El reto de democratizar la IA en Latinoamérica: habla el presidente de Samsung en la región

El CES (Consumer Electronics Show, por sus siglas en inglés) es la feria de tecnología más importante del mundo. Este año, entre el martes 6 y el viernes 9 de enero, el evento reunió a los grandes jugadores del sector, así como a varias empresas emergentes, que presentaron sus innovaciones para este 2026 en busca de sacudir el mercado de celulares, televisores, electrodomésticos y más durante los próximos años.

El Espectador viajó hasta Las Vegas, sede del encuentro, para ver de cerca los lanzamientos, pero también para participar en algunas discusiones sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la vida diaria. Fue en este contexto que este diario accedió a una conversación exclusiva para Colombia con HS Joe, presidente y CEO de Samsung Electronics Latinoamérica, el gigante tecnológico coreano, líder en la fabricación de electrónica de consumo.

El directivo habló de la importancia de “democratizar” la inteligencia artificial y, en general, todos los desarrollos del mismo tipo que, usualmente, se presentan en escenarios como Las Vegas y que casi siempre son destinados a un segmento premium. Como encargado de supervisar las labores de la compañía en Latinoamérica, HS Joe se refirió a lo que se requiere para desplegar la tecnología en países en desarrollo como Colombia. De igual manera, habló del potencial del mercado en la región, de la conversación entre IA y seguridad e incluso sobre el impacto que tendrán estos cambios en el campo laboral.

Ante la pregunta de si considera que América Latina está lista para recibir estos desarrollos, el CEO señaló que este es un mercado con “adaptabilidad tecnológica”, lo que implica que la región muestra una disposición superior a adoptar nuevas tecnologías y factores de forma. Según explicó, los latinos son considerados más abiertos al cambio tecnológico que otros mercados, por lo que se espera un aumento del consumo en los próximos dos y tres años.

Este diario también le preguntó sobre cómo esperan que la inteligencia artificial sea un instrumento que mejore la calidad de vida de buena parte de los habitantes del continente si muchos de los dispositivos que la incluyen, por sus desarrollos de punta, llegan a los países con precios que los terminan destinando a pequeños grupos poblacionales con altos ingresos.

“Tratamos de democratizar la inteligencia artificial en todos los productos del mercado masivo; en nuestro caso ya ocurre con los televisores UHD o con la expansión de Galaxy AI, que se ha extendido a la Serie A, que es la que agrupa a los smartphones y tabletas de entrada o gama media. Actualmente, los dispositivos móviles habilitados para Galaxy AI ya superan los 400 millones. Al final de este año 2026 estaremos expandiendo esa cifra a 800 millones”, aseguró.

HS Joe reiteró que América Latina sigue siendo un mercado emergente, por lo cual la porción premium del mercado es menor que en América del Norte y en Europa, pero resaltó que en la zona ha venido creciendo rápidamente la tasa de compra en línea. Además, dijo que también se debe tener en cuenta el porcentaje de acceso a la IA que ya opera en modelos no premium para controlar, por ejemplo, el consumo de energía de los electrodomésticos.

Desde Samsung aseguran que su visión es convertir la IA en una compañera para el hogar, haciéndola natural, poderosa y significativa. Ante la pregunta de los desafíos en materia de seguridad que plantean estos desarrollos, el directivo señaló que tienen mucha confianza en toda su tecnología, pues cuentan con Knox Security, una plataforma multicapa que brinda seguridad para hardware, las conexiones con dispositivos, y las conexiones a internet.

Durante la charla también se abordó el tema de la brecha generacional para acceder a las nuevas tecnologías, punto en el que el presidente y otros jefes de la marca en la región aseguraron que, aunque muchos tal vez no estén interactuando proactivamente con la inteligencia artificial, las soluciones en el mercado ya los están ayudando ahora. En los televisores, por ejemplo, la herramienta reajusta las imágenes, el sonido y los mejora de acuerdo al contenido y en general, explicaron, la apuesta es integrar las innovaciones, simplificar la vida y que incluso no tenga que notarse.

Sobre el reto logístico de desplegar por toda Latinoamérica los nuevos dispositivos, especialmente por el afán del mercado en relación con el Mundial, el CEO dijo que se vienen preparando desde la segunda mitad de 2025 y que, además de grandes campañas para comunicar lo nuevo, su visión es ofrecer experiencias inmersivas y personalizadas. Para este año esperan que la demanda de pantallas más grandes siga creciendo y es por eso que esta semana presentaron una pantalla de 130 pulgadas Micro RGB.

Otro de los interrogantes que surgió de la charla, relacionado con la democratización de la tecnología, fue cómo responder a las inquietudes de muchos usuarios que ven con sorpresa los lanzamientos de nuevos dispositivos y que sienten que se quedan atrás por su capacidad de pago. Al respecto, HS Joe dijo que particularmente desde Samsung trabajan en crear comunidad y desde ese punto programas de apoyo a sus clientes más leales a través de membresías que les den acceso a beneficios para estar a la vanguardia con los lanzamientos.

Finalmente, el presidente de Samsung para Latinoamérica se refirió al debate tan comentado del posible efecto negativo que tendría la inteligencia artificial en el mercado laboral. HS Joe reconoció la validez de la discusión sobre qué pasará con varios puestos de trabajo, pero planteó que la IA “solo aumenta la productividad y la eficiencia. La industria se está moviendo hacia la transformación de los empleos y la transformación de la IA. Esa transformación significa que tal vez aumente la demanda de empleos de mayor calidad. Así que creo que, aunque hay cierta preocupación, este tipo de preocupación se disipará en el futuro”, concluyó.

