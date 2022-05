Cuidado con las falsas ofertas de empleo en LinkedIn

Si recibe un correo electrónico que parece ser de LinkedIn, pero no está seguro de si es legítimo o no, no haga clic en ningún enlace. En su lugar, inicia sesión en LinkedIn desde la página oficial y revisa las notificaciones.

Ser precavido con las solicitudes para establecer contacto que llegan de personas que no conoce. Si un desconocido se pone en contacto contigo, no hagas clic en ningún enlace. En lugar de esto primero realiza una búsqueda en Google para obtener más información del empleador y qué tan confiable es esa conexión. Pregúntate “¿cómo me encontró esta persona? ¿Por qué me contactan?”.