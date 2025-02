¿Cómo sería la venta de TikTok?

ByteDance, propietaria de TikTok, lleva años diciendo que no puede vender la aplicación, en parte porque el gobierno chino no permitiría la exportación de su importantísimo algoritmo. Foto: EFE - ERIK S. LESSER

Hay un nuevo juego en Wall Street: adivinar quién será el próximo propietario de TikTok.

El presidente Trump firmó en enero una orden ejecutiva que retrasaba la ejecución de una ley que prohibía la popular aplicación de video. Según la orden, la aplicación debe ser vendida a un propietario no chino antes de principios de abril.

Desde que firmó la orden, Trump ha lanzado un aluvión de insinuaciones, a veces contradictorias, sobre cómo podrían desarrollarse las próximas semanas: ha sugerido que quiere una guerra de ofertas; ha dicho que Estados Unidos debería poseer parte de la aplicación; ha nombrado a Microsoft y a Elon Musk como posibles compradores, aunque otros han levantado la mano.

Sin embargo, los mecanismos de una posible venta siguen siendo opacos.

ByteDance, propietaria de TikTok, lleva años diciendo que no puede vender la aplicación, en parte porque el gobierno chino no permitiría la exportación de su importantísimo algoritmo.

Y tampoco está claro que los inversores estadounidenses de TikTok estén interesados en una venta.

“Hay una serie de alternativas de las que podemos hablar con el presidente Trump y su equipo que, sin llegar a la venta de la empresa, permiten que siga funcionando, tal vez con un cambio de control de algún tipo, pero sin llegar a la venta”, declaró a la CNBC Bill Ford, director ejecutivo de General Atlantic, una empresa de capital privado que es inversora en ByteDance.

Esto es lo que sabemos sobre lo que ocurrirá a continuación:

¿Quién quiere comprar TikTok?

Trump ha mencionado recientemente varios nombres en público, incluyendo a Musk, Microsoft y Oracle. En 2020, Microsoft, Oracle y Walmart intentaron comprar TikTok antes de que las conversaciones fracasaran.

Otros posibles licitadores son Jesse Tinsley, fundador de la empresa de nóminas Employer.com, quien ha formado un consorcio que incluye al director ejecutivo de la plataforma de videojuegos Roblox.

La estrella de Shark Tank Kevin O’Leary forma parte de una oferta del multimillonario Frank McCourt, quien ha estado intentando comprar TikTok sin su codiciado algoritmo. La valoración de sus banqueros, de 20.000 millones de dólares, se considera muy inferior a lo que TikTok podría alcanzar con su tecnología de recomendación.

La estrella de YouTube Mr. Beast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, también ha estado en conversaciones con “varios licitadores potenciales” para ser un socio estratégico en una adquisición, según Matthew Hiltzik, un portavoz. (Su papel no sería financiar una compra, como han especulado algunos informes).

Musk, por supuesto, compró Twitter, ahora llamada X, en 2022. Y el gobierno chino podría estar más dispuesto a venderle a él, dado los abundantes negocios que Tesla hace en China. Pero el multimillonario no ha comentado si quiere comprar TikTok.

Microsoft declinó hacer comentarios. Oracle y Musk no respondieron a una solicitud de comentarios.

TikTok y ByteDance no han comentado si mantienen conversaciones para la venta.

¿Quién dirigirá las negociaciones para un acuerdo y por qué?

Trump está en el centro de las negociaciones, y es poco probable que cualquiera intente llegar a un acuerdo sin un grado de confianza razonable en que él apoyaría una transacción. Ford, de General Atlantic, dijo en Davos que negociaría con Trump y con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien dirige el panel interinstitucional que revisa los acuerdos por motivos de seguridad nacional.

Ford dijo que Bessent y el consejo y la dirección de ByteDance participarían en las conversaciones, y describió su empresa como “lista para participar”.

También será importante que los negociadores confíen en que cuentan con el apoyo del gobierno chino. China se ha resistido a renunciar al control de TikTok. Actualizó sus normas de control de las exportaciones en 2020, permitiéndole bloquear la exportación del algoritmo que es clave para que TikTok funcione. Aunque algunos compradores potenciales, como McCourt, han dicho que quieren comprar TikTok sin el algoritmo, estarían comprando un producto significativamente disminuido.

