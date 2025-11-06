¿Cómo jugar con The Simpsons en Fortnite? Pase de batalla, accesorios, skins y más

El nuevo mapa de Springfield en Fortnite hace parte de la actual mini temporada del juego. Foto: Vandal

Para quienes no estén familiarizados con el videojuego, Fortnite es un juego como servicio, es decir, en teoría es gratuito, pues no hay que pagar nada para poder entrar a él. Sin embargo, utiliza el modelo Free-To-Play (gratis para jugar) lo que quiere decir que usa microtransacciones como método de monetización. Esos micropagos pueden ser por elementos estéticos o algunos personajes relevantes.

Ese es el caso de The Simpsons que para utilizarlos dentro del título es necesario comprar el Pase de Batalla de la mini temporada actual o directamente comprar cada una de las skins en la tienda de la entrega. Este pase de batalla tiene un costo de 1.000 paVos (moneda virtual del juego), lo que se traduce en COP 29.000 o 32.222 en Colombia. Su precio dependerá de la tienda en la que se adquiera.

¿Cómo jugar en el mapa de Springfield? Luego de desembolsar este dinero y desbloquear uno o todos los personajes (skins) de The Simpsons en Fortnite, puede iniciar sesión e ingresar al modo de juego “Battle Royale, Cero Construcción” y explorar lugares icónicos de la ciudad ficticia como la Central Nuclear, la Casa de los Simpson y el Bar de Moe. Sitios disponibles también para completar misiones.

Este nuevo contenido del videojuego está a disposición de los gamers desde el 1 de noviembre de 2025, pero luego de menos de cinco días “al aire” la fiebre por la familia amarilla no cesa en título de Epic Games. Estas son algunas cifras oficiales que compartió la compañía de Gaming sobre el recibimiento y acogida de los nuevos inquilinos en el enorme metaverso de Fortnite dentro y fuera de la pantalla.

¿Hasta cuándo estarán The Simpsons en Fortnite?

Como parte de la espera de nuevas skins el 7 de noviembre, Fortnite compartió en su página web oficial que la llegada de The Simpsons a la entrega ha significado el mayor pico de jugadores simultáneos desde diciembre de 2024. Eso sí, Epic Games advirtió que los emblemáticos personajes animados no serán eternos en el mundo del videojuego, pues solo estarán disponibles hasta el 29 de noviembre.

Y aunque pueda que exista la posibilidad de que al menos las skins de Homero, Marge, Bart y Lisa puedan integrarse a la tienda oficial de artículos digitales de manera permanente después de ese día, es una chance que no ha sido confirmada ni por Epic ni Fortnite en su redes sociales o cualquier otro medio. En ese sentido, hasta ahora, The Simpsons no harán parte de la temporada de Navidad del videojuego.

Así que si usted es de uno de esos jugadores que es fanático de una de las familias más famosas de la televisión y estaba esperando un motivo para dejarse seducir por este juego, esta tal vez sea la señal que necesitaba. Todo esto sin desestimar otro contenido de suma importancia en el universo de Fortnite, pues lejos de tener personajes estáticos, el juego de Epic Games ha tenido infinidad de skins.