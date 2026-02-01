Face ID, huella o clave: ¿qué método es más seguro para proteger su celular?

Los patrones de desbloqueo son fáciles de observar y recordar, advierten expertos en ciberseguridad. Foto: Freepik

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Es más seguro el Face ID, la huella, la clave o el patrón para proteger el celular? Responder a esta pregunta exige separar dos cosas: el tipo de tecnología y el contexto en el que se usa.

No es lo mismo el reconocimiento facial en un iPhone que en un Android, ni un PIN corto que una contraseña alfanumérica larga. A partir de análisis técnicos, es posible establecer qué métodos ofrecen mayor protección y en qué condiciones.

Face ID

En el ecosistema Apple, Face ID se diseñó como un sistema biométrico avanzado. Según explica Intego, página especializada en seguridad digital, Face ID no se limita a una imagen del rostro: utiliza un mapa de profundidad con más de 30.000 puntos invisibles y una imagen infrarroja, que luego se transforman en una representación matemática.

Apple afirma que la probabilidad de que otra persona desbloquee el dispositivo es inferior a 1 entre 1.000.000. Sin embargo, Intego advierte que esa probabilidad aumenta en casos de gemelos, familiares muy similares o cuando se desactivan funciones como “Requerir atención”.

Por eso, Intego califica a Face ID con 9/10 en seguridad, destacando que es muy robusto, pero no infalible.

Huella digital

La huella digital, conocida como Touch ID en el ecosistema Apple, también fue analizada por Intego. En este caso, la tasa de falsos positivos es mayor: 1 entre 50.000. Aun así, se considera suficientemente segura para el uso cotidiano, al punto de ser aceptada por bancos y sistemas de pago.

No obstante, investigadores han demostrado que Touch ID puede ser burlado mediante huellas falsas creadas con técnicas avanzadas. Además, existe el riesgo de coerción física: alguien podría forzar al usuario a colocar el dedo sobre el sensor.

Por estas razones, Intego le asigna una puntuación de 8/10, ubicándola por debajo de Face ID en términos de seguridad.

Patrón de desbloqueo

En Android, el bloqueo con patrón es, según Kaspersky, el método menos seguro. La compañía explica que, aunque en teoría existen cientos de miles de combinaciones posibles, en la práctica los usuarios repiten patrones cortos, previsibles y fáciles de observar.

Además, los movimientos del dedo son más fáciles de memorizar que una secuencia de números, y las marcas en la pantalla pueden delatar el patrón. Por todo esto, Kaspersky recomienda directamente no utilizar el patrón como método de protección del teléfono.

Código y contraseña

Cuando se analizan los códigos y contraseñas, ambas fuentes coinciden en un punto clave: la longitud y la complejidad lo son todo. Intego explica que un código de cuatro dígitos es débil (5/10) y uno de seis dígitos mejora la seguridad (7/10), pero sigue siendo vulnerable a herramientas especializadas.

En cambio, un código numérico largo o, mejor aún, una contraseña alfanumérica compleja, alcanza la máxima puntuación (10/10), aunque con un costo claro en comodidad.

Kaspersky recomienda usar contraseñas largas como método de respaldo, combinadas con huella digital para el uso diario.

¿Cuál es el mejor?

En conclusión, no existe un método de desbloqueo que sea absolutamente seguro en todos los escenarios. De acuerdo con los análisis de Intego y Kaspersky, la biometría bien implementada —como Face ID en dispositivos Apple o la huella digital en Android— ofrece un alto nivel de protección para el uso cotidiano y resulta cómoda para el usuario.

Sin embargo, estos sistemas no deben funcionar de manera aislada: siempre dependen de un código o contraseña sólida, que actúa como respaldo en situaciones clave, como reinicios, fallos de autenticación o intentos de acceso forzado.

El bloqueo con patrón y el reconocimiento facial básico en Android, en cambio, presentan debilidades estructurales que los convierten en las alternativas menos seguras, ya sea por su facilidad para ser observados, memorizados o engañados.

En ese contexto, la mejor protección no es la más sofisticada ni la más incómoda, sino la que logra un equilibrio real entre seguridad y hábitos de uso: biometría para el acceso diario y un código o contraseña robusta como última línea de defensa.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.