema de liberación rápida de segunda generación para cambiar el marco.

Cada versión presenta materiales y lentes distintos: el Aviador utiliza lentes TAC polarizadas con protección UV superior al 99,9%; Browline y Titanio incorporan lentes de nailon con filtrado selectivo de luz azul. En términos de resistencia, las gafas cuentan con certificación IP54 contra polvo y salpicaduras.

La autonomía es otro de los puntos destacados. Con dos baterías de 114 mAh, ofrecen hasta 13 horas de reproducción continua y nueve horas de llamadas a volumen medio, además de carga rápida magnética: 10 minutos de carga permiten hasta cuatro horas de uso. La carga completa se realiza en aproximadamente una hora mediante USB-C.

Sin prometer experiencias de realidad aumentada ni cámaras integradas, las Mijia Smart Audio Glasses se posicionan como un accesorio tecnológico funcional, orientado a usuarios que buscan audio, comunicación y grabación en un formato cotidiano, sin renunciar a la estética ni a la comodidad prolongada.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.