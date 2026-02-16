¿El vapor de la ducha puede dañar el celular?

El vapor en baños pequeños puede condensarse dentro del dispositivo y generar humedad acumulativa con el tiempo. Foto: tomada de redes

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Llevar el celular al baño para escuchar música mientras nos bañamos ya se volvió algo cotidiano. El teléfono queda sobre el lavamanos, en una repisa o junto al espejo mientras el baño se llena de vapor.

Pero ese hábito, tan normalizado, no es tan inofensivo como parece. Aunque muchos equipos actuales presumen resistencia al agua, los propios fabricantes advierten que la ducha y el vapor no son escenarios recomendados.

La confusión nace de una idea extendida: si el celular tiene certificación IP67 o IP68, entonces “resiste el agua” en cualquier circunstancia. Pero esas certificaciones no significan que el dispositivo sea inmune a la humedad caliente constante.

Lo que realmente certifica IP68

Las clasificaciones IP (Ingress Protection) indican el nivel de protección frente a polvo y líquidos bajo la norma IEC 60529. En el caso de IP68, se trata de pruebas de inmersión en agua dulce durante un tiempo y profundidad específicos, bajo condiciones de laboratorio controladas.

Apple lo explica en su página oficial: “los dispositivos fueron probados en condiciones de laboratorio controladas” y la resistencia “no es permanente y podría disminuir con el uso normal”.

Además, la compañía recomienda evitar “nadar o bañarse con su iPhone”, “exponer su iPhone a agua a presión o a alta velocidad, como al ducharse” y “usar tu iPhone en una sauna o baño de vapor”. También advierte no utilizar el equipo “en condiciones extremadamente húmedas”.

Samsung ofrece advertencias similares, pues señala que la clasificación IPX8 fue probada “sumergiendo el dispositivo en 1,5 m de agua dulce durante 30 minutos, dejándolo quieto, sin ningún movimiento, para cumplir con los requisitos de la certificación IEC 60529”.

Sin embargo, aclara: “No utilice el producto en temperaturas anormales como saunas y baños de vapor, o en lugares con alta humedad”. Además, recuerda que “la resistencia al agua de los teléfonos Galaxy no es permanente y puede debilitarse naturalmente con el tiempo o por el desgaste natural”.

En otras palabras, la certificación IP68 protege frente a una caída accidental al agua en condiciones controladas, pero no fue diseñada para evaluar exposición repetida a vapor caliente en un baño cerrado.

IP69K: más exigente, pero no infalible

Recientemente, algunos fabricantes como Xiaomi han empezado a incorporar certificaciones más altas como IP69K, que implica resistencia a “chorros de agua a alta presión y a altas temperaturas (hasta 80°C)”.

La compañía señala que el vapor de la ducha es “un enemigo silencioso que daña muchos dispositivos IP68” y sostiene que un equipo con este nivel de protección tendría “una probabilidad mucho menor de penetrar” en esas condiciones.

¿Cuáles celulares cuentan con IP69K?

El Redmi Note 15 Pro 5G cuenta con certificación IP69K, como el OnePlus 15 y el Honor Magic8 Lite.

Sin embargo, IP69K certifica resistencia frente a chorros de agua caliente a presión en pruebas específicas. No convierte al teléfono en un dispositivo pensado para permanecer de manera habitual en ambientes saturados de vapor.

En conclusión, la exposición frecuente al vapor de la ducha sí puede representar un riesgo para el celular, incluso si cuenta con certificación IP68.

Las propias marcas recomiendan evitar duchas, saunas y lugares con alta humedad, y subrayan que la resistencia no es permanente.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.