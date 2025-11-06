¿Cuál es la diferencia entre FPS y Hz? Esto debe revisar al comprar un monitor

Los Hz en un monitor son una de las características primordiales para elegirlo por encima de otros modelos o incluso clases de productos. Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La principal diferencia entre los FPS (Fotogramas Por Segundo) y los Hz (Hercios) es que los primeros miden el rendimiento de una tarjeta gráfica o un software para generar imágenes. Y los segundos miden la frecuencia o tasa de refresco con la que una pantalla, sea la de un celular, un monitor o un televisor, es capaz de mostrar esas imágenes.

Cuando se habla de tarjeta gráfica hacemos referencia a casi cualquier tipo de hardware, eso incluye computadores (sean gamers o no) y hasta consolas de videojuegos. Por eso, el banner de “120 FPS” en la PlayStation 5 y la Xbox Series X|S durante su lanzamiento en noviembre de 2020, promesa que casi cinco años después no se ha cumplido.

No obstante, ¿De qué sirve saber cuántos FPS ofrece un juego o cuántos Hz tiene el panel del nuevo iPhone 17? En realidad, debería ser uno de los factores de compra más importantes a la hora de adquirir un nuevo monitor, un nuevo televisor o cualquier otro producto de software o hardware, pero ¿Por qué es tan importante?

Exactamente, ¿Qué miden los FPS y los Hz?

Fotogramas Por Segundo es una unidad para calcular la cantidad de imágenes que se emiten en un segundo de tiempo. Esta es la misma medida que utilizan las cámaras para elegir cuántos fotogramas componen un segundo de video.

Por su lado, los Hercios son una unidad para medir la velocidad con la que se mueven esas mismas imágenes. En términos prácticos, ambos ítems le dan fluidez al contenido que estemos viendo; en otras palabras, hace que el movimiento de los personajes de una película o un videojuego no se vea como un robot, sino tan cuál como se grabó.

¿Cuál podría ser una buena cantidad de FPS y Hz?

Esa pregunta depende mucho del tipo de consumidor que pregunte y mucho más del tipo de contenido que esté frecuente. Por ejemplo, si usted es de aquellas personas que disfruta maratonearse una serie o dedicar los domingos a ver una trilogía, una tasa de refresco de 60 Hz es más que suficiente para gozar de Netflix.

Por otro lado, si usted es un jugador de consola o PC y está pensando en comprar un nuevo televisor o monitor para su setup, 120 Hz debería ser la medida estándar o mínima para poder disfrutar de grandes estrenos como Ghost of Yotei o Doom: The Dark Ages.

¿Qué pasa si tengo 60 FPS, pero 120 Hz?

En este punto la relación software-hardware se debe entenderse como un matrimonio en el que o todos estamos en la cama o todos estamos en el suelo. Es decir, si se tiene una pantalla que funciona a 60 Hz, pero quiero jugar un juego o ver un contenido en 120 FPS, el resultado final va a responder a la unidad más pequeña.

En sentido contrario, si usted posee un televisor que ofrece 120 Hz de tasa de refresco, pero la serie que lo tiene enganchado a Amazon Prime Video fue grabada a 60 FPS, tendrá que conformarse con los 60 fotogramas por segundo sin reescalado.

En conclusión, decir 120 FPS es igual a decir 120 Hz, lo que cambia es la unidad de medida; una haciendo referencia a cantidad de imágenes y la otra a la velocidad con la que se mueven; siendo todo esto una característica primaria para elegir comprar o no un televisor, un monitor, un videojuego o cualquier otro producto de consumo.