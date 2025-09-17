Estas son las nuevas funciones Premium para las playlist de Spotify

Cada vez se añaden más herramientas para personalizar las portadas de las playlists, ahora una función también disponible para los usuarios "free". Foto: Cortesía: Spotify

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Spotify ha extendido algunas funciones, hasta ahora exclusivas de Spotify Premium, a la versión gratuita de la plataforma. La primera es la capacidad de buscar y reproducir cualquier canción o acceder directamente a contenido compartido por redes sociales, dejando de lado la reproducción aleatoria obligatoria.

Una de las cuestiones que caracterizaba a la versión gratuita de Spotify frente a la de pago es que los usuarios no podían seleccionar una canción concreta para escucharla, sino que estaban limitados a un modo aleatorio y dependían de este para la música reproducida.

Ahora, de cara ayudar a los oyentes a acercarse a los artistas que les gustan, la plataforma de música en ‘streaming’ ha compartido su intención de mejorar la experiencia de los usuarios que utilizan la versión gratuita de la app. Por ejemplo, los mensajes, las daylist y las listas de reproducción seleccionadas por el equipo editorial de música.

Siguiendo esta línea, como ha compartido la compañía en un comunicado, los usuarios que utilicen la versión gratuita de Spotify también podrán buscar sus temas, discos o pódcast favoritos en la plataforma y comenzar a escucharlos automáticamente.Además, se ha extendido la opción de escuchar las canciones compartidas por otros usuarios a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea.

Funciones antes exclusivas de la versión Premium

Por otra parte, los usuarios de la versión gratuita también podrán crear sus propias ‘playlist’ de canciones, poniendo un título a la lista de reproducción y añadiendo algunas canciones. Igualmente, se ha añadido la función de diseñar portadas de listas personalizadas en Spotify, que ya está disponible en 128 mercados a nivel global.

Todas estas opciones estaban disponibles de forma exclusiva para los usuarios suscritos a Spotify Premium, sin embargo, ahora se han extendido a los usuarios que utilizan la opción gratuita del servicio de streaming, de cara a ofrecer más control sobre lo que escuchan.

En el caso de otras funciones, como la recién lanzada del audio sin pérdidas o las listas generadas por inteligencia artificial, siguen siendo exclusivas para los usuarios suscritos a la versión Premium de Spotify, así como la ausencia de publicidad. Estas son las nuevas funciones que sí son de pago.

Uy “YOGURCITO REMIX (feat. Kris R., ROA)” sí que suena chimba en la cima de los #SpotifyCharts🇨🇴 pic.twitter.com/rL2aNnAcGU — Spotify Colombia (@SpotifyColombia) September 16, 2025

Funciones con inteligencia artificial

Para quienes no saben por dónde empezar, Spotify ofrece opciones guiadas para crear playlists automáticamente desde un mood, un tema o un contexto. El DJ incluso comenta las canciones y se adapta le gusta a usuario.

Mixing Tool

Esta herramienta permite mezclar canciones con transiciones suaves, ajustar volúmenes, efectos y lograr una experiencia de escucha mucho más fluida. La aplicación permite crear una transición para cada canción y luego copiar ese ajuste a otra melodía de otra lista de reproducción.

Jam y Blend

En aras de hacer la experiencia más colaborativa, la función Jam brinda la posibilidad de armar sesiones grupales en tiempo real. Además, Blend mezcla los gustos musicales de varias personas para generar una sola playlist en común. Por último, el tipo de playlist fusión es capaz de medir la compatibilidad musical entre dos personas que agregan canciones mes a mes.

Del 1 al 10, ¿qué tanto les gustaron estas #NovedadesViernes? 👂🏼https://t.co/RU2MVOy95A — Spotify Colombia (@SpotifyColombia) September 13, 2025

Algunos números de Spotify en Colombia

Las canciones más agregadas a las playlists

“Diles” – Arcángel, Bad Bunny, DJ Luian, Farruko, Mambo Kingz, Ozuna y Ñengo Flow

“La Canción” – Bad Bunny y J Balvin

“Me Rehúso” – Danny Ocean

“La Inocente” – Feid, Mora

Momentos del día donde los colombianos escuchan más escucha

Hora pico de escucha : 11:00 a.m.

Días de mayor actividad musical: viernes y sábado

Géneros preferidos

Pop

Salsa

Vallenato

Esto demuestra que las audiencias en Colombia no solo consumen lo viral, sino que también mantienen géneros tradicionales y emocionales dentro de su rutina diaria.