¿Qué es un celular “gamer” y qué diferencias tiene con los modelos tradicionales?

Un celular gamer es un teléfono inteligente diseñado específicamente para ofrecer una experiencia de videojuegos superior al de cualquier otro teléfono móvil. Estos dispositivos priorizan el rendimiento y las características centradas en el juego sobre funciones más generales, como los materiales de fabricación o la calidad de la cámara, que en la mayoría de las ocasiones es el foco en los celulares normales.

¿Qué diferencia un teléfono gamer de un teléfono tradicional? En el dispositivo para jugar tanto el procesador como la memoria RAM son más avanzados que en un smartphone común. Por lo general, una gran cantidad de memoria RAM (12 GB o más) es suficiente para considerar a un dispositivo móvil como del segmento gamer. Eso sí, no es una característica exclusiva de este tipo teléfonos inteligentes.

Otras características diferenciadoras son la tasa de refresco de la pantalla, el sistema de enfriamiento avanzado, la batería de gran capacidad y la carga rápida. La primera puede ser de 120 Hz hacia arriba, la segunda debe ser un ítem importante, la tercera debe ser de 5.000 mAh o más y la caja debería incluir un adaptador de carga rápida de hasta 96 W, para asegurar la carga completa en una hora.

Además, en algunos modelos se pueden identificar controles adicionales como botones físicos o gatillos táctiles configurables en los bordes del dispositivo que emulan los mandos de una consola. Todo eso sin contar la posibilidad de un software optimizado que mejore el rendimiento, gestione las notificaciones y ofrezca el monitoreo de FPS y otros aspectos importantes a la hora de jugar videojuegos.

Nueva serie GT 30 de Infinix en Colombia

Por eso, Infinix -fabricante de celulares desde 2013- presentó en el país la nueva serie GT 30, creada para los amantes del rendimiento, el diseño y el Gaming móvil competitivo. Gracias a su sistema térmico 3D Vapor Cloud Chamber Cooling (3DVCC) es capaz de disipar mejor el calor. Adicionalmente, cuenta con el procesador MediaTek Dimensity 8350 Ultimate 5.5 G, 12 GB de RAM y extensión virtual de hasta 24 GB.

Sus 512 GB de almacenamiento interno le permiten ejecutar juegos exigentes, de gran peso, sin dejar de lado las multitareas avanzadas. Además, de acuerdo con la marca tecnológica, está certificado oficialmente para soportar 120 FPS en juegos como PUBG Mobile y Call of Duty Mobile, lo que lo convierte en “uno de los pocos smartphones del segmento en ofrecer Gaming competitivo real”.

Nuevos gatillos GT Trigger integrados

El GT 30 Pro debuta con GT Trigger, un par de gatillos capacitivos integrados en el marco del dispositivo que funcionan como botones adicionales en títulos de disparos o Arena de Batalla Multijugador en Línea (MOBA). A diferencia de accesorios mecánicos externos, ofrecen una respuesta táctil precisa, de baja latencia y con soporte para configuraciones de cuatro y hasta seis dedos.

Su sistema de respuesta háptica X-Haptics 4D y un tacto ultrarrápido de 2.160 Hz, le brinda un control y respuesta instantánea. El GT 30 Pro incorpora una pantalla AMOLED 1.5 K de resolución y 6,78 pulgadas. Su tasa de refresco de 144 Hz y brillo máximo de 4.500 nits le da fluidez visual superior al del estándar de este segmento del mercado, profundidad de color y un nivel avanzado de contraste.

El modelo Pro de la serie GT 30 incluye funciones basadas en IA para mejorar el rendimiento y optimizar automáticamente la CPU (procesador) y GPU (tarjeta gráfica). Por su parte, el GT 30 está impulsado por un procesador MediaTek Dimensity 7400, que ofrece un rendimiento sólido en entregas populares como Free Fire, Call of Duty Mobile y PUBG Mobile, manteniendo su batería y temperatura.

GT 30, el hermano menor del GT 30 Pro

El dispositivo cuenta con 256 GB de almacenamiento y 8 GB de memoria RAM que pueden expandirse virtualmente hasta 16 GB. Una de sus características más atractivas es la incorporación de gatillos físicos integrados en el marco, que simulan un control de consola portátil, permitiéndole responder con mayor precisión en escenarios de juegos que requieren velocidad táctil como los disparos rápidos.

Para concluir, ambas versiones integran una batería de 5.200 mAh, pero con configuraciones de carga diferenciada. El GT 30 Pro cuenta con carga rápida de 45 W por cable, carga inalámbrica de 30 W y carga inversa, proveniente de otros dispositivos, de 10 W. Mientras que el GT 30 solo posee carga rápida de 45 W por cable, pero compartiendo la tecnología Bypass Charging 2.0 con su hermano mayor.

Finalmente, la Infinix Serie GT 30 está disponible en Colombia a partir del 30 de octubre en los principales distribuidores del país, incluyendo Alkosto, Falabella, Éxito y Mercado Libre. El Infinix GT 30 se lanza con un precio de oferta de COP 1.094.900 (precio regular COP 2.199.900) y el GT 30 Pro tiene un precio de lanzamiento de COP 1.999.900 (precio regular COP $2.499.900).