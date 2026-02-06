Spotify renueva las letras de sus canciones con tres cambios principales: así funcionan

Spotify actualizó la tecnología de sus letras. ¿Cómo funciona? Foto: Spotify

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las letras siempre han sido parte del ritual de escuchar música. En Spotify, esa relación entre canción y palabras se ha convertido en una de las funciones más populares de la plataforma: se ven cientos de millones de veces al día, los oyentes vuelven una y otra vez para seguirlas en tiempo real o compartirlas en sus redes sociales.

En los últimos días, Spotify presentó nuevas mejoras que hacen que conectar con una canción sea más fácil, más fluido y mucho más personal.

Letras que se entienden, sin importar el idioma

Una de las principales novedades es la expansión global de Lyrics Translations. Tras su lanzamiento en 2022 y su llegada progresiva a más de 25 mercados, las traducciones de letras ahora están disponibles en todo el mundo.

Esto permite que los oyentes:

Sigan una canción línea por línea.

Comprendan su significado, sin importar el idioma.

Alternen fácilmente entre la letra original y su traducción.

Si una pista cuenta con traducción, basta con tocar el ícono correspondiente en la tarjeta de letras para verla debajo del texto original. Esta función está disponible tanto para usuarios gratuitos como Premium.

Letras disponibles incluso sin señal

Otra mejora clave es que las letras ahora también se pueden leer sin conexión. Al descargar canciones para escucharlas offline, las letras se guardan automáticamente, lo que permite seguirlas incluso en trayectos sin señal, como un vuelo a 10.000 metros de altura.

Esta función se está implementando a nivel global para usuarios Premium y se suma a Offline Backup, que mantiene disponibles los tracks escuchados recientemente, incluso si el usuario olvidó descargar música antes de activar el modo avión.

Las letras, al frente de la experiencia

La forma de ver las letras también cambia. Con las vistas previas de letras, las palabras pasan al frente y al centro del reproductor:

Aparecen directamente debajo de la portada del álbum o de un clip de Canvas

Se mueven en tiempo real mientras suena la canción

Facilitan la interacción y el redescubrimiento de música

Desde esta vista, además, sigue siendo posible compartir líneas favoritas directamente en redes sociales.

Las vistas previas se están desplegando globalmente para usuarios Gratuitos y Premium en dispositivos móviles y tabletas, y pueden desactivarse desde el menú de configuración.

Con estas actualizaciones, Spotify refuerza la idea de que conectar con la letra acerca a los oyentes a los artistas y a sus canciones.

Hoy, las letras se leen, se entienden y se viven con mayor libertad, más contexto y más cercanía, sin importar el lugar, el idioma o la conexión.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.