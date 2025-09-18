“El cambio a Windows 11 no será fácil”: AMD durante Andicom 2025

Advanced Micro Devices (AMD) fue fundada el 1 de mayo de 1969 en California, Estados Unidos. Foto: Pexels

Microsoft, creador de los sistemas operativos Windows, anunció que a partir del 14 de octubre de 2025 el sistema operativo Windows 10 dejará de recibir soporte. En términos prácticos, esto significa la imposibilidad de hacer cualquier tarea relacionada con el software. Esto no es solo una alerta para usuarios promedios, sino también para empresas.

Se estima que alrededor de 3,2 millones de dispositivos en Colombia podrían quedar obsoletos ante esta inminente transición. La situación es especialmente delicada para miles de compañías que poseen equipos que no cumplen con los requisitos mínimos para Windows 11, y casi como una camisa de fuerza, deberán cambiar los computadores de su trabajadores.

Óscar Ospina, arquitecto de soluciones de AMD para Colombia, Centroamérica y el Caribe, habló con El Espectador durante Andicom 2025 sobre los retos que esta situación presenta. Además, que a pesar de los esfuerzos de fabricantes y clientes por hacer la transición lo más amable posible, podría provocar un caos informático generalizado.

En términos prácticos ¿Que beneficios tiene Windows 11 para el usuario final en materia de IA?

Esto se divide en dos segmentos muy bien diferenciados. El primero son los equipos intermedios; aquellos que hacen uso de IA, pero sin ser sus procesos principiales. Chips como el AMD Ryzen AI Serie 200 son comunes en trabajos de oficina y tareas corporativas.

Y el segundo es un segmento muy alineado con lo que ahora mismo hace Microsoft con su modelo Copilot+. Es decir, procesos más exigentes que demandan una NPU eficiente como las de los procesadores AMD Ryzen AI Serie 300 con menor latencia y mayor seguridad.

¿Cómo hacer una transición armoniosa de Windows 10 a Windows 11 en el mercado de los jugadores de PC?

En esta parte sentimos que estamos haciendo magia porque aquellos gamers que ya ejecutan sus juegos en Windows 11 y al mismo tiempo utilizan nuestras tarjetas gráficas están viendo una mejoría en la potencia de los videojuegos, sean recientes o no.

Por eso, y otros negocios como los computadores de mesa y portátiles de uso doméstico, pronosticamos seguir teniendo el 70% de participación en el negocio de Gaming. Una cuota de mercado que hace tres años le pertenecía a nuestra competencia. Hoy, esa cifra es nuestra.

Algo que solo se puede explicar con el paso del tiempo, pues cada vez más fabricantes de hardware (computadores) han confiado en nosotros. Además, no solo en el ámbito comercial, pues poseemos el 40% del negocio de los servidores en el mundo, algo que ocurre desde 2017, cuando comenzamos con nuestra línea Ryzen.

Volviendo al target corporativo ¿Qué pueden esperar las empresas que si o si deberán cambiar sus equipos para actualizarse a Windows 11?

Quisiera decir que no será una transición traumática, pero la verdad es que no será así, especialmente en Colombia donde los ciclos de renovación se alargan hasta por cuatro o cinco años, cuando en realidad deben ser de dos o tres años.

Lo que nosotros podemos hacer como fabricantes es apoyar el proceso desde el lado educativo. Las instituciones, públicas y privadas, deben entender la forma correcta de moverse de un sistema operativo a otro y que hacerlo a tiempo les puede ahorrar dinero.

Eso es fundamental, porque renovar un equipo en el momento justo del ciclo va a garantizar mejores prestaciones de seguridad y una duración mayor. Incluso los daños técnicos o las visitas a la garantía se verán considerablemente reducidas si hacemos el cambio a Windows 11 bien hecho.