“El 50% del buen funcionamiento de una impresora depende de las tintas”: Epson

Stand de Epson durante Andicom 2025. Foto: Cortesía: Epson

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Epson es una compañía japonesa y uno de los mayores fabricantes en el mundo de impresoras de inyección de tinta, impresoras láser, escáneres, proyectores y hasta robots. Todo esto lo hace a nivel industrial, pero también de hogar. Fue fundada en 2009 en Nagano, Japón y hoy es una de las marcas más reconocidas en Colombia.

La multinacional nipona participó de Andicom 2025 y El Espectador, medio asistente al congreso tecnológico más importante en el país, conversó con Roberto Donoso, director regional para Epson en Latinoamérica Norte, sobre la presencia e importancia de Epson en el mercado de las impresoras y los proyectores.

¿En qué otros mercados está presente Epson?

La industria en la que tenemos mayor presencia, no solo en términos de venta, sino también en el imaginario social es la impresión, tanto de hogar, empresas y puntos de venta. Sin embargo, también somos la compañía número uno en proyectores y ahora también tenemos un proyecto que involucra robots para el ensamblaje.

¿Cómo competir en un mundo que es cada vez más digitalizado?

Actualmente, estamos trabajando mucho en la impresión textil. Lo que hasta hace un par de años se hacía de manera analógica, ahora nosotros lo estamos llevando a cabo de manera digital. Esa es nuestra manera de seguir buscando nichos de mercado en los cuales sigamos teniendo la oportunidad de crecer con el mercado de la impresión.

Efectivamente, la impresión de documentos viene cayendo, no tan rápido como muchos esperarían, pero la impresión de productos se mantiene fuerte. Ahí es donde Epson sigue compitiendo y sigue siendo relevante para el consumidor y otras empresas.

¿Qué nos puede contar del segmento de los proyectores?

Puntualmente en el negocio de la educación, es decir colegios y universidades, Epson sigue entregando las mejores prestaciones frente a un producto con pantalla o que emita imágenes. Por ejemplo, el tamaño promedio de un salón de clases requiere un tamaño de proyección de al menos 100 pulgadas.

Una pantalla más pequeña va a ser irrelevante para los alumnos de los puestos más al fondo. Eso se traduce en distracciones en clase y que la lección termine siendo efectiva solo para una parte de los estudiantes.

Además, en términos de costos operativos (consumo energético), al menos en las pantallas de más de 100 pulgadas son mucho más altos en el caso de las pantallas interactivas o televisores. Incluso, sus precios están por encima de los de un proyector.

¿Cómo trabajan la durabilidad de un proyector?

Anteriormente, estos aparatos utilizaban una fuente lumínica de lámpara. Estos necesitaban un tiempo de reposo entre que se encendían y se apagaban. Actualmente, por lo menos en algunas líneas de producto, se utiliza fuente lumínica de láser. Esto permite un tiempo de uso más prolongado.

Según cifras compartidas durante su conferencia en Andicom 2025, desde marzo de 2021 hasta marzo de 2022, Epson registró ingresos globales por US$ 9.200 millones. De ese dinero, US$ 6.700 millones proviene solo de su segmento dedicado a la impresión y sus ganancias generales se contabilizan en US$ 795 millones, un margen positivo de más del 8,5%.

Cuenta con más de 75.000 empleados en 106 países, y actualmente, es la compañía líder en el negocio de los proyectores y las impresoras empresariales.

En medio del congreso, este diario también pudo hablar con Lucy Prieto, líder de ventas y mercado para la sección corporativa de Epson en Colombia, sobre su estado actual en la industria, sus proyecciones para el futuro y su servicio posventa.

¿Cuánto venden al año y como se comporta ese número anualmente?

Aproximadamente tenemos ventas por cerca de US$ 15 millones y crecemos a doble digito cada año. Nuestra manera de llegar a las empresas interesadas en nuestros productos es a través de canales, que en el caso puntual de Colombia son más de 2.000.

Otro factor importante es nuestro servicio posventa. Por eso acompañamos, asesoramos y capacitamos al canal donde un cliente adquirió, por ejemplo, su impresora, para que esté preparado para atender los posibles requerimientos.

Y por otro lado, nuestra red de servicio al cliente conecta al consumidor con centros de servicio al cliente autorizados. Estos puntos están repartidos por los 32 departamentos del país, asegurando una cobertura completa en términos de servicio técnico.

¿Cuál es el porcentaje de personas que solicitan el servicio posventa?

Estamos hablando de un 0,3 a un 0,5%. Adicionalmente, esto también dependerá del buen uso que se le dé al equipo. De nuevo, el mejor ejemplo son las impresoras, pues el 50% de su buen funcionamiento dependerá de las tintas que utilice.

Por eso la recomendación al cliente es que siempre utilice productos originales. La oportunidad de tener una tinta genérica está ahí, y es tentadora desde el punto de vista económico, pero siempre existe la posibilidad que pueda dañar por completo el dispositivo.

En ese sentido, la idea debería ser siempre buscar un sitio autorizado para la compra de las tintas. Garantizar que estas sean originales puede hacer perdurar el aparato por muchos años. Mucho más allá de los tres años de garantía que ofrece Epson desde la fábrica.