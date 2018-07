El adiós de Uff: la compañía sale del mercado de telefonía móvil en Colombia

Redacción Tecnología.

El servicio de Uff dejará de existir en el país a partir de las 12 de la noche de este viernes 27 de julio.

La raíz del problema radica en la falta de pago de Uff hacia TigoUne por el uso de las redes e infraestructura de esta empresa para poder operar sus propios servicios.

De acuerdo con Tigo, en marzo del año pasado las dos partes habían alcanzado un acuerdo de pago que, según esta última empresa, fue incumplido por parte de Uff.

Lea también: ¿Por qué estuvieron en riesgo los servicios de 114.000 usuarios de Uff Móvil?

En un comunicado publicado por Tigo, la compañía argumenta que “el operador Uff Móvil incumplió con las obligaciones de pago que había adquirido con Colombia Móvil para utilizar sus redes móviles, el acuerdo de pago alcanzado en marzo de 2017 y las garantías otorgadas dentro del mismo. Ante esta situación, la Compañía procedió a informar a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) sobre la decisión de desconexión provisional del acceso, siguiendo los conductos y trámites legales establecidos, la cual se producirá el 27 de julio de 2018 a las 00:00 a.m. En los años 2017 y 2018, TigoUne decidió seguir prestando sus redes a Uff Móvil para no afectar a los usuarios de esta compañía. Sin embargo, en estos meses la deuda por la prestación del servicio aumentó exponencialmente. Colombia Móvil enfocó sus esfuerzos para reducir al mínimo la afectación de los usuarios, no obstante, los incumplimientos reiterados de la empresa”.

De acuerdo con Uff, los usuarios de sus servicios pueden ser portados a otros operadores (operación que permite conservar el mismo número). El plazo para solicitar este trámite es el próximo 31 de agosto.

La compañía aseguró que quienes se pasen a Virgin Mobile recibirán un bono de bienvenida y podrán conservar su saldo vigente.

Apreciado usuario, uff móvil se retira del mercado a partir del 27/Julio a las 0 horas. Por favor tener en cuenta las opciones disponibles que tienen para realizar la portabilidad de su línea móvil.

Muchas gracias por dejarnos ser parte de su vida #AmiManera pic.twitter.com/RIoUXU9hYe — uff! móvil (@uff_movil) July 26, 2018

En noviembre del año pasado, Uff entró en reorganización empresarial debido a la competencia con otros operadores y a demoras en la inyección de capital. “El objetivo de admitir a la compañía a la reorganización es ayudarla a negociar con sus acreedores y buscar fórmulas que le permitan seguir operando y generando empleo”, explicó en su momento Francisco Reyes, superintendente de sociedades.

Según los datos del último boletín trimestral del Ministerio de las TIC, en Colombia hay 62’822.720 usuarios abonados al servicio de telefonía en Colombia. De éstos, la cartera asegura que 0,19 % pertenecían a Uff (poco menos de 120.000 personas), lo que lo convierte en el operador con menor participación en el mercado local.