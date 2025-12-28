De GTA VI a Wolverine: los videojuegos más esperados de 2026

Imagen divulgada por la compañía desarrolladora de videojuegos estadounidense Rockstar Games donde se muestra la plantilla de inicio de 'Grand Theft Auto VI' (GTA), cuyo esperado lanzamiento estaba previsto para finales de 2025 pero se pospuso para noviembre de 2026. Foto: EFE - Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El 2026 se perfila como uno de los años más ambiciosos y determinantes para la industria de los videojuegos. Tras una generación marcada por retrasos, transiciones tecnológicas y lanzamientos contenidos, los grandes estudios y fabricantes preparan un calendario cargado de superproducciones, regresos históricos y nuevas apuestas que buscan redefinir el entretenimiento interactivo.

Desde sagas que han marcado época y regresan tras más de una década de espera, hasta exclusivos de alto presupuesto, reinvenciones de iconos culturales y el empuje de nuevas consolas y plataformas, el próximo año promete impactar tanto a los jugadores veteranos como a quienes se acercan por primera vez al medio.

Acción, terror, mundo abierto, sigilo, nostalgia y experimentación conviven en una lista diversa que refleja el momento de madurez y riesgo que atraviesa la industria.

Estos son algunos de los videojuegos más esperados de 2026, títulos llamados a marcar conversación, romper récords y definir hacia dónde se mueve el control en los próximos años.

Grand Theft Auto VI (Multiplataforma, 19 de noviembre)

La comunidad gamer ha tenido que esperar 13 años para que Rockstar Games lance un nuevo ‘Grand Theft Auto’ (GTA), una de las sagas más vendidas y exitosas de la historia de los videojuegos desde su creación en 1997, con más de 450 millones de copias vendidas en todo el mundo.

Tras varios anuncios y retrasos, la compañía ha pospuesto su lanzamiento para el 19 de noviembre de una nueva entrega ambientada en escenarios de mundo abierto como el estado ficticio de Leonida, inspirado en Florida, o en Vice City, escenario clásico de la serie.

Según los primeros detalles, GTA VI introducirá dos protagonistas: Jason Duval, un exmilitar metido en asuntos turbios, y Lucía Caminos, exconvicta y primera protagonista femenina en una historia principal de la saga.

Marvel’s Wolverine (Playstation 5, septiembre)

Sony, Marvel Games e Insomniac Games unen sus fuerzas en el primer videojuego de nueva generación del mítico superhéroe Wolverine, en exclusiva para PlayStation 5 durante septiembre de 2026.

El juego lleva a Logan a indagar en su personaje y explorar distintos escenarios, desde Madripoor a Canadá o Tokio, en un título de acción descarnada repleto de guiños a la mitología clásica de X-Men, con aliados y enemigos. Promete espectacularidad máxima.

Resident Evil: Requiem (Multiplataforma, 27 febrero)

El 27 de febrero llega la nueva entrega de la saga de terror de Capcom en multiplataforma. De nuevo con Grace Ashcroft y Leon S. Kennedy ahora investigando una mientras investigan una serie de extrañas muertes que podrían llevar a descubrir la verdad oculta de los experimentos de la siniestra corporación Umbrella.

Un título que promete acción, zombis, monstruos y muchos sustos en uno de los ‘survival horror’ más escalofriantes y legendarios de los videojuegos.

007 First Light (Multiplataforma, 27 marzo)

Los amantes de James Bond, y los de los juegos de acción y sigilo, tienen el 27 de marzo marcado en rojo en el calendario. Llega First Light (multiplataformas), videojuego de acción y aventuras que cuenta una reimaginada historia, original e independiente, sobre los orígenes de un joven James Bond.

Un título que llevará a los jugadores por todo el mundo, mientras eligen si superar los desafíos con fuerza bruta, ingenio y encanto personal.

Nintendo y los 40 años de Mario (Switch 2)

Con motivo del 40 aniversario de Super Mario, Nintendo apostará por varios títulos y sorpresas de su universo: Mario Tennis Fever, nuevo videojuego deportivo que llega el 12 de febrero, Super Mario Bros Wonder versión Switch 2 y Yoshi and the Mysterious Book.

Además, llegarán Pokémon Pokopia (nuevo título de la saga), Splatoon Raiders o el Animal Crossing actualizado para su nueva consola. Y para los más nostálgicos, una nueva versión de su casco Virtual Boy de 1995 que llega de la mano de un catálogo de clásicos para la consola más incomprendida (y extraña) de la compañía japonesa.

Steam Machine

La nueva consola híbrida de Valve llegará en 2026. Se sabe que es un potente ‘pc consolizado’ hasta seis veces más potente que su predecesora Steam Deck, que reproducirá los juegos de la biblioteca de Steam, optimizada para jugar, pero con todas las funciones propias de un ordenador.

Tendrá un diseño cuadrado de color negro y será la principal amenaza para Playstation, Xbox y Switch 2.

Saros (Playstation, 30 abril)

Otro exclusivo para Playstation 5 y otras de las grandes apuestas de Sony para este año. Se lanzará el 30 de abril y se trata de un juego ambientado en un planeta y un mundo misterioso y terrorífico con mecánicas similares a Returnal, otro exclusivo de Sony de acción y disparos en tercera persona muy intenso.

Rumores para no perder de vista

Más allá de las nuevas y habituales versiones de los deportivos FC26 o de NBA 2K, otros títulos destacados que no se sabe bien si llegarán a lanzarse en 2026, pero suenan con fuerza son: ‘Tomb Raider: Legacy of Atlantis’ (un remake del primer juego de Lara Croft de 1996), la nueva entrega de ‘Fable’, el siguiente juego de terror de Hideo Kojima o ‘Judas’, uno de acción en primera persona del creador del mítico BioShock.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.