¿Qué ha dicho Trump sobre lo que él quiere con TikTok?

Cualquier acuerdo necesitará la aprobación de Trump, y él ha dicho que está ansioso por concretar uno. El mes pasado dijo a los periodistas que había “mucho interés” en TikTok.

Ha esbozado los contornos del tipo de acuerdo que quiere alcanzar: “Lo que estoy pensando decirle a alguien es que la compre y le dé la mitad a Estados Unidos”, dijo.

El lunes, Trump también firmó una orden ejecutiva destinada a crear un fondo soberano estadounidense, y sugirió que el fondo podría ser un inversor potencial en el acuerdo con TikTok.

Sin embargo, no está claro si una estructura de este tipo resolvería los problemas de seguridad nacional que llevaron al Congreso a aprobar la ley, como el temor a que ByteDance entregue datos confidenciales de los usuarios de TikTok al gobierno chino o a que Pekín utilice la aplicación para difundir propaganda. Tampoco está claro de qué forma Estados Unidos podría convertirse en inversor.

La ley prohíbe a las empresas actualizar o distribuir TikTok en Estados Unidos a menos que se produzca una “desinversión cualificada” de la aplicación por parte de ByteDance. Dice específicamente que TikTok no puede mantener una relación operativa con ninguna empresa de propiedad china o controlada por China.

¿Qué han dicho los inversores?

La ley dice que TikTok ya no puede estar controlada por una empresa china ni depender de una empresa china para su algoritmo de recomendación o para compartir datos.

Pero como indican los comentarios de Ford de General Atlantic, los inversores están explorando opciones que evitarían una venta directa. Lo más probable es que un acuerdo forzado por la presión política los obligue a asumir un fuerte recorte del valor de sus inversiones, según los analistas.

Pero no está claro si las otras opciones, que podrían incluir la incorporación de nuevos inversores o que los inversores estadounidenses cambien su inversión en ByteDance por una participación en una TikTok estadounidense, resolverían los problemas de seguridad nacional señalados por la ley. La ley prohíbe que una persona o personas de China posean, directa o indirectamente, más del 20 por ciento de TikTok.

¿Qué podría impedir la venta de TikTok?

Hay una pregunta importante que incluso TikTok ha planteado en sus escritos judiciales: ¿puede funcionar el negocio de TikTok en Estados Unidos si queda aislado de su infraestructura global? TikTok dijo que tal venta no era “comercial, tecnológica o legalmente viable”. Esto se debe en parte a que es improbable que China permita a ningún comprador estadounidense hacerse con el algoritmo de TikTok. También se debe a que gran parte de la infraestructura tecnológica de TikTok se encuentra fuera de Estados Unidos.

También está la cuestión de si TikTok sigue siendo tan deseable como lo era en 2020. Grandes empresas tecnológicas como Microsoft, que intentó comprar TikTok en 2020, se han comprometido desde entonces a gastar miles de millones en la carrera por la inteligencia artificial. Una adquisición de TikTok, por tanto, supondría un cambio significativo de estrategia, según los analistas.

La compra de cualquier empresa de redes sociales suele ser un asunto delicado, dada la rapidez con la que puede perder popularidad. Snap, que alguna vez fuera extremadamente popular entre los adolescentes, cotiza ahora por debajo del precio al que se vendió en su oferta pública inicial en 2017, un ejemplo de lo drástico que puede ser el cambio en las preferencias de los adolescentes y los inversionistas.

Comprar TikTok también sería caro, por lo que sería una compra que solo un puñado de empresas podrían hacer por sí solas. Y las que son lo bastante grandes para hacerlo, como Google y Meta, probablemente se enfrentarían a un escrutinio antimonopolio si compraran la aplicación.

¿Seguirá TikTok igual si se vende?

No lo sabemos. Una venta podría resolver los problemas legales de TikTok, pero también podría cambiar la aplicación que los usuarios conocen hoy.

Algunos usuarios de TikTok han sugerido en el pasado que, del mismo modo que X se transformó bajo la propiedad de Musk, TikTok podría cambiar bajo un nuevo líder. En el caso de X, muchos usuarios y anunciantes abandonaron la aplicación.

