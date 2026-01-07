La escasez de memorias RAM podría provocar una subida histórica en el precio de las consolas

El nuevo precio de las memorias RAM podrían provocar una subida histórica en el costo de las consolas de videojuegos. Foto: ChatGPT

Este año arrancó con un inesperado desbasto global de memorias RAM, pero ¿Qué es y para qué sirve una memoria RAM? Las Memorias de Acceso Aleatorio (Random Access Memory) son un componente de suma importancia para cualquier dispositivo.

Sea un computador, un celular o una videoconsola, esta parte permite que el almacenamiento y procesamiento de datos en tiempo real. En otras palabras, es el elemento interno que permite abrir o cerrar un programa sin muchos contratiempos.

Cuando el procesador de un PC, por ejemplo, necesita acceder rápidamente a algo en el computador, no lo hace a través del disco duro o la unidad SSD, sino que se remite a la memoria RAM. Esto es lo que permite tiempo de carga ultrarrápidos en juegos.

Además de la característica anterior, una RAM brinda la posibilidad de tener más de una ventana abierta y cada una se mantenga activa, al menos, en segundo plano. Algo útil en un mundo que exige la habilidad humana y tecnológica de la multitarea.

¿Cuál es el problema con las memorias RAM en 2026?

Ahora sí, con un contexto claro, es necesario explicar por qué tanto alboroto con las memorias RAM en este nuevo año que comienza. A grandes rasgos, la escasez de este componente entre los fabricantes se debe a la inteligencia artificial (IA).

La enorme demanda de memorias de alto ancho de banda (HBM) para centros de datos, los cuales funcionan con IA, están provocando que grandes multinacionales como Samsung y SK Hynix estén dejando desabastecido el mercado de memorias RAM convencionales (DRAM).

Esas mismas que se utilizan para fabricar celulares, computadores y consolas de videojuegos. Incluso aquellas que se podrían encontrar en lugares como Unilago para remplazar una en un PC, sea gamer o de cualquier otra clase.

Precios de las memorias RAM por las nubes

Todo lo anterior, en una lógica de oferta y demanda, está provocando una subida histórica en el precio de estos elementos y por ende, de todos los productos que las utilizan, afectando así al consumidor final que está en busca de una nueva consola.

Según TrendForce, un analista de mercado, se espera que para este año las memorias RAM aumenten su valor comercial en un 40% o 50% solo durante el primer trimestre de 2026. Lo que tiene un impacto directo en el cliente final.

De acuerdo con International Data Corporation (IDC), un proveedor de datos del mercado tecnológico, lo anterior podría significar un aumento inicial de al menos 15% o 20% en el precio de ordenadores e incluso más en videoconsolas.

Soluciones a la escasez de memorias RAM

Algunos fabricantes de celulares planean volver a módulos de 4 GB de RAM, una tecnología que reduce la capacidad de procesamiento de los smartphones. Esto con el fin de mantener precios competitivos y no agotar las pocas unidades de memoria disponibles.

Por el lado del Gaming, Microsoft anunció que su sistema operativo Windows 11, el cual es utilizado por alrededor de 1.400 millones de personas (50,73% del mercado global), consumirá menos memoria RAM en el caso de los computadores gamers.

Todo esto con el fin de liberar recursos y reducir la cantidad de usuarios que deban verse obligados a cambiar sus unidades RAM. Un componente que en este momento del mundo se debe cuidar al máximo y tener en cuenta a la hora de comprar una nueva consola o PC, como es el caso de la Asus ROG Xbox Ally X, estrenada en 2025.