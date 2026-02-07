Los colombianos recibieron más de 16.630 millones de llamadas spam durante 2025

Las estafas telefónicas siguen siendo una de las principales amenazas de seguridad digital en el país. Foto: freepik

Las llamadas no deseadas continúan en ascenso en Colombia y alcanzaron niveles sin precedentes durante 2025. De acuerdo con el más reciente informe de Truecaller, aplicación de identificación de llamadas telefónicas, los colombianos recibieron más de 16.630 millones de llamadas spam a lo largo del año pasado, lo que representa un incremento cercano al 70 % frente a las cifras registradas en 2024.

El problema no solo persiste, sino que se intensifica. En promedio, durante 2025 se identificaron 1.390 millones de llamadas spam al mes, una cifra que da cuenta de la magnitud de un fenómeno que afecta de forma cotidiana a millones de usuarios en todo el país.

Tal como ocurrió en 2024, octubre volvió a posicionarse como el mes más crítico, al concentrar más de 1.573 millones de llamadas spam, convirtiéndose en el periodo con mayor actividad de este tipo de comunicaciones durante 2025, según Truecaller.

Del total de llamadas no deseadas recibidas en Colombia en 2025, Truecaller logró bloquear más de 5.600 millones, lo que equivale al 33,7 % de las llamadas spam identificadas.

“El propósito de un identificador de llamadas es proteger a los usuarios, brindándoles información en tiempo real y herramientas que les permitan identificar y bloquear este tipo de llamadas antes de que generen algún daño o estafa”, señaló Nicolás Vargas, Country Manager de Truecaller en Colombia.

Un riesgo de seguridad digital

El crecimiento de las llamadas no deseadas también está asociado a riesgos de fraude y estafas digitales. El Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) advierte que una proporción significativa de los fraudes en el país se inicia a través de este canal.

Además, el CCS señala que este fenómeno no se limita a las llamadas telefónicas, sino que también se presenta a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, donde los delincuentes buscan obtener información sensible, como datos personales, financieros o credenciales de acceso, e incluso tomar control del dispositivo móvil de la víctima.

Entre las modalidades más comunes identificadas se encuentran:

Falsas ofertas laborales , en las que se solicitan pagos para avanzar en supuestos procesos de selección.

Ofertas engañosas de productos o servicios , acompañadas de enlaces de pago falsos.

Suplantación de identidad, haciéndose pasar por familiares, amigos o entidades reconocidas para solicitar dinero o información bancaria.

¿Qué pueden hacer los usuarios?

En Colombia existen mecanismos formales para reducir la recepción de contactos comerciales no deseados. La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) administra el Registro de Números Excluidos (RNE), una herramienta gratuita para los usuarios.

La Resolución CRC 5050 de 2016 establece que los ciudadanos pueden inscribir su número celular en el RNE para evitar la recepción de mensajes SMS con fines publicitarios o comerciales.

Posteriormente, la Ley 2300 de 2023 amplió este derecho, permitiendo solicitar la exclusión de contactos comerciales o publicitarios a través de:

Llamadas telefónicas.

Correos electrónicos.

Mensajería por aplicaciones web.

La CRC aclara que la inscripción en el RNE:

No impide la recepción de mensajes relacionados con la prestación del servicio, como avisos de facturación o vencimientos, siempre que no tengan costo para el usuario.

No cancela mensajes comerciales que hayan sido solicitados previamente por el usuario o aceptados de forma expresa después del registro.

Permite solicitar en cualquier momento la exclusión, rectificación, confidencialidad o actualización de datos en las bases de datos de los operadores.

Tras la inscripción, los operadores, proveedores de contenidos y aplicaciones e integradores tecnológicos deben dejar de enviar mensajes SMS comerciales o publicitarios en un plazo máximo de cinco días hábiles.

Recomendaciones para evitar estafas telefónicas

El Consejo Colombiano de Seguridad recomienda a los usuarios:

Desconfiar de llamadas o mensajes de números desconocidos .

Verificar la identidad de quien contacta y corroborar la información por canales oficiales.

No realizar pagos, transferencias ni ingresar a enlaces sin validar previamente su autenticidad.

Desconfiar de ofertas demasiado atractivas , premios inesperados o solicitudes urgentes de dinero o datos.

Nunca compartir contraseñas, números de tarjetas, códigos de verificación o documentos personales por teléfono o mensaje.

Recordar que los procesos de selección legítimos no exigen pagos en ninguna etapa.

