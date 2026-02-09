E-Paper y Magnit Micro LED: así evoluciona la tecnología de las pantallas comerciales

La pantalla LG MAGNIT Micro LED apunta a aplicaciones con alta estabilidad, contraste y escalabilidad modular. Foto: LG

En el mercado de las pantallas comerciales, la conversación ya no gira únicamente alrededor del brillo, la resolución o el tamaño. Integrated Systems Europe (ISE) 2026, la mayor feria de tecnología audiovisual y exhibición de Europa, volvió a confirmar un cambio de enfoque: hoy el centro está en cómo las pantallas se articulan con software, datos e inteligencia artificial para responder a necesidades concretas de operación, sostenibilidad y experiencia de uso.

Ese fue el contexto en el que LG Electronics presentó su propuesta en Barcelona, del 3 al 6 de febrero. Más que lanzar productos independientes, la compañía expuso una estrategia basada en ecosistemas tecnológicos, en los que las pantallas cumplen un rol específico dentro de sistemas más amplios.

En ese marco, dos desarrollos concentraron buena parte de la atención: LG E-Paper, orientada al bajo consumo energético, y LG MAGNIT Micro LED, pensada para entornos de gran formato.

La visión se desplegó en un pabellón de 1.184 metros cuadrados, organizado como una secuencia de espacios que replicaban situaciones reales de uso. Hotelería, salas de control, educación, reuniones y autoservicio no aparecieron como categorías independientes, sino como escenarios funcionales, donde la tecnología se adapta a dinámicas operativas específicas.

El mensaje fue claro: las pantallas comerciales que llegarán en los próximos años no operarán de forma aislada, sino como parte de sistemas diseñados para optimizar procesos, reducir consumo energético y mejorar la experiencia de usuarios y operadores.

La funcionalidad del E-Paper

Uno de los desarrollos que mejor encaja con ese cambio de enfoque es LG E-Paper, una solución de señalización pensada para responder a una demanda cada vez más visible en el sector: reducir el consumo energético sin sacrificar legibilidad ni diseño. A diferencia de las pantallas tradicionales, esta tecnología genera imágenes a partir de partículas de color cargadas eléctricamente, lo que permite mantener contenidos estáticos sin requerir energía de forma continua.

Sus características físicas refuerzan ese enfoque práctico. Con un perfil ultradelgado, 17,8 milímetros, que se reduce a 8,6 milímetros en su punto más fino, y un peso cercano a los tres kilogramos, está diseñada para facilitar la instalación y la movilidad en espacios comerciales.

Apunta a usos como señalización informativa, menús, cartelería corporativa o comunicación institucional, casos en los que el contenido no cambia constantemente y la eficiencia energética se vuelve prioritaria.

La presencia de este tipo de soluciones en ISE 2026 se alineó con una tendencia que atraviesa tanto a Europa como a América Latina: la presión por reducir el consumo energético y avanzar hacia modelos más sostenibles en grandes infraestructuras comerciales y corporativas.

La estabilidad del Micro LED MAGNIT

En el otro extremo del espectro aparece LG MAGNIT, la nueva generación de señalización Micro LED de ultra alta definición. Pensada para aplicaciones de gran formato y operación continua, esta tecnología pone el acento en la estabilidad operativa.

Entre sus características se destacan un recubrimiento negro frontal que mejora el contraste y la uniformidad del brillo, incluso en escenas oscuras y con amplios ángulos de visión, y un diseño modular que permite escalar los muros de visualización con precisión.

A esto se suma la tecnología Line to Dot (LTD), desarrollada para aislar automáticamente píxeles defectuosos y minimizar interrupciones visuales, un atributo clave en entornos donde la continuidad es determinante.

LG también destacó la posibilidad de instalar gabinetes y controladores a distancias de hasta 10 kilómetros mediante fibra óptica, una característica pensada para operaciones centralizadas en infraestructuras complejas.

En salas de control, centros de monitoreo o espacios corporativos de alto tráfico, el dispositivo se plantea menos como una pantalla de impacto visual y más como una herramienta diseñada para operar de forma constante y confiable, incluso bajo condiciones exigentes.

Más allá del hardware, lo que atravesó toda la propuesta presentada en ISE 2026 fue la lógica de integración operativa. Pantallas, software e inteligencia artificial aparecen conectados dentro de un mismo esquema de funcionamiento, orientado a resolver desafíos de comunicación, control y eficiencia energética.

“Estamos redefiniendo los espacios comerciales con ecosistemas integrados que van más allá del hardware”, señaló Park Hyoung-sei, presidente de LG Media Entertainment Solution Company.

En conjunto, E-Paper y MAGNIT Micro LED representan dos respuestas distintas a un mismo desafío: adaptar la tecnología de visualización a un entorno donde la eficiencia, la estabilidad y la integración pesan tanto como la calidad de imagen.

