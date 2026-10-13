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¿El futuro de los portátiles? Probamos el ASUS Zenbook Duo 2026

Un portátil que se transforma en una estación de trabajo de dos pantallas, sin renunciar a la movilidad. Así es el ASUS Zenbook Duo 2026, un equipo que probamos en tareas de productividad, edición de video y videojuegos.

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Diego Ojeda
Diego Ojeda

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Diego Ojeda

Por Diego Ojeda

DiegoOjeda95 dojeda@elespectador.com

Temas recomendados:

Asus

ASUS Zenbook Duo 2026

Características

Computadores portátiles

Doble pantalla

Especificaciones

noticias de tecnología

Precio

Reseña

Review

Tecnología
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