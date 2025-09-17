¿Cómo identificar si un celular es compatible con 5G? Así puede conectarse

Conocer si un celular puede conectarse a 5G es clave para aprovechar todas las ventajas de esta tecnología. Foto: Getty Images - Getty Images

La quinta generación de redes móviles, conocida como 5G, constituye un salto tecnológico frente a las generaciones anteriores. Su funcionamiento se basa en una mayor densidad de antenas, el uso de bandas de frecuencia más amplias y una transmisión de datos más eficiente mediante ondas de radio. Esto se traduce en conexiones más estables y con velocidades de carga y descarga que pueden superar hasta cien veces a las de la red 4G.

Desde el punto de vista de compañías tecnológicas como Amazon, el 5G tiene la capacidad de transformar la manera en que las personas interactúan con internet. Esta red no solo ofrece mayor consistencia en la conexión, sino que también amplía las posibilidades de acceder de forma inmediata a aplicaciones, plataformas sociales y distintos tipos de contenido digital.

Principales beneficios de la red 5G

Mayor capacidad de conexión: permite que un número mucho más alto de dispositivos se conecten de forma simultánea sin afectar el rendimiento de la red.

Velocidades superiores: facilita la descarga de videos en alta definición, aplicaciones o archivos pesados en segundos, optimizando la experiencia de uso.

Menor latencia: reduce significativamente el tiempo de respuesta entre el envío y la recepción de datos, aspecto fundamental para servicios en tiempo real como videojuegos en línea o videoconferencias.

¿Cómo saber si un celular es 5G?

Conocer si un celular puede conectarse a 5G es clave para aprovechar todas las ventajas de esta tecnología. La forma más directa de verificarlo es consultar las especificaciones técnicas del equipo, disponibles en el manual de usuario, en el empaque del producto o en la página oficial del fabricante, donde se indica de manera explícita si el modelo soporta esta red.

Otra opción consiste en acceder a las configuraciones del dispositivo. En el menú Configuración > Conexiones > Redes móviles, los celulares compatibles muestran la posibilidad de habilitar la red 5G junto a las alternativas de 4G y 3G.

También es posible confirmarlo mediante el ícono que aparece en la barra de estado. Cuando el dispositivo soporta esta red y se encuentra en una zona con cobertura, debe visualizarse el símbolo 5G junto a las barras de señal.

En el caso de algunas marcas de teléfonos y operadores de telecomunicaciones, los modelos con soporte para esta red se identifican con un logotipo especial. Además, varias compañías ofrecen un portal dedicado de celulares compatibles, donde se puede consultar un listado actualizado de equipos de distintas marcas que garantizan conectividad 5G.

¿Cómo comprobar si el teléfono está conectado a 5G?

Para confirmar que un dispositivo móvil está utilizando la red 5G, se pueden seguir los siguientes pasos:

Verificar el ícono de red: en la barra de estado, ubicada en la parte superior de la pantalla, debe aparecer el símbolo 5G junto a las barras de señal.

Revisar la configuración del equipo: en el menú Configuración > Conexiones > Redes móviles , debe figurar 5G como opción de red preferida.

Comprobar la cobertura disponible: es necesario encontrarse en un área con servicio 5G. Para asegurarlo, se recomienda consultar el mapa de cobertura que ofrecen algunos operadores.

Acceso a la red 5G en Colombia

Según la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Colombia cuenta actualmente con 1.433 sitios habilitados para 5G, distribuidos en 43 municipios. Aunque esta cifra refleja un avance en la implementación, apenas equivale al 5,2 % del total de antenas del país. Además, la infraestructura se concentra principalmente en un solo operador, Claro, que controla el 92,2 % de participación.

La mayor parte de estas instalaciones se localiza en Bogotá, seguida por Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena. Sin embargo, la cobertura efectiva sigue siendo reducida. En la capital, por ejemplo, la red 5G de Claro solo cubre el 30,38 % del área, en Medellín alcanza el 23,64 % y en Cartagena llega apenas al 7,14 %.

El despliegue de esta tecnología avanza con esfuerzos tanto del Gobierno como de los operadores móviles, pero el acceso pleno también depende de los usuarios. Para conectarse a 5G es indispensable contar con equipos compatibles y de reciente fabricación, capaces de operar en el espectro asignado a esta red.

