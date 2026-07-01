¿Cómo reservar un nombre de usuario en WhatsApp? Así evitará compartir su número

Los nombres de usuario permitirán contactar a nuevas personas sin mostrar de entrada el número telefónico. Foto: Pexels

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WhatsApp comenzó a abrir la reserva de nombres de usuario, una función con la que la aplicación busca que las personas puedan comunicarse sin tener que compartir siempre su número de teléfono con nuevos contactos.

La idea apunta a situaciones cotidianas: conocer a alguien en una clase, en un evento, en el barrio o entrar a un grupo donde no necesariamente se quiere entregar el número personal. El número de teléfono está vinculado a muchas partes de la vida de una persona y, por eso, puede sentirse como un dato demasiado privado para compartirlo en cualquier conversación, según la aplicación.

Con los nombres de usuario, la aplicación quiere ofrecer una alternativa. La función permitirá que una persona use un identificador único para que otros puedan enviarle mensajes o llamarla, mientras su número se mantiene privado frente a quienes no lo tienen guardado.

La opción se implementará de forma gradual durante los próximos meses y es posible que aún no esté disponible para todos los usuarios. Mientras tanto, ya se podrá reservar un nombre de usuario para usarlo cuando la función quede activa, de acuerdo con WhatsApp.

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¿Cómo reservar un nombre de usuario en WhatsApp?

Reservar un nombre de usuario será opcional y tomará solo unos segundos desde la versión más reciente de la aplicación.

El paso a paso es el siguiente:

Abrir WhatsApp. Ir a Ajustes. Entrar en Cuenta. Seleccionar Nombre de usuario. Elegir y reservar el nombre disponible.

WhatsApp recomienda mantener la aplicación actualizada para recibir las funciones más recientes. Si el nombre de usuario todavía no está disponible para usarse en una cuenta, la persona podrá reservarlo y recibirá una notificación dentro de la app cuando esté listo.

Si una persona reserva un nombre de usuario, este quedará guardado y otros usuarios no podrán reclamarlo. Nadie podrá verlo ni usarlo para contactar a esa persona hasta que se active, según el Centro de ayuda de WhatsApp.

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El nombre de usuario comenzará con el símbolo @, por ejemplo @Nombre123, y será diferente del nombre visible que aparece en el perfil. El nombre visible no necesita ser único, pero el nombre de usuario sí.

Además, la aplicación también tendrá una clave opcional de nombre de usuario. Esta servirá como una capa adicional de control, pues quienes quieran escribirle a una persona por primera vez mediante su nombre de usuario deberán conocer también esa clave, si el usuario decide activarla.

¿Qué cambia con el número de teléfono?

El cambio más importante está en la privacidad. Cuando WhatsApp lance los nombres de usuario, si una persona tiene activada esta opción y envía un mensaje por primera vez a otra persona o empresa, su número de teléfono ya no será visible para ese nuevo contacto, según explicó la aplicación.

Esto no significa que WhatsApp haya anunciado la desaparición del número de teléfono. La app está creando una forma adicional de contacto para evitar compartirlo con personas nuevas o en ciertos espacios, como grupos donde no todos se conocen.

Tampoco habrá un directorio público para buscar nombres de usuario ni sugerencias dentro de la aplicación. Para contactar a alguien por esta vía, será necesario conocer su nombre de usuario exacto, de acuerdo con WhatsApp.

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El nombre reservado podrá cambiarse o eliminarse en cualquier momento. Sin embargo, si una persona lo cambia o lo elimina, ese nombre podría quedar disponible para que otros lo reclamen.

Algunos nombres de usuario estarán reservados para empresas, gobiernos y figuras públicas, por lo que no podrán ser solicitados por otras personas. En el caso de creadores, pequeñas empresas u organizaciones, podrán reclamar el mismo nombre que usan en Instagram o Facebook si agregan WhatsApp al mismo Centro de cuentas.

La reserva anticipada busca evitar disputas por nombres repetidos en una plataforma que tiene más de tres mil millones de personas. Por ahora, el despliegue será gradual y cada usuario recibirá una notificación cuando la función esté disponible en su país.

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