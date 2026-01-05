Samsung sacude el CES 2026 con un televisor Micro RGB de 130 pulgadas como protagonista

Las pantallas Samsung 2026 integran Vision AI Companion como eje de interacción y recomendaciones. Foto: Samsung Colombia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la antesala del CES 2026, el evento tecnológico más poderoso del mundo, Samsung Electronics presentó una de las apuestas más amplias de su historia reciente. No se trató de un lanzamiento aislado ni de un solo producto estrella, sino de una narrativa que atraviesa todo su portafolio: “Su compañero para una vida con IA”.

La presentación tuvo lugar durante The First Look, el evento con el que Samsung marcó el tono de su participación en la feria de Las Vegas. Allí, la compañía expuso cómo la inteligencia artificial se convierte en una capa transversal que conecta pantallas, audio, proyectores, electrodomésticos, servicios y cuidado personal.

La IA como filosofía de producto

El encargado de abrir el evento fue TM Roh, CEO y jefe de la división Device eXperience (DX), quien planteó que la IA ya no es una función puntual, sino la base que articula el desarrollo de productos, las operaciones y la experiencia del usuario.

Según explicó, el valor diferencial de Samsung está en su ecosistema global de dispositivos conectados, que permite ofrecer experiencias complementarias de IA en la vida diaria, más allá del uso tradicional de la tecnología.

El primer eje del anuncio fue el entretenimiento. Samsung presentó su visión del televisor como un “compañero”, combinando hardware avanzado con inteligencia visual para redefinir la relación entre el usuario y la pantalla.

Micro RGB de 130 pulgadas: escala, color y diseño

En el centro de esta propuesta aparece el Micro RGB de 130 pulgadas (modelo R95H), presentado como el primer televisor Micro RGB de 130 pulgadas del mundo. El dispositivo marca el debut de la pantalla Micro RGB más grande desarrollada por la compañía y una nueva dirección de diseño para el segmento ultra-premium.

El modelo introduce el Timeless Frame, una evolución del concepto Timeless Gallery de 2013, ahora enfocado en la idea de “la tecnología como arte”. La intención, según Samsung, es que el televisor se perciba menos como un dispositivo tradicional y más como una ventana visual que define el ambiente del espacio. El sonido está integrado en el marco y ajustado al tamaño de la pantalla para mantener coherencia entre imagen y audio.

En imagen, el Micro RGB de 130 pulgadas incorpora Micro RGB AI Engine Pro, Micro RGB Color Booster Pro y Micro RGB HDR Pro, tecnologías que utilizan IA para mejorar tonos apagados, contraste y detalles tanto en escenas brillantes como oscuras.

A esto se suma Micro RGB Precision Color 100, con 100% de cobertura del espacio de color BT.2020, certificación de la Verband der Elektrotechnik (VDE) y la tecnología Glare Free para minimizar reflejos.

El equipo es compatible con HDR10+ ADVANCED, Eclipsa Audio y una versión mejorada de Vision AI Companion, con funciones como AI Football Mode Pro, AI Sound Controller Pro, Live Translate, Generative Wallpaper, además de integraciones con Microsoft Copilot y Perplexity.

Vision AI Companion (VAC) es el eje de software de las pantallas Samsung 2026. Según la compañía, permite que el televisor funcione como un asistente de entretenimiento y estilo de vida, ofreciendo recomendaciones sobre qué ver, qué comer o qué música escuchar, además de ejecutar órdenes verbales según el contexto.

VAC está presente en televisores Micro LED, Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED y UHD, y permite interacción multidispositivo, enviando información —como recetas— a otros equipos del ecosistema.

The Freestyle+: llevar la pantalla a cualquier parte

Dentro de esta misma estrategia, Samsung anunció el lanzamiento global de The Freestyle+, su nuevo proyector portátil impulsado por IA. El dispositivo retoma el diseño cilíndrico del modelo original y suma más brillo, funciones inteligentes y una experiencia pensada para reducir al mínimo la configuración manual.

El corazón del Freestyle+ es AI OptiScreen, un sistema que ajusta automáticamente la imagen según el entorno. Incluye 3D Auto Keystone para corregir distorsiones en superficies irregulares, Real-time Focus para mantener la nitidez en movimiento, Screen Fit para adaptar la imagen al área de proyección y Wall Calibration para compensar el color o patrón de la superficie.

Con 430 lúmenes ISO, casi el doble de brillo que la generación anterior, y un diseño giratorio de 180 grados, el proyector permite proyectar en paredes, techos o pisos sin accesorios adicionales.

Integra acceso a Samsung TV Plus, servicios OTT certificados y Samsung Gaming Hub, además de un altavoz de 360 grados y compatibilidad con Q-Symphony para sincronizarse con barras de sonido Samsung.

Más productos, mismo enfoque

La visión de entretenimiento se completa con otros anuncios:

El OLED S95H , de diseño ultradelgado y estética tipo galería.

Dos nuevos altavoces WiFi, Music Studio 5 y Music Studio 7 , con diseño del francés Erwan Bouroullec .

La línea de televisores Samsung 2026 , compatible con HDR10+ ADVANCED .

El debut de Eclipsa Audio , el sistema de sonido espacial incluido en todos los televisores 2026.

La nueva generación de monitores Odyssey , encabezada por el Odyssey G9 3D 6K , junto a modelos G6 y G8.

Tizen, el sistema operativo que ahora promete siete años de actualizaciones.

Un ayudante en la cocina

En el eje de hogar conectado, Samsung mostró cómo sus electrodomésticos pasan de ejecutar órdenes a ayudar a tomar decisiones cotidianas. Todo funciona sobre SmartThings, la plataforma que conecta los dispositivos del hogar y que ya supera los 430 millones de usuarios en todo el mundo.

El Family Hub actúa como el cerebro de la cocina: reconoce los alimentos dentro del refrigerador, avisa qué productos están por agotarse y sugiere qué cocinar según lo disponible.

Con AI Vision integrada con Google Gemini, también permite convertir videos de recetas en instrucciones paso a paso, planificar comidas y mostrar información personalizada para cada miembro del hogar mediante Voice ID.

En la práctica, los electrodomésticos hacen tareas específicas: el Bespoke AI Laundry Combo lava y seca en un solo ciclo sin trasladar la ropa; el Bespoke AI AirDresser alisa prendas con vapor y aire para reducir arrugas sin plancha; y la Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra detecta líquidos en el suelo, limpia en consecuencia y vigila la casa cuando no hay nadie, enviando alertas si detecta actividad inusual.

Además, Samsung anunció una alianza con Hartford Steam Boiler (HSB) para vincular el uso de electrodomésticos conectados con posibles beneficios en seguros del hogar, explorando reducciones de costos a partir de una casa más monitoreada y automatizada.

Compañero de cuidado personal

El tercer eje fue el cuidado personal. Samsung expuso su visión de salud digital basada en IA para pasar de una atención reactiva a una preventiva, con asesoramiento personalizado en ejercicio, sueño y alimentación, detección de patrones anómalos y conexión con profesionales de la salud a través de plataformas como Xealth.

La compañía también destacó avances en investigación para la detección temprana de demencia mediante dispositivos vestibles, analizando cambios sutiles en movilidad, habla e interacción.

Más que una colección de lanzamientos, Samsung utilizó The First Look del CES 2026 para fijar una posición clara: la inteligencia artificial ya no es un agregado, sino un acompañante permanente, integrado en cada pantalla, cada electrodoméstico y cada interacción del ecosistema conectado.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.