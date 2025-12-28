¿Qué hay que llevar siempre en el celular cuando se sale de viaje?

Un celular bien preparado permite llevar documentos, mapas y aplicaciones clave durante el viaje. Foto: Pexels

Viajar hoy implica mucho más que empacar ropa y documentos físicos. Un celular bien preparado puede convertirse en una herramienta clave para moverse, comunicarse, resolver imprevistos y guardar información importante.

Estas son algunas de las cosas que conviene llevar y revisar en el celular antes de salir de viaje.

Documentos e información clave

Uno de los primeros pasos es guardar copias digitales del pasaporte, documento de identidad, tiquetes, reservas y pólizas de seguro.

Por ejemplo, el Departamento de Estado de EE. UU. recomienda llevar respaldos digitales accesibles en el celular para responder rápidamente ante pérdidas o emergencias durante el viaje.

Seguridad básica del dispositivo

Antes de salir, es importante revisar la seguridad del celular: bloqueo con PIN o biometría, sistema operativo actualizado y copias de seguridad activas.

Se aconseja proteger el dispositivo antes de viajar, limitar la información sensible almacenada y tener precaución al conectarse a redes Wi-Fi públicas, especialmente en aeropuertos y hoteles.

Conectividad

Definir cómo se conectará el celular en el destino evita sorpresas en la factura. Se recomienda revisar si el plan del celular incluye roaming internacional, evaluar el uso de eSIM, comprar una SIM local o limitar el uso de datos móviles.

Mapas y contenido sin conexión

Descargar mapas offline, reservas y direcciones es clave cuando no hay señal. Google explica en su centro de ayuda cómo usar Google Maps sin conexión, lo que permite orientarse y desplazarse incluso sin datos móviles.

Aplicaciones útiles para el viaje

Conviene llevar instaladas algunas apps básicas:

Mapas y navegación: Google Maps, Waze.

Traducción: Google Translate, con idiomas descargados.

Mensajería: WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram.

Correo y nube: Gmail, Drive, iCloud.

Transporte y aerolíneas: envían alertas de cambios o retrasos.

Almacenamiento para fotos y videos

Antes de salir, revisa el espacio disponible en el celular. Viajar implica tomar muchas fotos y grabar videos, por lo que conviene liberar memoria o ampliar el almacenamiento con servicios en la nube. Activar copias de seguridad automáticas evita perder recuerdos importantes si el dispositivo se daña o se pierde.

Cuerdas para el celular

Cuando el celular se usa como cámara o mapa, llevarlo siempre a mano facilita el viaje. Como señala Traveler, una cuerda o correa permite llevar el dispositivo colgado, reduce el riesgo de caídas y lo hace menos vulnerable a robos. En destinos de playa o actividades al aire libre, una funda impermeable puede sumar protección extra.

Rastreadores de equipaje

Perder una maleta es un riesgo habitual en los vuelos. Según Traveler, los rastreadores de equipaje —como los AirTag— no evitan el extravío, pero ayudan a localizar la maleta con mayor rapidez y agilizan su recuperación. También son útiles para llaves, mochilas u otros objetos personales.

Adaptador de enchufes universal

Al viajar al exterior, los enchufes y voltajes cambian. Un adaptador universal permite cargar el celular y otros dispositivos sin inconvenientes. Los modelos con puertos USB o USB-C facilitan cargar varios equipos a la vez y resultan especialmente prácticos en viajes largos.

Energía y respaldo

Finalmente, asegúrate de llevar el celular con modo ahorro configurado, los cables correctos y, si es posible, una batería externa. Mantener el teléfono operativo es clave para usar todas estas herramientas durante el viaje.

